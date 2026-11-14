“Saya tidak akan pernah menjual!”: Pemilik AC Milan Gerry Cardinale membuat janji berani soal transfer dan mengungkap visi “Berlusconi 2.0”

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Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, dengan berani menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menjual klub tersebut setelah meluncurkan perusahaan induk baru yang dirancang untuk meningkatkan anggaran transfer Milan secara drastis. Investor asal Amerika Serikat itu ingin menyediakan kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk bersaing dengan klub-klub raksasa Liga Primer Inggris dalam memperebutkan talenta elite dari seluruh dunia.

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Cardinale tegaskan komitmen jangka panjangnya untuk AC Milan

Pemilik Milan, Cardinale, dengan tegas menepis spekulasi mengenai kemungkinan penjualan klub bersejarah Serie A itu. Investor asal Amerika Serikat tersebut menegaskan bahwa visinya untuk Rossoneri merupakan proyek jangka panjang yang bertujuan mengembalikan dominasi mereka di Eropa.

RedBird Capital Partners secara resmi meluncurkan perusahaan induk baru, Milan Sports & Entertainment, pada Jumat. Perusahaan baru ini menyatukan berbagai investasi mereka yang berbasis di Milan, termasuk klub sepak bola tersebut dan proyek NBA Europe yang tengah berkembang.

Tujuan utama perubahan struktur ini adalah meningkatkan pendapatan komersial Milan dengan cepat. Cardinale yakin fondasi keuangan baru tersebut akan mempersempit kesenjangan ekonomi antara sepak bola Italia dan Liga Primer Inggris yang kaya.

Memperkuat finansial untuk transfer besar

Pembentukan Milan Sports & Entertainment secara khusus ditujukan untuk memperkuat daya saing klub di bursa transfer. Cardinale ingin memastikan Rossoneri tidak pernah gagal mendatangkan talenta kelas dunia karena harga yang terlalu tinggi.

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“Pendorong di balik transaksi seperti ini adalah memberi Milan kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk bersaing di bursa transfer demi mendapatkan pemain-pemain terbaik di dunia,” kata Cardinale kepada Gazzetta dello Sport. “Saya tidak akan pernah menjual Milan. Tidak akan pernah.”

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CEO RedBird itu juga mengungkapkan rasa frustrasinya karena gagal mendapatkan pemain incaran papan atas akibat keterbatasan finansial. “Saya melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa, ketika kami menginginkan seorang pesepakbola, tidak ada yang bisa berkata kepada saya: ‘Anda tidak bisa merekrutnya karena Anda tidak mampu membelinya,’” tambahnya.

Ingin menyamai warisan Silvio Berlusconi

Ambisi terbesar Cardinale adalah menyamai dampak transformatif yang diberikan mantan pemilik Silvio Berlusconi kepada Milan dan sepak bola Italia. Ia ingin membawa Serie A ke era modern yang sangat berorientasi komersial.

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“Ketika saya membeli klub ini empat tahun lalu, saya menggunakan istilah ‘Berlusconi 2.0’ dan tidak ada yang mengerti maksud saya,” jelas Cardinale. “Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa, sebagaimana Berlusconi mengubah Milan dan, pada saat yang sama, Serie A, kami ingin, melalui kepemilikan kami, membawa klub ini ke era baru yang sedang kita jalani.”

Mengubah klub lewat stadion baru

Landasan pertumbuhan komersial yang ambisius ini adalah pembangunan stadion baru yang dilengkapi fasilitas mutakhir. Milan sedang menggarap secara intensif proyek di kawasan San Donato untuk mengubah secara drastis kondisi keuangannya.

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“Inilah warisan yang akan kami tinggalkan untuk Milan,” ujar Cardinale. “Stadion itu, tentu saja, merupakan warisan besar yang akan mengubah kondisi keuangan kami, tetapi ada juga proyek untuk kawasan San Donato dan hal-hal lainnya.”