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Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp memuji kemenangan luar biasa timnya 5-0 atas Belanda di Olympiastadion. Kemenangan telak itu memastikan Jerman memuncaki Grup A2 dan melaju ke perempat-final UEFA Nations League dengan meyakinkan.

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Jerman pastikan puncak klasemen dengan meyakinkan

Jerman menampilkan permainan taktis yang luar biasa di Olympiastadion, Berlin, yang tiketnya terjual habis, dengan menghancurkan Belanda 5-0 dalam laga terakhir mereka di fase grup UEFA Nations League. Gol Derry Scherhant, dua gol Florian Wirtz, sundulan Nico Schlotterbeck, dan gol Brajan Gruda pada pengujung laga memastikan kemenangan terbesar Jerman atas negara tetangganya itu sejak 1959.

Kemenangan telak itu mengangkat tim asuhan Jurgen Klopp dari posisi ketiga ke puncak Grup A2, melewati Yunani dan Belanda lewat penentuan berdasarkan hasil pertemuan langsung, sementara kedua tim melaju ke perempat-final.

Klopp puji penampilan luar biasa timnya

Berbicara kepada pers setelah peluit akhir, Klopp mengungkapkan kegembiraannya atas kualitas penampilan timnya dan atmosfer bergelora yang diciptakan pendukung Jerman.

"Pertandingan hari ini luar biasa. Lawan kami juga sangat kuat. Kami harus sedikit menyesuaikan diri dan menemukan cara bermain pada babak pertama," kata Klopp.

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"Lalu, kami mencetak beberapa gol yang sulit dipercaya. Ini pertandingan yang hebat dan pengalaman yang fantastis. Saya tak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan melakukan ini di Berlin di hadapan penonton yang memenuhi stadion."

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Memenangkan pertarungan taktis di lini tengah

Saat menganalisis jalannya pertandingan dari sisi taktik, Klopp menyoroti bagaimana kedua tim pada awalnya berupaya menekan hingga ke area pertahanan lawan sebelum Jerman berhasil menemukan ritme permainan dan memanfaatkan ruang yang tersedia.

"Kedua tim ingin menekan hingga ke area pertahanan lawan. Kami ingin merebut bola kedua setelah mengirim umpan panjang. Belanda punya rencana yang sama. Ketika bola dimainkan di tanah, kami mengalami kesulitan," jelas Klopp.

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"Lalu, kami mulai bermain lebih leluasa dan melakukan hal-hal luar biasa dengan ruang yang kami dapatkan."

Menatap masa depan bersama kelompok istimewa

Klopp menutup pernyataannya dengan memuji kekompakan dan potensi skuadnya. Ia menekankan bahwa kemenangan besar itu membuat semua orang yang terkait dengan tim nasional optimistis menatap masa depan.

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"Tim ini merupakan kelompok yang sangat istimewa. Semua orang yang berada di sini hari ini akan pulang dengan senyum di wajah mereka," tambah Klopp.

Setelah memastikan lolos ke perempat-final sebagai juara grup, Jerman akan memasuki 2027 dengan momentum besar.