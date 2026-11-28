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Alexander Isak tengah menjadi sorotan di Anfield berkat ketajamannya mencetak gol saat Liverpool bersiap menghadapi Everton dalam derbi Merseyside yang penting. Namun, pelatih kepala Andoni Iraola menegaskan bahwa ia mengharapkan lebih dari pemain yang didatangkan dengan biaya rekor klub itu, bukan sekadar gol.

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Isak tampil tajam di laga tandang jelang kunjungan ke Everton

Liverpool bertandang ke Hill Dickinson Stadium pada Minggu untuk menghadapi Everton asuhan David Moyes dalam derbi Merseyside ke-249, perjalanan tandang terpendek mereka musim ini.

Isak menghadapi laga ini dengan penyelesaian akhir yang tajam setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions pada Rabu, sehingga koleksi golnya musim ini mencapai 10. Delapan di antaranya tercipta di laga tandang, membantu Liverpool mencatatkan rekor tandang terbaik di Liga Primer dengan 13 poin dari 15 poin yang tersedia.

Iraola lebih mengutamakan kontribusi menyeluruh daripada target gol

Meski penyerangnya tengah tajam, Iraola mengungkapkan bahwa ia tidak menetapkan target gol bagi pemain tim nasional Swedia itu. Menurutnya, kontribusi dalam permainan tim secara keseluruhan lebih penting.

«Tidak, biasanya pemain nomor sembilan sangat fokus pada gol, jadi saya tidak mengingat hal-hal seperti itu,» kata pelatih Liverpool tersebut. «Saya mungkin tidak akan mengukur dan menilainya berdasarkan gol. Saya akan berfokus pada aspek lain yang menurut saya perlu ditingkatkan dan sangat penting bagi tim.»

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Iraola juga menepis anggapan bahwa ada rahasia taktik di balik ketajaman Isak di laga tandang. Ia menyebut rentetan gol itu murni «kebetulan».

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«Sejujurnya, saya tidak punya alasan yang jelas [mengapa Isak mencetak gol di laga tandang],» tambahnya. «Menurut saya, cara kami bermain sama, baik di tandang maupun di kandang. Jadi, saya rasa itu hanya kebetulan.»

Bangkit setelah musim debut yang sulit

Kebangkitan Isak terjadi setelah tahun pertamanya yang sulit di Merseyside menyusul kepindahannya senilai £125 juta, rekor klub. Ia datang dalam kondisi tidak bugar tanpa menjalani pramusim di Newcastle United, lalu harus menepi selama empat bulan akibat patah kaki. Sepanjang musim itu, jumlah golnya bahkan tidak mencapai setengah dari koleksinya saat ini, yakni 10 gol.

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Meski hasil tandang Liverpool saat ini lebih baik daripada hasil kandangnya, Iraola menegaskan bahwa ia tetap lebih suka bermain di kandang setelah menghadapi lawan yang lebih berat di sana.

«Biasanya Anda akan menemukan lebih banyak ruang saat bermain tandang karena tim lawan umumnya lebih berani dan lebih sering menekan Anda,» jelasnya. «Saya lebih suka bermain di kandang, meskipun saat ini catatan tandang kami lebih baik daripada catatan kandang.»

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Ujian tandang berikutnya menanti dalam derbi

Setelah mengalahkan Club Brugge di kompetisi Eropa, Liverpool harus segera mengalihkan fokus ke derbi pada Minggu. Kembali memimpin lini depan, Isak akan berupaya melanjutkan ketajamannya di laga tandang melawan tim asuhan Moyes sekaligus membuktikan kepada Iraola bahwa permainannya secara menyeluruh terus berkembang.