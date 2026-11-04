José Mourinho, pelatih Real Madrid, memberikan pengakuan penting terkait penalti yang diberikan kepada penyerangnya Kylian Mbappe dalam pertandingan melawan Racing Santander di Liga Spanyol, yang menuai kontroversi wasit besar.

Mbappe mendapatkan penalti dalam pertandingan melawan Racing, yang berlangsung Minggu lalu di LaLiga, dan mencetak gol darinya, membantu Los Blancos menang dengan skor 3-0.

Setelah pertandingan, para pakar perwasitan menegaskan bahwa Mbappe tidak layak mendapatkan penalti dalam momen tersebut, sebelum komite wasit Spanyol mengakui kesalahan keputusan wasit pertandingan pada hari Rabu ini.

Usai pertandingan hari Rabu melawan AEK Athena dari Yunani di Liga Champions Eropa, Mourinho ditanya mengenai momen tersebut, dan ia menjawab: "Bagi saya, itu penalti kecil, saya mengakuinya. Dan seandainya diberikan kepada tim saya, saya tidak akan senang."

Namun ia meremehkan dampak keputusan itu terhadap hasil pertandingan, menambahkan sebagaimana diberitakan surat kabar "AS": "Ini adalah kasus yang tidak berpengaruh pada perolehan poin. Bahkan seandainya kami tidak mendapatkan penalti, kami tetap akan menang dengan tiga, empat, atau lima gol. Dan seandainya kami perlu mencetak lebih banyak, kami akan melakukannya, tetapi tim tidak ingin terus mencetak gol."

"Nadal yang hebat"

Dalam konteks lain, Mourinho memuji keputusan menunjuk bintang Spanyol Rafael Nadal sebagai anggota dewan direksi Real Madrid, dengan mengatakan: "Saya angkat topi untuk Real Madrid, dan untuk Rafa Nadal yang hebat. Saya rasa ia adalah pendukung besar Real Madrid, dan tentu saja harus demikian agar bisa bergabung dengan dewan direksi. Namun Rafa Nadal adalah Rafa Nadal, dan sebagai pelatih saya merasa sangat bangga atas kehadirannya bersama kami."

Ia menambahkan sambil bercanda: "Saya hanya berharap para pendukung klub-klub lain yang mencintai Nadal tidak berhenti mencintainya karena ia merupakan pendukung Real Madrid."