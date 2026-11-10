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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Saya tak perlu berpikir dua kali!” Rio Ngumoha ungkap alasan menolak Chelsea demi bergabung dengan Liverpool

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Bintang muda Inggris Rio Ngumoha buka suara soal keputusannya yang menyita perhatian untuk meninggalkan akademi Chelsea dan melanjutkan perkembangannya di Liverpool. Ia menyebut kepindahan itu sebagai pilihan mudah bagi kariernya. Winger berusia 18 tahun itu mengalami perkembangan pesat di Anfield dan baru-baru ini mendapat tempat dalam skuad tim nasional asuhan Thomas Tuchel setelah menjadi pemain reguler di tim utama.

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Jalur yang jelas menuju tim utama

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Ngumoha mengungkap alasan di balik keputusannya pindah dari Cobham ke Merseyside. Demi mendapat kesempatan bermain di level senior, ia menilai kepindahan itu sebagai keputusan yang mudah diambil. Penyerang yang sangat berbakat ini bergabung dengan akademi Chelsea saat baru berusia delapan tahun dan telah lama dianggap sebagai pemain terbaik di akademi tersebut. Beberapa pelatih bahkan memprediksinya bakal meraih Ballon d’Or suatu hari nanti. Namun, terlepas dari reputasi akademi klub London itu, Ngumoha merasa Anfield menawarkan jalur yang lebih nyata menuju sepakbola profesional serta lingkungan baru untuk menguji batas kemampuannya.

“Saya merasa membutuhkan tantangan baru,” jelas pemain remaja itu dalam wawancara dengan The Independent. “Saya merasa jika tetap di Chelsea... bukan berarti saya tidak akan bisa menembus tim utama secepat itu, karena saya percaya pada kemampuan saya, tetapi saya merasa Liverpool memberi saya jalur baru. Rencana yang mereka susun untuk saya sangat jelas. Bagi saya, pindah ke Liverpool adalah keputusan yang mudah diambil. Mereka mengatakan bahwa jika saya membuktikan diri, karena mereka tahu kemampuan yang saya miliki, mereka yakin saya pasti akan menjadi pemain tim utama dan kelak menjadi bintang bagi mereka. Menurut saya, sejauh ini pindah ke Liverpool merupakan pilihan yang tepat.”

Belajar dari para pemain terbaik Liga Primer

Perpindahan itu membuahkan hasil bagi pemain berusia 18 tahun tersebut, yang tampil mengesankan di bawah asuhan Andoni Iraola. Ngumoha telah mencatatkan 14 penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk penampilan yang sangat mengesankan dalam laga Liga Champions melawan Villarreal yang berakhir dengan skor 4-3.

“Saya hanya beberapa kali berlatih bersama mereka, tetapi Raheem Sterling beberapa kali mengajak saya bicara secara pribadi. Ia mengatakan bahwa ia bisa melihat saya punya bakat, tetapi saya tidak boleh kehilangan fokus selama pertandingan dan harus selalu terlibat dalam permainan,” ungkap Ngumoha. “Para pemain terbaik selalu terlibat dalam permainan hingga menit-menit terakhir. Jika Anda melihat dia dan Mo [Salah], mereka selalu ada sampai momen-momen krusial. Belajar dari mereka sangat penting.”

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Fokus untuk tampil konsisten itu jelas membantunya beradaptasi dengan intensitas bermain di hadapan penonton Anfield, yang menurutnya merupakan pengalaman unik. “Gemuruhnya, saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Itu istimewa. Bermain di hadapan mereka benar-benar istimewa,” tambahnya.

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Panggilan timnas dan inspirasi dari Yamal

Penampilannya di kompetisi domestik tidak luput dari perhatian pelatih Inggris Thomas Tuchel, yang memasukkan Ngumoha ke skuad Inggris untuk pertandingan Nations League terbaru melawan Kroasia dan Spanyol. Sebagai anggota termuda dalam skuad, Ngumoha berpeluang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama timnas dalam beberapa hari mendatang.

“Menurut saya, apa yang ia lakukan mengubah sepakbola bagi pemain muda. Ia fenomenal. Ia salah satu yang terbaik di dunia,” kata Ngumoha ketika ditanya tentang pemain muda berbakat asal Spanyol itu. “Melihat apa yang bisa ia lakukan di usia semuda itu menginspirasi saya dan semua pemain muda lainnya untuk bermain dengan lepas. Cara ia bermain seolah-olah lapangan itu miliknya. Itu tantangan yang bagus.”

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Meski Chelsea dikabarkan frustrasi atas kepergiannya, dan sebuah tribunal akhirnya memerintahkan Liverpool membayar kompensasi yang bisa mencapai £6,8 juta, sang pemain sayap tetap fokus pada masa depannya. Dengan dukungan dari klub dan negaranya, Ngumoha tampaknya siap membuktikan bahwa keputusannya yang ia sebut mudah diambil itu tepat, di panggung-panggung terbesar sepakbola dunia.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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