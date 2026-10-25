Setelah tampil sangat buruk dalam hasil imbang 0-0 melawan Schalke 04, para pendukung Effzeh sekali lagi meluapkan frustrasi mereka. Teriakan "Wagner keluar" terdengar jelas menggema di stadion.

Beberapa hari lalu, Kessler masih menyangkal adanya keresahan di lingkungan klub. Kini, nadanya berubah. "Tentu saya menanggapinya dengan serius, tidak perlu diragukan lagi. Situasinya sangat emosional," katanya kepada Kölner Express. Pria berusia 40 tahun itu menilai tim asuhan Wagner "secara keseluruhan berada di jalur yang baik, tetapi kami kurang menunjukkan kreativitas di sepertiga akhir, serta kemampuan untuk benar-benar menghadirkan ancaman ke gawang atau memanfaatkan peluang. Karena itulah kami kecewa." Meski begitu, ia menyatakan "dukungan penuh" kepada Wagner.

Posisi pelatih berusia 38 tahun itu sudah cukup lama berada di ujung tanduk. Bahkan sebelum kemenangan dalam derbi melawan Gladbach beberapa pekan lalu, sudah muncul spekulasi bahwa ia akan dipecat jika Si Kambing Jantan kalah. Kemenangan itu sekaligus menjadi satu-satunya yang mereka raih dalam enam laga liga terakhir. Bukan tidak mungkin duel melawan Union Berlin, yang berada di posisi berdekatan di klasemen, pada akhir pekan mendatang akan menjadi laga penentu nasib Wagner berikutnya.

1. FC Köln Didera Masalah Cedera Serius

Meski demikian, masalah cedera serius yang saat ini melanda lini serang Köln juga tidak boleh diabaikan. Di antara pemain yang absen adalah dua penyerang, Thijs Dallinga (26/robek ligamen krusiatum) dan Ragnar Ache (28/robek serat otot), baik untuk jangka pendek maupun panjang.

"Saya juga memikirkan hal itu dan membawanya ke dalam pekerjaan sehari-hari," kata Kessler penuh makna. Ia menegaskan: "Pada akhirnya, yang penting adalah pekerjaan kami di lapangan, yaitu meraih kemenangan. Itulah ukuran yang paling berarti bagi orang-orang."

Wagner sendiri berusaha menyoroti hal-hal positif dari penampilan Köln. "Satu poin mungkin terasa sedikit kurang," katanya. Namun, setidaknya untuk pertama kalinya pada pertandingan ke-15 di bawah kepemimpinannya, Köln tidak kebobolan. "Tim melakukannya dengan sangat baik dan akhirnya menjaga gawang tetap tanpa kebobolan," puji Wagner. Menurutnya, itu adalah pencapaian yang harus terus dipertahankan. "Kami masih jauh dari posisi yang kami inginkan," katanya kepada Sky, tetapi: "Kami melangkah ke arah yang benar."

"Ekspektasi di tempat ini sangat besar," kata Wagner ketika ditanya tentang suasana yang gelisah. Namun, belum ada tanda-tanda bahwa Wagner akan segera kehilangan jabatannya.

Uniknya, sebelum menghadapi Union di Bundesliga, Köln juga akan bertemu tim tersebut di DFB-Pokal pada Selasa.