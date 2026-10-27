“Saya terkejut, tapi senang!” Gary Neville menanggapi keputusan Manchester United untuk tetap memercayai Michael Carrick menjelang laga melawan Chelsea

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Gary Neville mengaku terkejut dengan keputusan Manchester United mempertahankan Michael Carrick sebagai manajer setelah rentetan hasil buruk. Meski berada di bawah tekanan besar menyusul kekalahan telak di kandang, legenda klub itu akan tetap mendampingi tim dari tepi lapangan saat menghadapi Chelsea dalam laga krusial Liga Primer akhir pekan ini.

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Carrick untuk sementara lolos dari perombakan di Old Trafford

Manchester United memilih tetap memercayai Michael Carrick meski klub itu merosot tajam di klasemen Liga Primer. Mantan gelandang tersebut menyaksikan timnya menelan kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth pada Minggu, hasil yang membuat Manchester United terpuruk di posisi ke-16. Kekalahan itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan di semua kompetisi. Banyak pihak pun meyakini masa jabatan Carrick di Old Trafford telah berakhir setelah ia terlihat melambaikan tangan ke arah Stretford End, dalam gestur yang tampak seperti salam perpisahan.

Namun, pelatih berusia 45 tahun itu hadir di Carrington untuk memimpin latihan pada Selasa pagi dan kini menyiapkan skuadnya untuk lawatan sulit ke Stamford Bridge. Menurut BBC Sport, petinggi United memutuskan memberi Carrick kesempatan untuk membalikkan keadaan dan mempertahankan posisinya. Keputusan ini diambil meski klub tersebut dilaporkan tengah mempertimbangkan kandidat ternama seperti Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte, dan Fabian Hurzeler untuk mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford, seiring meningkatnya tekanan terhadap staf pelatih saat ini.

Neville tanggapi kesempatan Carrick mempertahankan jabatannya

Berbicara kepada Sky Sports, legenda United Neville memberikan penilaian terus terang mengenai situasi tersebut. Ia mengaku memperkirakan akan ada pergantian pelatih setelah kekalahan dari Bournemouth. "Begini, saya senang. Saya terkejut, tetapi saya senang karena saya benar-benar yakin bahwa apa yang saya saksikan pada Minggu akan menjadi akhir bagi Michael," jelas Neville.

"Kesan itu muncul ketika ia berjalan mengelilingi lapangan sendirian seusai pertandingan, dengan para pemain di belakangnya. Itu hampir seperti putaran perpisahan. Ia melambaikan tangan kepada para suporter, seolah meminta maaf sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Jadi, saya sangat terkejut Michael pada akhirnya masih menjabat, tetapi saya senang karena kenyataannya situasi pada Minggu sangat sulit."

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Neville menyampaikan kekhawatirannya soal komitmen tim: "Saya tidak tahu bagaimana keadaan akan berjalan dalam beberapa pekan ke depan. Saya berharap ia entah bagaimana bisa membuat para pemain itu kembali bermain untuknya. Dalam beberapa pekan terakhir, mereka tidak bermain untuknya." Dengan United hanya unggul satu poin dari zona degradasi, Carrick berada di bawah tekanan untuk segera memicu respons dari skuad yang kesulitan menemukan identitas sepanjang musim ini.

Carrick jelaskan gesturnya di Old Trafford

Saat memberikan penilaiannya sendiri mengenai situasi tersebut, Carrick segera membantah anggapan bahwa ia berpamitan kepada para pendukung Manchester United setelah peluit akhir pada Minggu. "Itu bukan salam perpisahan dari saya," tegasnya. "Perasaan saya campur aduk. Saya turut merasakan apa yang dialami para pemain saya, mereka sedang melalui masa sulit. Ada hal-hal yang bisa kami bantu, tetapi ada juga situasi yang berkembang di luar kendali, dan para pemain merasakannya saat ini. Perasaan saya campur aduk melihat para suporter merespons seperti itu. Memiliki ikatan dengan para suporter membuat perasaan saya campur aduk. Saya perlu sedikit waktu untuk mencernanya, tetapi saya tentu menghargai dukungan mereka. Situasi kami memang seperti ini dan kami belum meraih hasil atau menunjukkan performa yang cukup baik."

Laga mendatang melawan Chelsea menjadi ujian besar bagi kedua klub, dengan Chelsea juga tengah terpukul setelah kalah 2-0 dari Tottenham. United sudah tersingkir dari Piala Carabao musim ini usai kalah 3-2 dari Brighton dalam pertandingan sengit, sehingga Liga Primer menjadi fokus utama mereka untuk bangkit di kompetisi domestik.