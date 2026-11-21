Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Celta Vigo, Claudio Giráldez, mengakui sulitnya laga yang dijalani timnya melawan Real Madrid, meski harus menelan kekalahan 2-1 pada pekan ke-13 Liga Spanyol.

Iklan

Ia menegaskan bahwa timnya nyaris membawa pulang hasil positif dari Stadion Santiago Bernabeu, tetapi harus membayar mahal akibat menurunnya penguasaan bola di babak kedua serta kegagalan memanfaatkan peluang yang didapat.

Giráldez, dalam konferensi pers seusai pertandingan, membahas detail laga dan penyebab kekalahan timnya di menit-menit akhir. Ia juga menyinggung penampilan anak asuhnya dan dampak pergantian pemain Real Madrid, serta sikapnya terhadap keputusan wasit dan protes yang mewarnai pertandingan.

Pelatih Celta Vigo itu menjelaskan bahwa ia merasakan campuran antara kepuasan dan kekecewaan, setelah para pemainnya tampil tangguh melawan lawan sekelas Real Madrid, namun tidak mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

"Ada dua sudut pandang. Anda bisa merasa puas karena Real Madrid mencetak gol di akhir laga dan harus berjuang untuk tetap bertahan dalam pertandingan, tetapi itu tidak cukup," ujarnya, seraya menyebut timnya kehilangan bola dengan sangat buruk di babak kedua.

Iklan Iklan

Giráldez menambahkan bahwa timnya sebenarnya bisa mempertahankan keunggulan seandainya penguasaan bola mereka tidak menurun. Ia juga menyoroti penyelamatan penting Thibaut Courtois yang menyelamatkan Real Madrid sebelum gol penyeimbang tercipta.

Topik Terkait

Ia juga menilai bangku cadangan Real Madrid menjadi pembeda dalam laga ini, setelah pergantian pemain berhasil memberi tuan rumah suntikan tenaga baru dalam menyerang, meski Celta tidak membiarkan mereka menciptakan banyak peluang.

Terkait protes soal kepemimpinan wasit, Giráldez enggan membahas detail keputusan-keputusan kontroversial dan menegaskan rasa hormatnya kepada para wasit, meski mereka bisa saja melakukan kesalahan dalam pertandingan. "Memimpin pertandingan tidaklah mudah. Saya sangat menghormati mereka. Ada hal-hal yang mereka putuskan dengan benar dan ada yang keliru, dan saya tidak akan berkomentar lebih dari itu," katanya. Ia mencukupkan diri dengan komentar tersebut tanpa melontarkan tuduhan secara langsung.

Iklan

Sang pelatih juga membeberkan rencananya menghadapi Real Madrid. Ia menjelaskan bahwa staf kepelatihannya telah mengidentifikasi titik lemah Real Madrid dan berhasil mengorganisasi pressing rendah, tetapi ia mengakui para pemainnya kurang berani saat melakukan pressing tinggi, serta sangat terpengaruh oleh jalannya laga di babak kedua.

Ia menyebut timnya terus melancarkan serangan, meski sebenarnya memiliki cukup waktu untuk menyikapi laga dengan lebih baik, seraya menegaskan bahwa gol kedua akan memberi mereka keunggulan besar.

Iklan

Giráldez juga menyoroti sulitnya meredam potensi serangan Real Madrid, terutama dalam situasi bola mati. Menurutnya, para pemainnya terkadang tidak sepenuhnya fokus secara mental untuk memanfaatkan ruang yang tersedia, padahal tiga atau empat umpan yang tepat sudah cukup untuk memberi mereka peluang mencetak gol.