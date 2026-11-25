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Vincenzo Montella mengungkap masa penuh gejolak saat menangani AC Milan, yang menurutnya diwarnai kekacauan internal dan strategi yang saling bertentangan. Mantan pemain timnas Italia itu juga menanggapi rumor lama tentang kemungkinan transfer Cristiano Ronaldo ke San Siro.

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Mengenang akhir kiprahnya bersama Turki

Montella berbicara untuk pertama kalinya sejak meninggalkan timnas Turki, mengenang masa tugas yang menghadirkan pencapaian besar sekaligus akhir yang sulit. Pelatih asal Italia itu membawa Turki ke perempat-final Piala Eropa 2024 dan memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026, tetapi kiprah mereka di turnamen tersebut berakhir pada fase grup. Terlepas dari pencapaian itu, ia dipecat setelah Turki kalah dalam seluruh pertandingan Nations League mereka , sehingga kini ia tidak terikat dengan klub atau tim mana pun.

“Ketika saya datang, mereka takut tidak akan lolos ke Piala Eropa, tetapi kami berhasil, lalu lolos ke Piala Dunia dan Liga A Nations League,” kata Montella kepada La Gazzetta dello Sport. Sang pelatih mengakui bahwa tahap akhir perjalanannya sulit diterima, tetapi ia memahami bahwa profesi ini penuh ketidakpastian. “Tentu saja, akhir dari pengalaman ini menyakitkan, tetapi terkadang hal-hal yang tak terduga bisa terjadi dalam sepakbola,” tambahnya.

Kekacauan dan rumor Ronaldo di Milan

Pembicaraan pun beralih ke masa Montella di AC Milan, klub yang ia dukung sejak kecil. Ia menjalani musim pertama yang menjanjikan di San Siro, membawa Milan meraih trofi pertama mereka sejak 2011 dengan mengalahkan Juventus di Piala Super Italia 2016. Ia juga membawa Milan finis keenam di Serie A, mengamankan tiket Liga Europa sekaligus menandai kembalinya klub itu ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2014. Namun, musim keduanya jauh lebih sulit. Milan hanya memenangi enam dari 14 pertandingan liga pertama mereka, yang berujung pada pemecatannya.

“Itu selalu menjadi impian saya, karena saya mendukung Milan sejak kecil, ketika menyaksikan Marco van Basten. Berlusconi adalah seorang pria yang santun, meski ia sering ikut campur dan berusaha mendorong saya mengambil keputusan tertentu. Ia terbiasa memiliki skuad yang penuh peraih Ballon d'Or, tetapi kami tidak memilikinya. Saya bercanda bahwa jika ia membelikan saya satu pemain seperti itu, saya juga bisa memainkan sepakbola yang lebih menyerang,” ungkap Montella.

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Montella melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan internal klub pada masa itu. Menurutnya, klub lebih mengutamakan promosi ketimbang hal-hal substantif. “Klub itu memiliki lebih banyak slogan promosi daripada pesan yang konkret. Ada banyak kekacauan pada tahun kedua, pergantian kepemilikan, banyak pemain baru, dan kekacauan secara umum dalam strategi transfer. Kami tidak selalu sependapat, bahkan terkadang saya tidak diajak berkonsultasi. Saya rasa ketika tiba waktunya merekrut seorang penyerang, saya diberi tahu bahwa seluruh anggaran sudah habis.”

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Menepis rumor Cristiano Ronaldo

Di tengah masa penuh gejolak itu, Milan kerap dikaitkan dengan kemungkinan transfer sensasional Cristiano Ronaldo sebelum bintang Portugal tersebut akhirnya bergabung dengan Juventus. Namun, Montella dengan tegas menepis laporan itu sebagai spekulasi belaka. Menurutnya, rumor tersebut tidak pernah memiliki dasar yang nyata. “Saya tak pernah percaya itu. Rasanya lebih seperti sepakbola fantasi,” tegasnya.

Beralih ke musim Serie A saat ini, Montella menyampaikan pandangan optimistisnya mengenai Roma di bawah Gian Piero Gasperini. Setelah 12 pertandingan, Roma berada di posisi kedua klasemen dengan 30 poin, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Lazio, sementara Donyell Malen memimpin daftar pencetak gol dengan 12 gol. Montella yakin sang penyerang bisa mencapai torehan gol yang tinggi. Ia bahkan membandingkan empat gol yang baru-baru ini dicetak Malen dengan penampilan legendarisnya sendiri melawan Lazio pada 2002. “Namun, saya mencetak empat gol dalam derbi, saat dijaga Alessandro Nesta, jadi sedikit berbeda. Saya rasa Malen akan menjadi pencetak gol terbanyak musim ini. Jika terus seperti ini, ia bisa mencetak 30 gol atau lebih. Roma bisa bersaing memperebutkan Scudetto hingga akhir, lalu siapa yang tahu?”

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Penyesalan dan permintaan maaf kepada Capello

Mengenang masa-masa paling suksesnya sebagai pemain, Montella menyinggung keberhasilan Roma menjuarai Serie A pada 2001 di bawah Fabio Capello. Gelar itu masih menjadi gelar Serie A terakhir klub tersebut, sekaligus gelar liga ketiga dan terakhir dalam sejarah mereka. Montella menjadi bagian dari lini serang tangguh bersama Francesco Totti dan Gabriel Batistuta, tetapi mengakui bahwa hubungannya dengan pelatih berpengalaman itu tidak selalu mulus.

Montella mengaku menyesali caranya menjaga hubungan profesional dengan Capello saat itu. “Kami mengadakan pesta besar di rumah saya sehari setelah pertandingan terakhir. Capello tidak diundang, tetapi ia tetap datang. Kalau saya membukakan pintu, saya akan menyuruhnya berlari mengelilingi gedung beberapa kali terlebih dahulu. Saya rasa saya berutang permintaan maaf kepada Capello. Terkadang saya tidak bersikap profesional, dan saya menyesalinya,” pungkasnya.