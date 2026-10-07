Pada malam ketika air mata perpisahan berbaur dengan kenangan selama bertahun-tahun, Lionel Messi berdiri di hadapan para pendukung timnas Argentina seusai laga melawan Benin, memegang mikrofon untuk menyampaikan kata-kata penuh haru kepada para suporter, dalam penampilan terakhirnya mengenakan kostum "Tango".

Messi tampil pada dini hari Rabu dalam pertandingan terakhirnya dengan kostum Argentina, yakni saat kemenangan "persahabatan" atas Benin dengan skor tiga gol tanpa balas, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist.

Messi mengatakan dalam pernyataannya seusai pertandingan di depan para pendukung: "Saya merasakan begitu banyak emosi, dan hal pertama yang saya pikirkan adalah ayah saya. Merupakan kebanggaan besar bagi saya untuk membela warna timnas selama bertahun-tahun ini."

Kapten Argentina itu menambahkan: "Bahkan dalam momen-momen tersulit, saya tak pernah menyerah. Saya selalu berjuang dan memberikan yang terbaik yang saya miliki. Saya selalu berharap bisa bermain bersama timnas sepanjang hidup saya, karena bermain bersama Argentina adalah hal terindah yang bisa terjadi padamu."

Messi melanjutkan ceritanya tentang perjalanannya bersama timnas: "Saya merasa waktunya telah tiba. Piala Dunia terakhir sangat memengaruhi kami, dan impian kami adalah menjadi juara dunia. Kami memberikan segalanya, kami berjuang seperti yang selalu kami lakukan, dan kami membela warna ini dengan segenap yang kami miliki."

Baca juga: Video: Messi mengakhiri perjalanannya bersama Argentina dengan tarian memukau yang tak terlupakan

Bintang Argentina itu menyampaikan pesan kepada rekan-rekan setimnya dan para pendukung negaranya: "Saya berterima kasih kepada semua rekan setim saya atas semua tahun yang kami lalui bersama. Mereka telah membuat saya mewujudkan impian masa kecil saya. Saya beruntung karena telah bermain di berbagai penjuru negeri, dan mendapatkan cinta dari semua orang dari awal hingga akhir."

Messi mengenang kembali salah satu kenangan terindahnya bersama timnas, menambahkan: "Saya menjalani di sini salah satu hari terindah dalam karier saya, dan saya tak akan pernah melupakan apa yang saya alami pada hari itu. Hari ini adalah salah satu hari paling menyedihkan dalam hidup saya."

Messi menegaskan bahwa ia akan tetap mendukung timnas Argentina, dan berkata: "Saya akan selalu berada di sisi timnas dan tidak akan meninggalkannya. Saya akan membela warnanya dari posisi baru saya, dan saya akan menjadi pendukung bagi para pemain ini. Ketika kita bersatu, kita menjadi sekuat mungkin, dan kita mampu melewati semua rintangan."

Kapten "Tango" itu memuji generasi yang menemaninya dalam perjalanan ini, dengan berkata: "Momen-momen sulit itulah yang menunjukkan jiwa sebuah kelompok, dan itulah sebabnya kelompok ini luar biasa. Saya bersyukur karena saya seorang Argentina, bangga menjadi orang Argentina, dan bangga karena saya mewujudkan impian-impian ini bersama kalian."

Messi menutup kata-katanya dengan pesan penuh emosi kepada para pendukung, dengan berkata: "Saya berbicara sekarang lebih banyak dari yang pernah saya ucapkan sebelumnya. Saya ingin mengatakan kepada kalian: Saya mencintai kalian. Saya mencintai kalian."