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Kapten Manchester United Bruno Fernandes tidak menutup kemungkinan kembali ke Sporting CP di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya di Old Trafford. Pemain timnas Portugal itu kembali ke Lisbon pekan ini untuk menghadapi mantan klubnya dalam laga penting Liga Champions.

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Pembicaraan kontrak terhenti

Pembicaraan mengenai kontrak baru di Old Trafford terhenti menjelang pertandingan Eropa pada Rabu di Stadion Jose Alvalade. Fernandes tiba di Lisbon pada Selasa malam, sementara kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni.

Meski gelandang Portugal itu dapat bernegosiasi dengan klub luar negeri mulai 1 Januari, United diperkirakan akan mengaktifkan perpanjangan otomatis selama 12 bulan agar tidak kehilangan dia secara cuma-cuma musim panas ini. Klub Arab Saudi Al-Hilal telah berulang kali berupaya merekrut sang pengatur serangan, yang meninggalkan Sporting menuju Manchester United melalui transfer pada Januari 2020 dengan nilai mencapai £68 juta.

Fernandes membuka peluang kembali ke Lisbon

Kembali ke stadion tempat ia menjadi favorit suporter, kapten United itu tidak menutup kemungkinan menjalani periode kedua di Lisbon.

«Saya tidak akan pernah menutup pintu bagi Sporting. Klub ini akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya,» kata Fernandes. «Sporting adalah klub pertama yang percaya pada potensi saya. Saya selalu merasakan kasih sayang dan kebaikan dari para suporter di sini, terlepas dari apa pun yang mungkin terjadi. Itu sangat penting bagi perkembangan saya sebagai pemain.»

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Ketika ditanya lebih lanjut apakah ia akan kembali bergabung dengan klub Portugal itu, ia menambahkan: «Saya tidak bisa menjanjikan itu. Saya tidak suka membuat janji semacam itu. Masa-masa saya di sini membuat saya berpikir bahwa saya ingin kembali. Ada banyak hal di luar sepak bola. Jika kesempatan itu muncul suatu hari nanti, mengapa tidak? Saya bahagia di sini dan ingin merasakannya lagi.»

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Kapten United utamakan hasil ketimbang kontrak baru

Di Inggris, United terpuruk ke zona degradasi Liga Primer setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 11 pertandingan liga. Situasi itu mendorong klub untuk mengganti pelatih kepala Michael Carrick dengan Mauricio Pochettino . Di tengah situasi tersebut, Fernandes menegaskan bahwa memperbaiki hasil jauh lebih penting daripada menentukan masa depannya sendiri, meski kompetisi Eropa memberi sedikit kelegaan setelah dua kemenangan dan dua kekalahan dari empat laga Liga Champions.

«Kami punya waktu untuk membicarakan itu,» katanya mengenai kontraknya. «Saya tahu ini menyangkut masa depan saya dan mungkin saya tidak seharusnya memandangnya seperti itu karena waktu saya tidak banyak lagi, tetapi saya lebih mencemaskan hasil pertandingan. Pembicaraan kontrak dihentikan agar kami bisa mulai memenangi pertandingan, lalu kami bisa membicarakan kontrak. Sekarang bukan saatnya.»

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Ia menambahkan: «Ini masa yang sulit bagi kami, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kami punya kesempatan bermain di kompetisi yang berbeda. Kami meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan. Ini kompetisi tempat klub ini memiliki sejarah besar. Kami punya kesempatan meraih tiga poin lagi. Ini kompetisi yang sama sekali berbeda. Setelah itu, kami akan memikirkan liga. Situasi ini tidak ideal dan bukan yang kami bayangkan. Kami berada dalam posisi sulit, tetapi tidak ada yang berubah terkait target kami di Liga Champions.»

Kompetisi Eropa beri jeda singkat dari kesulitan di liga

Pertandingan di Lisbon pada Rabu menjadi sangat penting saat Pochettino berupaya membangun momentum untuk menggerakkan kembali perjalanan United musim ini sebelum fokus beralih lagi ke upaya keluar dari zona degradasi Liga Primer. Di luar lapangan, jajaran petinggi klub harus segera memutuskan sebelum 1 Januari apakah akan mengaktifkan klausul perpanjangan 12 bulan dalam kontrak Fernandes guna menangkal ketertarikan baru dari Al-Hilal.