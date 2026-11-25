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Penyerang Manchester City Rayan Cherki tampak kecewa meski mencetak gol penyama kedudukan spektakuler pada menit-menit akhir untuk mengamankan hasil imbang 2-2 melawan Napoli di Liga Champions. Aksi individu brilian pemain asal Prancis itu menyelamatkan satu poin di Stadion Etihad, tetapi hasil tersebut tak banyak menutupi tren mengkhawatirkan yang dialami raksasa Liga Primer itu.

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Kecemerlangan individu tak mampu menutupi kesulitan tim

Tren buruk City berlanjut di Liga Champions setelah mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Napoli di Stadion Etihad. Klub Liga Primer itu tampak akan kembali menelan kekalahan yang merugikan setelah tendangan voli akurat Noa Lang mengembalikan keunggulan tim tamu, menyusul gol penyama kedudukan Ayyoub Bouaddi sebelumnya. Namun, Rayan Cherki menghadirkan momen langka yang menunjukkan kualitasnya pada menit ke-86. Ia melewati pertahanan tim Italia itu sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat yang berbuah gol.

Meski tampil sebagai penyelamat dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh UEFA, pemain timnas Prancis itu tak ingin membanggakan diri. Hasil tersebut berarti City hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi, penurunan drastis bagi tim yang begitu terbiasa mendominasi. "Saya tak peduli dengan gol saya, saya ingin memenangkan pertandingan," kata Cherki kepada TNT Sports, sebagaimana dikutip ESPN. Sang pengatur serangan terus terang dalam menilai penampilan timnya. Ia mengisyaratkan bahwa juara bertahan Inggris itu kekurangan intensitas yang diperlukan untuk mengalahkan lawan papan atas Eropa. "Hari ini kami bermain bagus, tetapi menurut saya kami tidak mengerahkan banyak energi. Kami harus berbuat lebih banyak. Kami seharusnya memenangkan pertandingan hari ini," tambahnya.

Maresca menyerukan pendekatan pragmatis saat lawan tampil efisien

Enzo Maresca, yang mengambil alih kendali setelah Pep Guardiola pergi pada musim panas, berusaha mencari sisi positif dari penampilan yang tidak menunjukkan ritme City seperti biasanya. Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa meski kemenangan belum kunjung datang, menghindari kekalahan tetap penting untuk melewati periode sulit ini. Ia menyebut timnya tidak memberi Napoli banyak peluang, tetapi menyayangkan betapa efisiennya lawan menghukum kesalahan pertahanan sekecil apa pun.

"Kami selalu mengejar tiga poin, tetapi seperti yang sudah sering kami katakan, ketika Anda tidak bisa menang, penting untuk tidak kalah," jelas Maresca. Ia menyoroti pola yang terus berulang dalam kesulitan City belakangan ini: meski menguasai bola dalam sebagian besar pertandingan, mereka semakin rentan terhadap penyelesaian akhir lawan yang efektif. "Masalahnya, saat ini mereka hampir selalu mampu memanfaatkan peluang setiap kali kami memberikannya," aku sang pelatih.

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Mencari solusi menjelang lawatan ke markas Arsenal

Hasil imbang itu tak banyak mengurangi tekanan terhadap skuad yang kini gagal menang dalam empat pertandingan Liga Primer berturut-turut. Dengan lawatan penting untuk menghadapi pemuncak klasemen Arsenal pada Minggu yang kian dekat, kebutuhan untuk membalikkan keadaan semakin mendesak. Rasa frustrasi Cherki terlihat ketika ia ditanya tentang peran taktisnya. Ia mengesampingkan pertanyaan mengenai posisi terbaiknya di lapangan dan memilih berfokus pada kegagalan tim meraih tiga poin.

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"Saya tak peduli [di mana saya bermain], saya hanya ingin memenangkan pertandingan," tegas mantan pemain Lyon itu. "Kami berusaha memberikan semua yang kami punya di lapangan. Terkadang pertandingan tidak berjalan seperti yang Anda inginkan, dan hari ini seperti pertandingan terakhir, seperti dua atau tiga pertandingan terakhir," ujarnya.

Musim berada di persimpangan jalan

City kini tertinggal enam poin dari Arsenal dalam persaingan gelar liga domestik, sehingga lawatan mereka ke London berpotensi menentukan arah musim ini. Cherki sangat menyadari besarnya pertaruhan dan sulitnya posisi klub saat ini. Ia menegaskan bahwa fokus harus segera beralih ke Stadion Emirates. Di sana, hanya kemenangan yang cukup jika mereka ingin menghidupkan kembali perjalanan musim ini dan menghentikan tren buruk yang membayangi jadwal mereka pada November.

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"Kami harus bekerja lebih keras dan kembali meraih kemenangan, hanya itu. Kami berada dalam posisi sulit, itu benar, karena kami tidak memenangkan pertandingan. Kami pergi ke London untuk menang, tidak lebih," tutup Cherki.