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Bek Arsenal Ben White buka suara soal situasi misterius di balik kepergiannya dari Piala Dunia 2022 dan tersisihnya ia dari tim nasional Inggris setelah itu. Kini kembali masuk skuad di bawah arahan Thomas Tuchel, bek serbabisa tersebut menegaskan bahwa ia tetap teguh pada keputusan-keputusan yang diambilnya selama periode penuh gejolak dalam kariernya bersama timnas.

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Tak menyesali absennya dari timnas Inggris

White akhirnya angkat bicara mengenai keputusannya menjauh dari timnas Inggris selama Gareth Southgate menjabat. Pemain berusia 29 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Inggris saat Piala Dunia 2022 di Qatar karena alasan pribadi dan tidak bersedia dipanggil selama hampir tiga tahun. Meski menjadi sorotan publik dan komitmennya terhadap timnas diperdebatkan, White tetap yakin bahwa ia telah menangani situasi tersebut dengan tepat demi kesejahteraan dirinya.

Bek tersebut kini kembali masuk skuad pilihan Tuchel untuk pertandingan-pertandingan Nations League mendatang. Saat mengenang periode ketika ia absen dari timnas, White menyatakan bahwa cerita yang beredar di publik tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Berbicara kepada BBC Radio 5 live, White menjelaskan: “Saya rasa orang-orang jelas tidak mengetahui keseluruhan ceritanya, karena saya tidak pernah mengatakan apa pun dan saya tidak akan mengorbankan siapa pun atau mengungkapkan hal-hal itu. Saya rasa itu mungkin cara terbaik. Ini luar biasa [meski] jelas agak sulit dan tidak sederhana, tetapi luar biasa bisa berada di sini sekarang.”

Tetap teguh pada keputusan pribadi yang sulit

White sejauh ini telah mencatatkan enam penampilan untuk Inggris, seluruhnya dalam laga persahabatan internasional. Dalam enam penampilan tersebut, sang bek mencetak satu gol bagi Inggris.

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Ketika ditanya apakah ia akan melakukan sesuatu secara berbeda jika bisa mengulang waktu, White menjawab dengan tegas. “Tidak, saya rasa tidak. Jelas, saat itu saya sedikit lebih muda, sekarang saya sedikit lebih tua. Saya rasa saya orang yang cukup jujur pada diri sendiri dan saya rasa saya mengambil keputusan yang kemungkinan besar akan tetap saya ambil. Jadi, itu keputusan yang tidak membuat saya senang, tetapi jelas itu sudah terjadi dan [sekarang] saatnya melangkah maju,” tambah sang bek dalam wawancara tersebut.

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Comeback penuh gejolak di Wembley

Penampilan pertama White bersama Inggris sejak 2022 diwarnai berbagai kejadian. Masuk sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada Maret, ia disambut cemoohan dari sebagian penonton sebelum mencetak gol pembuka Inggris, lalu menyebabkan penalti yang menghasilkan gol penyeimbang tim tamu.

Mengenang perasaannya yang berubah-ubah sepanjang pertandingan itu, White mengungkapkan sulitnya mengelola ekspektasi. “Sebelum pertandingan, saya berpikir, ‘jangan, bukan berarti tidak boleh menonjol, tetapi [jalani] dengan santai’. Lalu saya masuk dan jelas mendapat cemoohan, kemudian saya mencetak gol, lalu saya menyebabkan penalti. Jadi, malam itu jelas penuh emosi, [tetapi] itu malam yang menyenangkan,” jelasnya.

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Menatap era Tuchel

Dengan Tuchel kini memimpin, mantan pemain Brighton itu berpeluang memulai lembaran baru. Pelatih kepala asal Jerman tersebut secara terbuka menyatakan dukungannya kepada White dan baru-baru ini mengatakan bahwa sang bek pantas mendapatkan “babak baru” serta “respons positif dari penonton”. Saat Inggris bersiap menghadapi Kroasia di Wembley pada Kamis, 12 November, sebelum melawan juara dunia Spanyol di Madrid tiga hari kemudian, White berharap bisa memainkan peran penting dalam fase berikutnya ini.

White ingin menambah koleksi enam penampilannya bersama Inggris pada jeda internasional kali ini dan kembali menegaskan kebanggaannya karena terpilih masuk skuad. “Dipanggil ke timnas jelas merupakan kehormatan yang luar biasa,” kata White. “Perasaannya selalu sama setiap kali Anda mendapat kesempatan bermain untuk Inggris. Saya sangat menantikan kesempatan itu pekan ini.”