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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Saya terkejut, tapi senang!” Gary Neville menanggapi keputusan Manchester United untuk tetap memercayai Michael Carrick menjelang laga melawan Chelsea

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Gary Neville mengaku terkejut dengan keputusan Manchester United mempertahankan Michael Carrick sebagai manajer setelah rentetan hasil buruk. Meski berada di bawah tekanan besar menyusul kekalahan telak di kandang, legenda klub itu akan tetap mendampingi tim dari tepi lapangan saat menghadapi Chelsea dalam laga krusial Liga Primer akhir pekan ini.

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Carrick untuk sementara lolos dari perombakan di Old Trafford

Manchester United memilih tetap memercayai Michael Carrick meski klub itu merosot tajam di klasemen Liga Primer. Mantan gelandang tersebut menyaksikan timnya menelan kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth pada Minggu, hasil yang membuat Manchester United terpuruk di posisi ke-16. Kekalahan itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan di semua kompetisi. Banyak pihak pun meyakini masa jabatan Carrick di Old Trafford telah berakhir setelah ia terlihat melambaikan tangan ke arah Stretford End, dalam gestur yang tampak seperti salam perpisahan.

Namun, pelatih berusia 45 tahun itu hadir di Carrington untuk memimpin latihan pada Selasa pagi dan kini menyiapkan skuadnya untuk lawatan sulit ke Stamford Bridge. Menurut BBC Sport, petinggi United memutuskan memberi Carrick kesempatan untuk membalikkan keadaan dan mempertahankan posisinya. Keputusan ini diambil meski klub tersebut dilaporkan tengah mempertimbangkan kandidat ternama seperti Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte, dan Fabian Hurzeler untuk mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford, seiring meningkatnya tekanan terhadap staf pelatih saat ini.

Neville tanggapi kesempatan Carrick mempertahankan jabatannya

Berbicara kepada Sky Sports, legenda United Neville memberikan penilaian terus terang mengenai situasi tersebut. Ia mengaku memperkirakan akan ada pergantian pelatih setelah kekalahan dari Bournemouth. "Begini, saya senang. Saya terkejut, tetapi saya senang karena saya benar-benar yakin bahwa apa yang saya saksikan pada Minggu akan menjadi akhir bagi Michael," jelas Neville.

"Kesan itu muncul ketika ia berjalan mengelilingi lapangan sendirian seusai pertandingan, dengan para pemain di belakangnya. Itu hampir seperti putaran perpisahan. Ia melambaikan tangan kepada para suporter, seolah meminta maaf sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Jadi, saya sangat terkejut Michael pada akhirnya masih menjabat, tetapi saya senang karena kenyataannya situasi pada Minggu sangat sulit."

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Neville menyampaikan kekhawatirannya soal komitmen tim: "Saya tidak tahu bagaimana keadaan akan berjalan dalam beberapa pekan ke depan. Saya berharap ia entah bagaimana bisa membuat para pemain itu kembali bermain untuknya. Dalam beberapa pekan terakhir, mereka tidak bermain untuknya." Dengan United hanya unggul satu poin dari zona degradasi, Carrick berada di bawah tekanan untuk segera memicu respons dari skuad yang kesulitan menemukan identitas sepanjang musim ini.

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Carrick jelaskan gesturnya di Old Trafford

Saat memberikan penilaiannya sendiri mengenai situasi tersebut, Carrick segera membantah anggapan bahwa ia berpamitan kepada para pendukung Manchester United setelah peluit akhir pada Minggu. "Itu bukan salam perpisahan dari saya," tegasnya. "Perasaan saya campur aduk. Saya turut merasakan apa yang dialami para pemain saya, mereka sedang melalui masa sulit. Ada hal-hal yang bisa kami bantu, tetapi ada juga situasi yang berkembang di luar kendali, dan para pemain merasakannya saat ini. Perasaan saya campur aduk melihat para suporter merespons seperti itu. Memiliki ikatan dengan para suporter membuat perasaan saya campur aduk. Saya perlu sedikit waktu untuk mencernanya, tetapi saya tentu menghargai dukungan mereka. Situasi kami memang seperti ini dan kami belum meraih hasil atau menunjukkan performa yang cukup baik."

Laga mendatang melawan Chelsea menjadi ujian besar bagi kedua klub, dengan Chelsea juga tengah terpukul setelah kalah 2-0 dari Tottenham. United sudah tersingkir dari Piala Carabao musim ini usai kalah 3-2 dari Brighton dalam pertandingan sengit, sehingga Liga Primer menjadi fokus utama mereka untuk bangkit di kompetisi domestik.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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