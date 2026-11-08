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Babak baru dalam perdebatan seputar gelandang Bayern Munich, Lennart Karl: presiden kehormatan FCB Uli Hoeneß membela peringatannya kepada pemain berusia 18 tahun itu.

Dalam acara 'Sonntags-Stammtisch' di Bayerischer Rundfunk, Hoeneß mengatakan tentang Karl: "Saya rasa saya turut berperan dalam 50 persen gol yang ia cetak dalam beberapa hari terakhir, setelah ada seseorang yang mengatakan sesuatu tentang kehidupan pribadinya. Kami juga berkewajiban memberi sedikit arahan kepada pemain muda."

Karl baru saja menjalani pekan yang sukses: ia mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 di kandang Atletico Madrid pada pertandingan Liga Champions Selasa malam, lalu kembali mencetak gol dalam duel Bundesliga melawan Mainz 05, Sabtu (2-1), yang sempat membawa klub tersukses di Jerman itu unggul 2-0.

Sebelumnya, muncul perdebatan mengenai gaya hidup Karl dan aktivitasnya di media sosial, yang dipicu Hoeneß melalui komentar kritis tentang perilaku talenta muda tersebut. Ia antara lain mengumumkan akan mengadakan "pembicaraan serius". "Saya punya begitu banyak pengalaman. Jika seorang pemain muda berusia 18 tahun tidak mau menerima masukan dari saya, kami harus berhenti," tegas sosok yang telah lama menjadi manajer FCB itu.

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Setelah batal tampil di Piala Dunia akibat robekan otot dan kemudian harus menepi, Karl mengalami penurunan performa pertama dalam kariernya. Namun, kini performanya kembali menanjak, dan ia mendapat ganjarannya lewat gol di Madrid.

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Namun, bukan hanya golnya yang menjadi sorotan setelah pertandingan, melainkan juga selebrasinya: Karl mula-mula merayakan gol bersama para pemain Bayern yang mengerumuninya, sebelum membuat gestur "bla-bla" dengan kedua tangan. Tidak diketahui kepada siapa gestur itu ditujukan. Ketika ditanya apakah gestur tersebut mungkin ditujukan kepadanya, Hoeneß menjawab: "Saya tidak tahu, tetapi itu juga tidak mengganggu saya." Dalam konteks itu, pria berusia 74 tahun tersebut mengingat kasus serupa di masa lalu, ketika para petinggi klub yang berpengalaman juga turun tangan: "Bastian Schweinsteiger pernah mengecat kukunya hitam. Saat itu Franz Beckenbauer berkata: 'Akan kucabut kuku-kuku itu.'"

Getty Images

Berapa gol yang dicetak Lennart Karl musim ini?

Karl tampil dalam 14 pertandingan resmi untuk FCB musim ini, tetapi baru sekali bermain penuh selama 90 menit. Ia mencatatkan lima kontribusi gol (tiga gol, dua assist).

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Selanjutnya, ia akan bergabung dengan tim nasional. Pemain yang telah empat kali membela timnas senior itu dipanggil pelatih timnas Jürgen Klopp untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November).