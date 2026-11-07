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Jamie Redknapp yakin Arsenal akan melenggang menuju gelar juara Liga Primer Inggris setelah unggul enam poin di puncak klasemen. Manchester City telah menelan kekalahan ketiga berturut-turut, dan mantan gelandang itu sulit melihat adanya ancaman nyata bagi sang juara. Ia pun secara mengejutkan memilih Brighton sebagai pesaing terdekat mereka musim ini.

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Redknapp yakin Arsenal akan melesat jauh dalam perburuan gelar

Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer pada Sabtu setelah gol Martin Odegaard memastikan kemenangan 1-0 atas Hull City di Emirates. City kemudian menelan kekalahan ketiga beruntun di liga, takluk 3-1 dari Nottingham Forest di City Ground, dan Redknapp tidak melihat ada tim yang mampu menghentikan Arsenal.

"Saat ini, saya benar-benar tidak melihat kemungkinan lain selain Arsenal melesat jauh dalam perburuan gelar ini," kata Redknapp kepada Sky Sports. "Saya tahu ini masih sangat dini, tetapi menurut saya mereka jauh lebih baik daripada semua tim lain di setiap aspek."

Redknapp secara mengejutkan menjagokan Brighton

Mantan gelandang Liverpool dan Tottenham itu menilai Brighton kini menjadi tim yang paling mungkin menantang Arsenal. Tim asuhan Fabian Hurzeler akan menyalip City dan naik ke posisi kedua jika mengalahkan Brentford pada Minggu.

"Kekalahan hari ini menyakitkan. Ini membuat Anda bertanya-tanya, siapa yang saat ini bisa menantang Arsenal? Saya tidak melihat ada tim yang bisa," kata Redknapp. "Jika melihat klasemen liga, menurut saya saat ini tim yang mungkin akan Anda tunjuk, dan saya tidak pernah menyangka akan mengatakan ini pada awal tahun, adalah Brighton."

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Redknapp menilai pertahanan City terlalu terbuka saat menghadapi Forest

Redknapp mengakui City kehilangan Antoine Semenyo di sektor sayap, tetapi menurutnya masalah yang lebih besar adalah betapa terbukanya tim asuhan Enzo Maresca saat menghadapi Forest. Hal itu, katanya, sangat bertolak belakang dengan pertahanan Arsenal yang akan segera kembali diperkuat William Saliba.

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"Mereka jelas kehilangan Semenyo. Dia pemain penting bagi mereka di sektor sayap, tetapi mereka masih memiliki pemain di posisi sayap yang bisa merepotkan lawan," kata Redknapp. "Saliba akan kembali memperkuat Arsenal. Dengan para pemain bertahan yang mereka miliki, Anda tidak akan pernah melihat pertahanan Arsenal seterbuka Manchester City [saat menghadapi Forest]."

Brighton bisa membuktikan prediksi Redknapp pada Minggu

Brighton berpeluang membuktikan prediksi Redknapp saat menghadapi Brentford pada Minggu, sementara City memiliki jeda internasional untuk membenahi diri.

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"Ini skenario terburuk bagi setiap tim. Ketika Anda melihat tim seperti itu tetap mampu meraih hasil meski harus bersusah payah hari ini, saya tidak melihat ada tim lain yang bisa menantang mereka," tambah Redknapp.