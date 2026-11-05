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AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Saya terlalu memikirkannya”: Federico Valverde ungkap rahasia di balik gol spektakulernya di Liga Champions saat Real Madrid kembali membalikkan keadaan secara dramatis

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Federico Valverde menjadi pahlawan setelah masuk dari bangku cadangan saat Real Madrid membalikkan keadaan secara dramatis melawan AEK Athens di Liga Champions. Sang kapten mencetak gol kemenangan spektakuler dari jarak jauh setelah timnya sempat tertinggal dalam laga Eropa yang berlangsung sengit.

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Valverde selamatkan Real Madrid

Valverde menjadi penentu kemenangan saat Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas AEK Athens di Liga Champions. Gelandang dominan itu masuk dari bangku cadangan dan melepaskan tembakan spektakuler dari jauh di luar kotak penalti untuk memastikan kemenangan.

Valverde baru masuk pada menit ke-67 untuk menggantikan Yan Diomande. Meski waktu bermainnya terbatas, gol kerasnya menjelang akhir laga memastikan satu lagi kebangkitan bersejarah klub tersebut di kompetisi Eropa. Kontribusi menentukan sang kapten membuat Real Madrid merebut tiga poin dalam pertandingan dramatis itu.

Ujian berat di Eropa

Berbicara sesaat setelah peluit akhir, Valverde mengakui betapa sulitnya membongkar pertahanan AEK Athens yang gigih. Ia menyoroti tekad seluruh tim yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan penting.

"Ini pertandingan yang sangat berat dan rumit, seperti yang kami perkirakan," kata Valverde di situs resmi klub. "Kami mendominasi sepanjang pertandingan, tetapi sulit menciptakan peluang dan mencetak gol. Kami harus memberi apresiasi kepada tim atas upaya dan kerja keras mereka, dan kami harus terus seperti ini."

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Tak pernah kehilangan harapan

Madrid dikenal mampu bangkit pada menit-menit akhir pertandingan penting Liga Champions. Mereka sebelumnya melakukan hal serupa saat menghadapi AS Roma pada Oktober lalu, ketika bangkit untuk meraih kemenangan 4-3. Valverde menyebut staf pelatih dan kepercayaan yang tak tergoyahkan di ruang ganti sebagai faktor yang menjaga mentalitas untuk terus mengejar kemenangan itu.

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"Itu berkat staf pelatih dan kami sebagai pemain yang terus saling percaya," ujarnya. "Setelah mereka mencetak gol kedua, rasanya akan sangat sulit, tetapi tim kembali bangkit."

Ketika membahas tembakan kerasnya yang menentukan kemenangan, Valverde tetap rendah hati. "Terkadang saya terlalu banyak berpikir. Seperti yang selalu saya katakan, saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim yang memberi saya kepercayaan diri untuk melepaskan tembakan."

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Menatap duel di Valencia

Tim asuhan Jose Mourinho kini akan mengalihkan fokus ke Liga, dengan laga melawan Valencia di Mestalla menanti pada Sabtu ini. Real Madrid saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 27 poin dari 11 pertandingan, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo