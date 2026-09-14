Menanggapi pernyataan pakar dan mantan striker Guillaume Hoarau bahwa Dembele, dibandingkan dengan Mbappe, menahan diri dalam pernyataan publik soal persaingan memperebutkan penghargaan tersebut, pemain sayap itu memilih kata-kata yang tegas.

"Saya memang selalu seperti itu: di belakang di kelas, bekerja keras," jelas Dembele setelah kemenangan tandang tersebut dan mengatakan soal Ballon d'Or: "Sejak awal karier saya, saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun soal itu. Saya tidak pernah menjadi yang terpilih. Saya bekerja sangat keras. Tahun lalu saya mendapat ganjaran setelah menjalani musim fantastis bersama Paris Saint-Germain. Tahun ini kita lihat saja, santai sekali dan tanpa tekanan."

Pilihan kata pemenang Ballon d'Or 2025 itu kemungkinan bukan tanpa alasan. Terutama istilah "yang terpilih" punya latar belakang tersendiri.

Baru-baru ini, surat kabar olahraga Prancis L'Equipe menerbitkan wawancara panjang dengan Mbappe. Di sana, penyerang Real Madrid itu dengan jelas mengklaim status favorit untuk trofi bergengsi tersebut bagi dirinya sendiri dan dalam prosesnya membandingkan perjalanan karier dua rekan setim di tim nasional itu hingga saat ini.

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Kapan dan di mana Ballon d'Or 2026 akan diberikan?

"Dia selalu dianggap sebagai pemain bertalenta," kata Mbappe tentang rekan seperjalanannya selama bertahun-tahun itu. "Saya selalu dianggap sebagai yang terpilih. Saya sejak awal selalu berada di puncak. Dia punya jalan yang berbeda, cedera, tetapi dia menebusnya dengan baik."

Reaksi Dembele kini tampak seperti serangan balasan yang terarah terhadap pernyataan bintang Real itu. Kedua pemain menjaga hubungan persahabatan sejak masa kebersamaan mereka di tim nasional Prancis dan di PSG.

Gala Ballon d'Or akan digelar pada 26 Oktober di London. Sejak 2022, penghargaan itu tidak lagi diberikan kepada pemain terbaik dalam satu tahun kalender, melainkan dalam satu musim.