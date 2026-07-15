Senator Paraguay, Celeste Amarilla, merayakan kekalahan Prancis dari Spanyol dengan skor 2-0, kemarin Selasa, di semifinal Piala Dunia.

Senator Paraguay Celeste Amarilla kembali menjadi sorotan media setelah menyatakan dukungannya kepada Spanyol menyusul kemenangan tim "La Roja" atas Prancis di semifinal Piala Dunia.

Saat tiba di Senat hari Rabu ini, dengan mengenakan warna merah dan kuning—dua warna bendera Spanyol—Senator tersebut menjelaskan bahwa ia ingin menghormati apa yang ia anggap sebagai “tanah airnya”.

Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengingatkan kembali serangannya yang tajam terhadap penyerang Prancis, Kylian Mbappé. Ia berkata: “Akan tercatat dalam sejarah sepak bola bahwa Senator Celeste Amarela telah menghancurkan moral tim nasional Prancis.”

Dalam pernyataan di televisi yang dilansir situs “Foot Mercato”, ia menambahkan bahwa “kutukan Paraguay” telah menimpa kapten timnas Prancis, merujuk pada kontroversi yang muncul setelah Paraguay tersingkir dari turnamen dan saling serang di media sosial.

Ia menegaskan bahwa awalnya ia memposting pesan-pesan tersebut “hanya sebagai lelucon” tanpa mengharapkan balasan dari Mbappé, dan mengatakan bahwa ia menganggap masalah ini sudah selesai sekarang. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Saya tidak meminta lebih dari itu, dan tidak mengincar ketenaran yang lebih besar dari yang telah saya raih.”