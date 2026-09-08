"Saya tidak akan memohon Ballon d'Or": Lamine Yamal dari FC Bacelona menyindir Kylian Mbappe

Di antara para favorit, selain Harry Kane dari Bayern Munich, tentu ada pula juara dunia Rodri dan Lamine Yamal atau top skor Piala Dunia Kylian Mbappe. Pemegang gelar adalah Ousmane Dembele dari juara Liga Champions PSG.

Berbeda dengan Mbappe, Yamal sama sekali tidak ingin melakukan promosi untuk dirinya sendiri. Namun, pemain berusia 19 tahun dari Barcelona itu tetap tidak menahan sindiran kepada penyerang Prancis dari rival Real Madrid tersebut saat ditanya.

"Saya rasa saya tidak perlu mempromosikan diri sendiri. Semua orang bisa berpikir sesuka mereka," kata Yamal pada Selasa dalam konferensi pers jelang dimulainya Liga Champions. "Saya bangga dengan apa yang telah saya capai, dan saya tidak bisa meminta lebih. Itu tugas kalian, saya tidak akan memohon apa pun."

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"Kekanak-kanakan dan menyedihkan": Juara dunia 98 serang Yamal

Mbappe pada Senin melakukan promosi untuk dirinya sendiri dan menyebut peluangnya bagus, sebab bagaimanapun ia telah "menorehkan sejarah musim panas ini di kompetisi paling bergengsi". Selain itu, ia juga menganggap dirinya "selalu sebagai pemain terbaik di dunia".

Pemain berusia 27 tahun itu memang benar-benar menorehkan sejarah. Untuk kedua kalinya secara beruntun, ia menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu putaran turnamen - dan pada saat yang sama ia melejit ke puncak daftar pencetak gol sepanjang masa di Piala Dunia hanya dalam tiga turnamen dengan total 22 gol.

Ia menuai kritik keras atas promosi dirinya dari Christoph Dugarry. Juara dunia 1998 itu menyebut pernyataan rekan senegaranya tersebut "kekanak-kanakan dan menyedihkan".

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Yamal soal Dembele: "Dia teman Kylian ... saya tidak peduli"

Namun kembali ke Yamal. Ia menjalani sprint akhir perebutan Ballon d'Or dengan cukup santai. Lagi pula, pengaruhnya terhadap pemungutan suara itu hanya ada di lapangan. "Itu tidak bergantung pada saya, melainkan pada kalian. Pekerjaan bersama Barcelona dan tim nasional sungguh luar biasa. Saya punya peluang, saya menjalani tahun yang hebat. Tapi kita lihat saja nanti."

Yamal juga ditanya soal pemegang gelar Dembele, yang nyaris tidak diberi peluang untuk menang meski kembali menjuarai Liga Champions.

"Dia teman Kylian ... saya tidak peduli," kata Yamal singkat. "Saya sangat puas dengan tahun yang saya jalani. Saat saya bermain melawan mereka berdua, saya menang. Saya sangat akrab dengan Ousmane."

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Dengan kapten Yamal, memburu gelar Liga Champions

Bagi winger kanan Barca itu, tampaknya ada tugas yang lebih penting. Liga Champions "adalah target besar, tidak ada motivasi yang lebih besar. Kami semua sangat termotivasi. Itu tertanam kuat dalam benak kami semua".

Secara pribadi, ia ingin berkembang. "Saya masih muda, itu tujuan saya." Di usia 19 tahun, Yamal sudah menjadi juara dunia dan Eropa, dan baru-baru ini juga menjadi salah satu kapten di Barcelona. Selain kapten utama Raphinha, ia bersama Pedri, Frenkie de Jong, dan Eric Garcia masuk dalam dewan tim milik pelatih Hansi Flick.

Ia "bersyukur" dan "bangga" telah mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan setimnya, kata Yamal. "Rapha adalah kapten yang luar biasa, dan Eric, Pedri ... Dari mereka saya belajar untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi tim."

Barcelona dan Yamal memulai kampanye Liga Champions mereka pada Rabu dengan laga kandang melawan Feyenoord Rotterdam. Lawan lain wakil Catalunya itu antara lain pemegang gelar Paris Saint-Germain dan Manchester City.