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Gelandang Barcelona, Gavi, menegaskan bahwa ia senang mengutamakan kepentingan tim ketimbang pencapaian pribadi sembari terus berjuang mendapatkan tempat reguler di susunan pemain inti Hansi Flick. Pemain timnas Spanyol itu mendapat kesempatan langka menjadi starter dalam kemenangan Liga Champions atas Sabah FK pada Rabu, ketika Barcelona melanjutkan kiprahnya di Eropa.

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Flick merotasi skuad untuk laga tandang di Eropa

Perubahan susunan pemain untuk laga tandang di Eropa pada Rabu memberi Gavi kesempatan yang ia nantikan untuk tampil sejak menit pertama. Ini baru kali ketiga gelandang berusia 22 tahun itu masuk susunan pemain inti Flick di semua kompetisi musim ini.

Meski menghabiskan sebagian besar musim dengan menunggu kesempatan, pemain Spanyol itu tidak frustrasi dengan menit bermainnya yang berkurang. Ia justru tetap fokus untuk berkontribusi setiap kali pelatih membutuhkannya.

Gavi menegaskan dirinya tidak pernah menjadi bintang

Berbicara kepada Movistar seusai pertandingan, Gavi mengakui bahwa persaingan ketat memperebutkan tempat adalah bagian dari bermain di klub asal Catalunya itu.

“Pada akhirnya, ada persaingan. Itu konsekuensi berada di klub terbaik,” katanya. “Semua pemain bagus. Pelatih memberikan kesempatan dan memainkan Anda ketika menurutnya itu tepat.

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“Pada akhirnya, dialah yang mengambil keputusan dan, seperti yang saya katakan, saya tidak pernah menjadi bintang. Saya pemain yang mengutamakan tim, sangat mengutamakan tim, dan saya akan ada ketika tim membutuhkan saya.”

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Mengapa mentalitas menentukan sikapnya terhadap menit bermain yang terbatas

Selain menerima posisinya saat ini di skuad, Gavi meyakini kekuatan mental membedakan pemain yang mampu memberi kontribusi penting dari pemain lainnya ketika kesempatan dalam pertandingan berisiko tinggi datang. Alih-alih hanya mengandalkan kemampuan teknik, ia memandang kesiapan mental sebagai faktor penentu untuk memberi dampak saat sesekali menjadi starter.

“Saya percaya mentalitas seorang pemain hampir lebih penting daripada keterampilan dan kualitas lainnya,” tambahnya. “Jika Anda memiliki mentalitas yang tepat untuk menghadapi pertandingan seperti ini, Anda akan menjadi pemain penting. Itulah yang saya yakini.

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“Ketika Anda memasuki pertandingan saat mendapat kesempatan dengan pola pikir yang tepat, segalanya berjalan baik… Saya menganggap pola pikir saya unik. Mungkin terdengar tidak rendah hati jika saya sendiri yang mengatakannya, tetapi itu kenyataannya. Jika saya tidak memercayainya, siapa lagi?”

Persaingan berat untuk rutin menjadi starter di Camp Nou

Menindaklanjuti penampilannya pada Rabu akan menjadi hal penting bagi Gavi dalam upayanya untuk lebih sering masuk susunan pemain inti selama sisa musim. Memanfaatkan kesempatan tampil saat rotasi dalam laga-laga Eropa menjadi jalan yang jelas untuk membuktikan kepada Flick bahwa ia bisa diandalkan.

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Namun, persaingan sengit memperebutkan tempat di lini tengah di Camp Nou akan menguji kesabarannya dalam mengejar posisi tetap. Mempertahankan keyakinan pada diri sendiri akan sangat penting jika ia ingin kembali masuk ke susunan pemain terbaik pilihan pelatih.