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Santiago Gimenez kembali ke Stadion De Kuip bersama FC Porto di Liga Champions dan berjanji tidak akan merayakan gol jika mencetaknya ke gawang mantan klubnya, Feyenoord. Penyerang asal Meksiko itu juga menilai kesulitan Feyenoord setelah kehilangan penguasaan bola sebagai kelemahan yang ingin dimanfaatkan Porto.

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Gimenez kembali ke De Kuip dengan perasaan emosional

Penyerang FC Porto, Santiago Gimenez, kembali ke Stadion De Kuip untuk menghadapi mantan klubnya, Feyenoord, pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/27. Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan. Gimenez ingin mencetak gol dan membantu Porto menang, tetapi menegaskan bahwa ia tidak akan merayakannya.

“Jika mencetak gol, saya tidak akan merayakannya karena menghormati klub yang membuka jalan bagi saya ke Eropa dan selalu menyayangi saya,” kata Gimenez. “Masa-masa saya di sini sangat menyenangkan, dan kembali ke sini selalu terasa istimewa. Saya kembali dengan seragam baru dan ingin menang. Saya juga ingin mencetak gol karena inilah sepakbola, inilah Liga Champions, dan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan.”

Gimenez ungkap kelemahan taktik Feyenoord

Setelah menjalani tahun-tahun awal kariernya di sepakbola Eropa bersama klub Rotterdam itu, Gimenez yakin pemahamannya tentang gaya bermain Feyenoord memberi FC Porto celah yang jelas untuk disasar. Ia menyoroti kegemaran mereka memainkan bola sekaligus kerentanan mereka setelah kehilangan penguasaan bola.

“Saya sudah mengenal Feyenoord. Saya tahu cara mereka bermain, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka cari,” kata Gimenez. “Berdasarkan pengalaman saya di klub itu, saya akan mengatakan bahwa mereka suka menguasai bola, tetapi mengalami sejumlah kesulitan setelah kehilangan penguasaan bola. Itulah yang akan kami coba manfaatkan.”

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Kenangan indah bersama suporter dan perpisahan melawan Bayern

Gimenez berbicara dengan hangat tentang kedekatannya dengan para pendukung Feyenoord dan mantan rekan-rekan setimnya. Ia menyebut masih berhubungan dengan Anis Hadj Moussa dan Ezequiel Bullaude. Ia mengenang penampilannya saat mencetak dua gol melawan Bayern Munich sebagai kenangan paling berkesan sebelum meninggalkan Rotterdam.

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“Saya merindukan para suporter. Kami memiliki hubungan yang sangat istimewa. Bukan hanya saya, melainkan juga keluarga saya,” kata Gimenez. “Pertandingan melawan Bayern Munich. Itu salah satu pertandingan terakhir saya di De Kuip. Malam itu sangat istimewa. Saya mencetak dua gol dan berpamitan kepada para suporter. Mereka akan selalu ada di hati saya.”

Atmosfer panas menanti dalam laga yang wajib dimenangi

Gimenez mengingatkan rekan-rekannya di FC Porto agar bersiap menghadapi atmosfer De Kuip yang tidak bersahabat. Ia menambahkan, “Kami harus sangat dewasa, cerdas, dan melakukan apa yang harus kami lakukan di lapangan.”

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Gimenez diperkirakan memulai laga dari bangku cadangan, di belakang Pepe, Andre Silva, dan Borja Sainz. Meski begitu, ia bisa memainkan peran penentu saat tim asuhan Francesco Farioli mengejar kemenangan penting di kompetisi Eropa di Rotterdam.