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Bintang muda Inggris Rio Ngumoha buka suara soal keputusannya yang menyita perhatian untuk meninggalkan akademi Chelsea dan melanjutkan perkembangannya di Liverpool. Ia menyebut kepindahan itu sebagai pilihan mudah bagi kariernya. Winger berusia 18 tahun itu mengalami perkembangan pesat di Anfield dan baru-baru ini mendapat tempat dalam skuad tim nasional asuhan Thomas Tuchel setelah menjadi pemain reguler di tim utama.

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Jalur yang jelas menuju tim utama

Getty Images

Ngumoha mengungkap alasan di balik keputusannya pindah dari Cobham ke Merseyside. Demi mendapat kesempatan bermain di level senior, ia menilai kepindahan itu sebagai keputusan yang mudah diambil. Penyerang yang sangat berbakat ini bergabung dengan akademi Chelsea saat baru berusia delapan tahun dan telah lama dianggap sebagai pemain terbaik di akademi tersebut. Beberapa pelatih bahkan memprediksinya bakal meraih Ballon d’Or suatu hari nanti. Namun, terlepas dari reputasi akademi klub London itu, Ngumoha merasa Anfield menawarkan jalur yang lebih nyata menuju sepakbola profesional serta lingkungan baru untuk menguji batas kemampuannya.

“Saya merasa membutuhkan tantangan baru,” jelas pemain remaja itu dalam wawancara dengan The Independent. “Saya merasa jika tetap di Chelsea... bukan berarti saya tidak akan bisa menembus tim utama secepat itu, karena saya percaya pada kemampuan saya, tetapi saya merasa Liverpool memberi saya jalur baru. Rencana yang mereka susun untuk saya sangat jelas. Bagi saya, pindah ke Liverpool adalah keputusan yang mudah diambil. Mereka mengatakan bahwa jika saya membuktikan diri, karena mereka tahu kemampuan yang saya miliki, mereka yakin saya pasti akan menjadi pemain tim utama dan kelak menjadi bintang bagi mereka. Menurut saya, sejauh ini pindah ke Liverpool merupakan pilihan yang tepat.”

Belajar dari para pemain terbaik Liga Primer

Perpindahan itu membuahkan hasil bagi pemain berusia 18 tahun tersebut, yang tampil mengesankan di bawah asuhan Andoni Iraola. Ngumoha telah mencatatkan 14 penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk penampilan yang sangat mengesankan dalam laga Liga Champions melawan Villarreal yang berakhir dengan skor 4-3.

“Saya hanya beberapa kali berlatih bersama mereka, tetapi Raheem Sterling beberapa kali mengajak saya bicara secara pribadi. Ia mengatakan bahwa ia bisa melihat saya punya bakat, tetapi saya tidak boleh kehilangan fokus selama pertandingan dan harus selalu terlibat dalam permainan,” ungkap Ngumoha. “Para pemain terbaik selalu terlibat dalam permainan hingga menit-menit terakhir. Jika Anda melihat dia dan Mo [Salah], mereka selalu ada sampai momen-momen krusial. Belajar dari mereka sangat penting.”

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Fokus untuk tampil konsisten itu jelas membantunya beradaptasi dengan intensitas bermain di hadapan penonton Anfield, yang menurutnya merupakan pengalaman unik. “Gemuruhnya, saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Itu istimewa. Bermain di hadapan mereka benar-benar istimewa,” tambahnya.

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Panggilan timnas dan inspirasi dari Yamal

Penampilannya di kompetisi domestik tidak luput dari perhatian pelatih Inggris Thomas Tuchel, yang memasukkan Ngumoha ke skuad Inggris untuk pertandingan Nations League terbaru melawan Kroasia dan Spanyol. Sebagai anggota termuda dalam skuad, Ngumoha berpeluang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama timnas dalam beberapa hari mendatang.

“Menurut saya, apa yang ia lakukan mengubah sepakbola bagi pemain muda. Ia fenomenal. Ia salah satu yang terbaik di dunia,” kata Ngumoha ketika ditanya tentang pemain muda berbakat asal Spanyol itu. “Melihat apa yang bisa ia lakukan di usia semuda itu menginspirasi saya dan semua pemain muda lainnya untuk bermain dengan lepas. Cara ia bermain seolah-olah lapangan itu miliknya. Itu tantangan yang bagus.”

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Meski Chelsea dikabarkan frustrasi atas kepergiannya, dan sebuah tribunal akhirnya memerintahkan Liverpool membayar kompensasi yang bisa mencapai £6,8 juta, sang pemain sayap tetap fokus pada masa depannya. Dengan dukungan dari klub dan negaranya, Ngumoha tampaknya siap membuktikan bahwa keputusannya yang ia sebut mudah diambil itu tepat, di panggung-panggung terbesar sepakbola dunia.