"Saya takut akan hal itu!" Alphonso Davies dari Bayern Munich punya kekhawatiran besar setelah kembali mengalami cedera

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Bintang Bayern, Alphonso Davies, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam setelah kembali mengalami cedera saat membela tim nasional Kanada.

"Saya sedikit frustrasi dan marah. Cedera tidak pernah menyenangkan, terutama ketika harus menghadapi cedera paha belakang yang datang silih berganti. Saya selalu berusaha tetap positif pada masa-masa sulit, tetapi saat ini rasanya membuat frustrasi," kata bek kiri itu dalam wawancara dengan One Soccer.

Pemain berusia 26 tahun itu harus ditarik keluar akibat cedera setelah baru lima menit bermain dalam laga tim nasional Kanada melawan Guatemala pada Sabtu. Davies terpeleset saat bergerak mundur di kotak penalti sendiri untuk menghadapi serangan Guatemala. Ia sempat bangkit untuk menghalau tembakan berikutnya, lalu duduk di lapangan untuk memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saat berjalan menuju bangku cadangan, ia menggelengkan kepala dengan raut frustrasi.

Asisten pelatih Kanada, Mauro Biello, kemudian menyebut kemungkinan adanya "cedera tubuh bagian bawah". Diagnosis pasti akan diketahui setelah Davies kembali ke Munchen pada awal pekan.

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Sebelumnya, Davies berulang kali mengalami cedera otot setelah mengalami robekan ligamen krusiat pada Maret 2025. Ia antara lain melewatkan sebagian besar Piala Dunia terakhir yang digelar di negaranya.

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Berapa lama Alphonso Davies akan absen membela FC Bayern Munchen?

Davies mengatakan ia belum bisa memastikan seberapa parah cedera terbarunya. "Satu hal yang saya tahu pasti: ada sesuatu yang bermasalah," ujarnya. "Mengalami empat cedera paha belakang adalah sesuatu yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Jika cedera yang sama terus berulang, pada suatu saat ada sesuatu yang bisa rusak, dan kemudian kita bicara soal operasi. Itu yang saya takutkan. Ini benar-benar berat."

Ia kini ingin melakukan segala yang ia bisa untuk "tetap positif", berfokus pada "pemulihan dan berusaha kembali secepat dan seaman mungkin".

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Meski demikian, Davies kembali dilanda frustrasi, terutama karena cedera itu lagi-lagi terjadi saat membela tim nasional. "Setiap kali bermain untuk tim nasional, saya hanya ingin bermain sepak bola untuk negara saya dan berada di lapangan bersama rekan-rekan. Sekarang sudah hampir dua tahun. Sudah selama itu sejak terakhir kali saya mengenakan seragam ini dan bermain satu pertandingan penuh, atau bahkan hanya satu babak."

Davies belakangan tampil bagus bersama FC Bayern Munchen. Ia bahkan sempat unggul dalam persaingan dengan rekrutan musim panas Nathaniel Brown di posisi bek kiri, sebelum tampil meyakinkan saat menggantikan Luis Diaz yang cedera di sayap kiri.

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Di semua kompetisi musim ini, Davies telah mencatatkan 15 penampilan, dengan tiga gol dan lima assist.