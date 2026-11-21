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Gennaro Gattuso memuji etos kerja tanpa henti dan ketangguhan mental para pemain Lazio setelah pemuncak klasemen Serie A itu meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lecce. Meski daftar pemain cedera terus bertambah, Lazio mempertahankan posisi di puncak klasemen lewat permainan menyerang berintensitas tinggi.

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Permainan bertempo tinggi jaga Lazio di puncak

Lazio mempertahankan posisi pertama di Serie A dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lecce di Stadio Olimpico pada Sabtu. Tijjani Noslin mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah unggul sebelum Davide Frattesi memastikan kemenangan lewat tendangan cungkil apik pada menit-menit akhir.

“Saya bangga dengan mentalitas dan semangat juang yang ditunjukkan tim hari ini,” kata Gattuso kepada DAZN Italia. “Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tetapi kemudian mengendalikan permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Lecce adalah lawan yang menyulitkan. Mereka selalu datang dan menekan Anda, jadi penting bagi kami untuk mempertahankan sikap ini.”

Mengatasi tantangan setelah jeda internasional

Para pelatih kerap khawatir performa tim menurun setelah jeda internasional, tetapi Gattuso menegaskan bahwa ia sepenuhnya yakin dengan persiapan skuadnya. Sementara itu, Lazio berharap dapat mengubah awal musim yang mengesankan menjadi persaingan nyata dalam perebutan gelar, dengan target meraih gelar Serie A ketiga sepanjang sejarah klub. Lazio sebelumnya dua kali menjuarai liga Italia, pada musim 1973/74 dan 1999/2000, dan bertekad menambah satu gelar lagi.

“Saya melihat cara mereka berlatih, jadi saya tidak khawatir. Semangat dan kesungguhan mereka sangat baik, dan kami harus terus seperti ini. Semua ini berkat para pemain. Mereka menunjukkan mentalitas, semangat juang, dan rasa memiliki yang tepat. Apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa,” tambah sang pelatih.

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Kedalaman skuad diuji krisis cedera

Keberhasilan Lazio naik ke puncak klasemen semakin mengesankan karena sejumlah pemain inti absen. Di tengah masalah cedera yang berlanjut, Lazio tetap tak terkalahkan di Serie A meski tampil tanpa Mattia Zaccagni, Nuno Tavares, Josip Sutalo, dan Adam Marusic dalam pertandingan terbaru mereka. Sementara itu, Nicolo Rovella masih berupaya kembali bugar sepenuhnya setelah beberapa kali mengalami cedera, meski sempat masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir.

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Sang pelatih tetap antusias dengan kontribusi yang bisa diberikan gelandang itu setelah kembali bugar sepenuhnya. “Rovella bisa memberi kami lebih banyak umpan vertikal karena saat menerima bola, ia langsung mengangkat kepala dan melihat ke depan. Saya pikir kami juga perlu membicarakan Fisayo Dele-Bashiru. Ia pantas mendapat lebih. Kami harus memberi Rovella waktu bermain agar ia bisa kembali bugar, lalu ia bisa memberi kami bantuan penting.”

Siap mengambil risiko demi hasil lebih besar

Meski sebagian pelatih menuntut kesempurnaan dalam menjaga penguasaan bola, Gattuso bersedia menerima sejumlah kesalahan teknik demi tekanan intens yang diberikan timnya kepada lawan. Lazio kini akan mengalihkan perhatian ke laga Serie A berikutnya, bertandang ke markas Torino pada 28 November, sebelum kembali ke Stadio Olimpico untuk menjamu Atalanta pada 6 Desember.

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“Saya tidak terlalu keberatan jika kami kehilangan bola akibat umpan yang meleset karena itu bisa terjadi saat Anda bermain dengan tempo tinggi. Saya lebih memperhatikan mentalitas tim dan bagaimana mereka bertahan di bawah tekanan. Saya puas. Anda selalu menginginkan lebih, tetapi pada tempo seperti ini akan ada umpan yang meleset. Kami bisa meningkatkan kemampuan membaca permainan. Contohnya hari ini, ketika kami kesulitan menembus area tengah, kami perlu melebarkan permainan ke sisi lapangan.”