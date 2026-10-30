"Pada Januari, saya ingin kembali beraksi dan itu akan terwujud," tegas Sanches kepada surat kabar Portugal A Bola. "Saya ingin menjalani comeback yang bagus, mewakili klub saya sebaik mungkin, dan melakukan hal yang paling saya sukai dengan penuh semangat."

Pada awal September, kontrak Sanches bersama Paris Saint-Germain, yang semestinya masih berlaku hingga musim panas mendatang, diputus. Sejak itu, pemain berusia 29 tahun tersebut mencari klub baru, tetapi sejauh ini belum berhasil.

"Saya telah melewati masa-masa sulit," kata Sanches mengenai kariernya sejauh ini yang diwarnai banyak cedera. "Sayangnya, saya mengalami cedera-cedera yang tentu lebih baik tidak saya alami, tetapi tidak satu pun disebabkan oleh kurangnya profesionalisme," tegasnya, seraya menekankan bahwa ia selalu bersikap sebagaimana mestinya.

Kapan Renato Sanches pindah ke FC Bayern?

Sanches pernah dianggap sebagai salah satu talenta lini tengah terbesar di dunia setelah menjadi juara Eropa bersama Portugal pada 2016, ketika ia masih berusia 18 tahun dan menjadi pemain inti dalam perjalanan menuju gelar tersebut. Tak lama kemudian, ia pindah dari Benfica Lisbon ke FC Bayern dengan biaya transfer 35 juta euro. Namun, ia tak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi di München.

Sanches terikat kontrak dengan FCB selama tiga tahun dan tampil dalam 53 pertandingan resmi. Setelah dipinjamkan ke Swansea City pada musim 2017/18, ia meninggalkan Bayern secara permanen pada 2019 dan pindah ke OSC Lille dengan biaya transfer 20 juta euro. Di sana, pemain Portugal itu kembali membangkitkan kariernya sebelum pindah ke PSG pada 2022.

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Namun, dalam empat tahun berikutnya, ia hanya tampil 27 kali untuk klub Paris tersebut. Cedera kerap menghambatnya dan ia pun jarang tampil meyakinkan. Peminjaman ke AS Roma, kembali ke negara asalnya bersama Benfica, serta ke Panathinaikos Athena tidak membawa perbaikan yang bertahan lama. Musim lalu, ia tampil 24 kali untuk klub Yunani tersebut.

Renato Sanches hampir lima tahun tidak bermain untuk Portugal

Upaya Sanches sudah lama tidak cukup untuk membawanya kembali ke tim nasional Portugal. Penampilan terakhir dari 32 pertandingannya bersama timnas sejauh ini terjadi pada November 2021. "Justru profesionalisme saya yang memungkinkan saya bermain di beberapa klub terbaik Eropa. Semua klub itu tahu bagaimana Renato bekerja," tegas Sanches, menekankan bahwa sebagai pemain profesional ia tidak merasa melakukan kesalahan. "Sebagian orang melewati masa-masa yang lebih sulit daripada yang lain, dan saya yakin fase kehidupan saya itu kini sudah berlalu."

Sementara itu, belum ada kejelasan mengenai klub yang bisa menjadi tujuannya pada Januari. Pada musim panas lalu, sempat beredar rumor mengenai dugaan ketertarikan Union Berlin, tetapi kepindahan kembali ke Bundesliga tidak terwujud. Pada akhir September, Foot Mercato kemudian melaporkan bahwa Sanches bisa meninggalkan sepakbola Eropa dan bergabung dengan klub bersejarah Brasil, Corinthians Sao Paulo.