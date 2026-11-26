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AC Milan kembali ke tempat salah satu kemenangan paling bersejarah mereka saat bersiap menghadapi laga penting Liga Europa di ibu kota Yunani. Legenda klub Filippo Inzaghi mengenang malam istimewa pada 2007, ketika dua golnya memastikan kemenangan atas Liverpool di final Liga Champions.

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Kembali ke tempat bersejarah

Saat skuad AC Milan tiba di Athena untuk menjalani laga penting di kompetisi Eropa, kenangan akan keberhasilan klub menjuarai Liga Champions 2007 kembali mengemuka. Inzaghi, yang naluri mencetak golnya menjadi ciri khas era tersebut, mengungkapkan perasaannya saat kembali ke kota tempat ia mencapai puncak prestasi di level klub. Milan kini berada dalam posisi sulit di Liga Europa, dengan baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan, sementara calon lawan mereka, Olympiacos, belum terkalahkan dan telah meraih 10 poin .

“Saya menjalani salah satu malam terhebat dalam karier saya di Athena. Kota itu mengingatkan saya pada kenangan istimewa dan, karena itulah, Athena akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya,” kata Inzaghi kepada La Gazzetta dello Sport.

Sepuluh hari sulit tidur setelah menjadi juara

Final 2007 sangat berarti bagi Milan, yang ingin menebus kekalahan menyakitkan dari Liverpool di final Liga Champions 2005. Saat itu, Milan unggul 3-0 pada babak pertama, tetapi Liverpool bangkit secara luar biasa di Istanbul sebelum menang lewat adu penalti.

Mengenang apa yang dirasakannya menjelang final 2007, Inzaghi berkata: “Saya ingat penantian sebelum pertandingan; saya tahu betapa pentingnya final itu dan merasa malam tersebut bisa menjadi malam yang istimewa.” Dari pertandingan itu sendiri, ia menyebut gol kedua sebagai momen favoritnya. “Gol kedua yang terbaik, saat saya menyadari trofi itu benar-benar sudah dekat.” Begitu besar pengaruh malam tersebut baginya, Inzaghi masih kesulitan mencerna pencapaiannya jauh setelah perayaan usai.

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“Saya tak tidur selama 10 hari; saya terbangun di tengah malam dan mengira final serta gol-gol saya hanyalah mimpi,” ungkap mantan pemain tim nasional Italia itu.

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Membandingkan kejayaan di Piala Dunia dan Liga Champions

Selain meraih kesuksesan bersama klub, Inzaghi juga menjuarai Piala Dunia bersama Italia pada 2006, kemenangan terakhir negara itu di ajang tersebut. Sang penyerang turut berperan dalam keberhasilan itu dengan mencetak gol saat Italia mengalahkan Republik Ceko pada fase grup. Dua pencapaian tersebut kerap memunculkan pertanyaan tentang mana yang lebih berarti baginya.

“Keduanya adalah kenangan yang berbeda karena sama-sama memperkaya karier sepakbola saya. Menjuarai Piala Dunia adalah pencapaian tertinggi bagi pesepakbola mana pun. Namun, Athena memiliki makna khusus dalam sejarah Milan. Kami baru saja melewati final yang mengecewakan, yang saya saksikan dari tribune, tetapi kali ini saya berada di lapangan dan bisa berkontribusi dalam kemenangan. Takdir memberi saya kesempatan kedua dan hasilnya seperti yang kita ketahui sekarang. Namun, saya tidak bisa menempatkan salah satu dari dua malam penuh kejayaan itu di atas yang lain karena masing-masing pencapaian memiliki arti berbeda bagi saya,” jelas Inzaghi.

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Pesan untuk skuad Milan saat ini

Setelah mengenang pengalamannya, Inzaghi menyampaikan pesan penyemangat kepada skuad Milan menjelang pertandingan di Stadion Georgios Karaiskakis. Milan saat ini menempati peringkat ke-28 klasemen Liga Europa, di luar posisi yang memberi tiket ke babak berikutnya. Karena itu, kemenangan dalam laga hari ini sangat penting untuk menghidupkan kembali harapan mereka melaju di kompetisi tersebut.

“Saya menjalani beberapa tahun yang luar biasa di Milan; ikatan dengan para suporter terbangun berkat gol dan kemenangan, tetapi juga berkat kerja keras yang selalu saya upayakan. Mengetahui semua itu tetap bertahan hingga kini sangat berarti bagi saya. Saya berharap mereka menghadapi pertandingan dengan karakter yang kuat dan pulang setelah menikmati malam Eropa yang luar biasa. Saya tahu betapa berartinya seragam itu dan betapa besarnya harapan para suporter dalam pertandingan seperti ini. Saya berharap tim bisa memberi mereka kegembiraan dan kemenangan,” pungkas Inzaghi.