Pertama-tama, Demirbay sebenarnya tak pernah benar-benar ingin membela tim nasional Jerman, seperti yang kini ia ungkapkan dalam wawancara dengan jurnalis Yagiz Sabuncuoglu: "Saya ingin bermain untuk Turki. Selama satu setengah tahun, kami berusaha mendekati federasi. Namun, karena beberapa hal yang tidak bisa saya bicarakan, saya harus memilih Jerman," kata Demirbay.

Pada musim panas 2017, ia kemudian menerima dua panggilan dari Joachim Löw, yang saat itu melatih tim nasional Jerman. Itu merupakan dua panggilan yang pernah ia terima. Demirbay menjalani debutnya dalam laga uji coba melawan Denmark pada Juni. Beberapa pekan kemudian, ia menjadi bagian dari skuad Piala Konfederasi yang bahkan meraih gelar juara di Rusia.

Demirbay hanya tampil pada pertandingan ketiga fase grup melawan Kamerun dan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-1. Setelah itu, terjadi sesuatu yang menurutnya berakibat fatal.

"Saya melepas jersei dan tato Turki saya terlihat," kenang Demirbay, yang kini berusia 33 tahun. Pemain kelahiran Herten itu memiliki tato garis wilayah negara asal orang tuanya di tulang belikat. Namun, setidaknya saat merayakan gol tersebut, ia tidak melepas jerseinya.

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Meski demikian, menurutnya tato itulah alasan ia tak pernah lagi dipanggil ke tim DFB. "Itu mengubah situasi, termasuk di media. Bagaimana bisa seorang pemain membela Jerman tetapi memiliki tato peta negara lain? Setelah itu, saya tidak pernah dipanggil lagi," klaimnya. Hingga kini, ia belum bisa menerima hal tersebut: "Kalian tidak lagi memanggil saya ke tim nasional justru ketika karier saya sedang melesat? Saya dipandang sebagai orang asing. Saya tidak akan pernah lagi bermain untuk Jerman, bahkan jika mereka menelepon saya sekarang."

Namun, faktanya Demirbay menghadapi persaingan yang sangat ketat di posisinya sebagai gelandang tengah. Pada Piala Dunia 2018, posisi di lini tengah itu ditempati Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, dan Sami Khedira.

Di sisi lain, Demirbay mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar memandang dirinya sebagai orang Jerman. "Darah saya Turki. Ayah saya orang Turki, ibu saya orang Turki. Saya orang Turki. Penyesalan terbesar saya akan selalu sama: tidak pernah mengenakan jersei tim nasional Turki."

Dalam wawancara dengan SPOX pada awal 2025, ia sempat menyampaikan pandangan yang agak berbeda: "Saya tetap mendukung semua keputusan yang saya ambil. Namun, tentu saja saya berharap bisa lebih sering bermain untuk Jerman. Tetapi sekarang, setelah merasakan seperti apa bermain di stadion Turki dan betapa besarnya dukungan para suporter, mungkin saya akan mengambil keputusan berbeda jika saat itu saya sudah memiliki pengalaman ini. Emosi yang saya rasakan di sini benar-benar berbeda dan istimewa," katanya kala itu dengan nada yang sedikit lebih diplomatis.

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Demirbay, yang selama bertahun-tahun menjadi andalan di lini tengah Bayer Leverkusen dan Hoffenheim serta sempat bermain selama dua tahun untuk Galatasaray, kini membela Kasimpasa. Ia menjadi pilihan utama di klub yang menempati peringkat ketujuh Süper Lig itu dan baru-baru ini mencatatkan kontribusi gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 4-1 atas Samsunspor.