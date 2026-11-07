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Gelandang Everton Kiernan Dewsbury-Hall bertekad terus berjuang demi pemanggilan perdananya ke tim nasional setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Coventry City di Liga Primer Inggris pada Jumat malam. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol di Hill Dickinson Stadium hanya beberapa jam setelah pelatih Inggris Thomas Tuchel lebih memilih Jobe Bellingham ketimbang dirinya.

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Gelandang merespons di lapangan Merseyside

Dewsbury-Hall melampiaskan kekecewaannya lewat penampilan gemilang pada Jumat malam. Tembakan kerasnya membantu Everton meraih kemenangan beruntun di kasta tertinggi dan naik ke peringkat kelima klasemen. Setelah menunjukkan performa apik, gelandang serang itu dijagokan masuk skuad untuk pertandingan Nations League bulan ini. Namun, pada hari yang sama ia mengetahui bahwa remaja Borussia Dortmund, Bellingham, dipilih lebih dulu. Meski begitu, Tuchel mengakui pada Jumat sore bahwa pemain Everton itu “hampir” masuk skuad setelah menjalani “musim yang sangat bagus”.

Gelandang serang bertekad terus berjuang

Menanggapi kegagalannya masuk skuad saat berbicara kepada Sky Sports seusai kemenangan atas Coventry setelah sempat tertinggal, Dewsbury-Hall berkata: “Pagi yang mengecewakan, saya tidak akan berbohong. Bermain untuk negara saya adalah impian besar. Saya tahu saya hampir terpilih. [Saya] sedih, ya, tetapi sangat bangga pada diri sendiri dan cara saya merespons. Yang bisa saya lakukan hanyalah terus tampil bagus dan berharap suatu hari nanti saya mendapat panggilan, karena saya tidak akan pernah menyerah.”

Kebebasan taktik memicu kebangkitan di Merseyside

Mengatasi rintangan bukan hal baru bagi gelandang itu. Ia pernah dipinjamkan ke Blackpool dan Luton Town di EFL sebelum melakoni debut di Liga Primer bersama klub masa kecilnya, Leicester City, pada usia 22 tahun. Ia kemudian mengalami degradasi dan menjuarai Championship di bawah Enzo Maresca. Setelah mengikuti pelatih asal Italia itu ke Chelsea dengan biaya £30 juta dan sebagian besar hanya tampil di ajang piala selama satu-satunya musimnya di Stamford Bridge, ia bergabung dengan Everton pada musim panas 2025 dan sejak itu mencatatkan 11 gol liga serta tujuh assist.

Memuji perannya saat ini di Merseyside, Dewsbury-Hall berkata: “Saya benar-benar menikmatinya. Saya punya peran hibrida yang sangat bagus di tim ini, dengan pelatih memberi saya kebebasan untuk bergerak ke seluruh area lapangan.”

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Menegaskan kembali tekadnya untuk membela timnas, ia menambahkan: “Saya punya mentalitas itu. Saya akan terus berusaha dan melihat apa yang terjadi.”

Periode Maret menawarkan peluang berikutnya

Dengan jeda internasional November kini berlangsung, Dewsbury-Hall harus menunggu empat bulan hingga Maret untuk kesempatan berikutnya mendapat panggilan ke timnas Inggris. Mempertahankan ketajamannya sepanjang jadwal pertandingan musim dingin akan sangat penting dalam upayanya menjaga peluang Everton lolos ke kompetisi Eropa. Jika terus tampil apik dalam peran gelandang yang bebas bergerak, ia bisa membuat Tuchel akhirnya memilihnya saat Inggris kembali berkumpul pada musim semi.