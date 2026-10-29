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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Saya terkejut kontraknya belum diperpanjang”: Mantan bek Liverpool Glen Johnson desak klub tinjau ulang sikap terkait kontrak Alexis Mac Allister menjelang perombakan lini tengah

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Mantan bek kanan Liverpool Glen Johnson mempertanyakan keengganan petinggi klub memberikan perpanjangan kontrak kepada gelandang Argentina Alexis Mac Allister di tengah laporan tentang rencana perombakan lini tengah. Meski masih terikat kontrak hingga Juni 2028 setelah bergabung dari Brighton pada 2023, pemain berusia 27 tahun itu menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di Merseyside.

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Bekas bek pertanyakan keputusan petinggi Anfield

Johnson heran Liverpool enggan memberi kontrak baru kepada pengatur serangan asal Amerika Selatan yang konsisten itu. Ia memperingatkan bahwa klub-klub rival akan sangat ingin merekrutnya. Meski pemenang Piala Dunia itu menolak hengkang pada musim panas dan telah mencetak empat gol dalam 13 penampilan musim ini, petinggi klub belum bersedia memperpanjang kontraknya. Sebaliknya, para petinggi cenderung menjualnya pada musim panas 2027.

Rekan-rekan di lini tengah dapat kontrak baru lebih dulu daripada pemain Argentina itu

Setelah menandatangani kontrak lima tahun saat meninggalkan Amex Stadium tiga tahun lalu, Mac Allister mengungkapkan pada September bahwa ia merasa "sangat, sangat sedih" setelah manajemen memberi tahu bahwa mereka belum bisa menawarinya perpanjangan kontrak. Rasa frustrasinya bertambah setelah melihat rekan-rekannya di lini tengah, Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai, menandatangani kontrak baru jangka panjang sementara dirinya tidak mendapat tawaran.

Dalam wawancara dengan Betfred, Johnson mengaku tidak habis pikir dengan kebuntuan tersebut: "Saya terkejut. Dia selalu tampil solid, tidak pernah tampil buruk sekali, dan dia pemain hebat di tim Liverpool. Saya sangat menyukainya sebagai pemain dan Alexis sudah terang-terangan mengatakan bahwa dia menginginkan kontrak baru karena beberapa pemain lain sudah mendapat perpanjangan kontrak, sedangkan dia belum. Dia jelas sama terkejutnya dengan kami."

Perombakan musim panas mengancam kelanjutan karier sang pengatur serangan

Menurut Sky Sports Switzerland, para petinggi yang menangani perekrutan di Anfield telah memberi tahu pemain Argentina itu tentang rencana mereka untuk mengeluarkan dana besar guna merekrut setidaknya satu gelandang bintang pada akhir musim. Artinya, permintaannya untuk kontrak baru akan ditolak meski ia berkomitmen untuk bertahan.

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Menanggapi pentingnya sang gelandang bagi susunan pemain inti, Johnson menambahkan: "Jika dia cukup bagus untuk menjadi starter setiap pekan, tentu dia pemain yang ingin Anda pertahankan. Dia melakukan segalanya dengan baik dan tim-tim papan atas lainnya akan sangat ingin merekrutnya, jadi saya terkejut kontraknya belum diperpanjang.

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"Mungkin ada informasi internal yang tidak kami ketahui, tetapi melihat kualitasnya sebagai pemain dan besarnya kontribusinya bagi tim, menurut saya mereka perlu mempertahankannya."

Juara bertahan akan bertandang ke Anfield

Meski keraguan tentang masa depan jangka panjangnya selepas musim ini masih ada, Mac Allister tetap menjadi pemain penting di lapangan bagi pelatih kepala Andoni Iraola. Setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan atas Chelsea lewat adu penalti di Carabao Cup pada Rabu, pemain Argentina itu diperkirakan kembali menjadi starter akhir pekan ini. Liverpool akan menjamu juara bertahan Premier League, Arsenal, dalam laga besar pekan kesembilan pada Minggu.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.