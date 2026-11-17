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Davor Suker, legenda sepak bola Kroasia sekaligus mantan penyerang Real Madrid, membahas sejumlah isu seputar klub berjuluk Los Blancos tersebut. Ia berbicara soal peluang Jose Mourinho mengembalikan tim ke puncak sepak bola Spanyol, masa depan Kylian Mbappe di Liga Champions, hingga kemungkinan kembalinya Luka Modric ke Santiago Bernabeu setelah kariernya sebagai pemain berakhir. Namun, ia menunjukkan sikap menahan diri yang mencolok ketika diminta menilai Vinicius Junior.

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Dalam wawancara dengan surat kabar "Marca", Suker, yang bermain untuk Real Madrid antara 1996 dan 1999, menegaskan bahwa Mourinho memiliki peluang besar untuk kembali mencetak sejarah bersama tim. Namun, ia mengaitkan keberhasilan pelatih asal Portugal itu dengan kemampuannya meraih dukungan para pemain dan memimpin mereka untuk menjalankan gagasannya. "Ya, tentu saja. Banyak yang sudah diinvestasikan, dan saya selalu mengungkapkan pendapat saya dengan terus terang: dia punya peluang besar jika bisa membuat para pemain mengikutinya. Dan saya yakin mereka akan melakukannya. Mourinho mampu kembali mencetak sejarah," ujar mantan bintang Kroasia tersebut.

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Meski mengakui kekuatan Barcelona, Suker menolak menganggap persaingan perebutan gelar LaLiga sudah ditentukan saat ini. "Barcelona tentu sangat kuat, tetapi siapa yang bisa mengatakan sekarang, pada November atau Desember, siapa yang akan menjadi juara? Bukan Barcelona, bukan pula Madrid. Kami harus bekerja keras dan bermain bagus," jelasnya, sebelum menambahkan: "Berkat pengalaman Mourinho dan sejarah Real Madrid, saya yakin Los Blancos mampu menjuarai LaLiga."

Mbappe dan Liga Champions

Suker juga menyinggung peluang Mbappe menjuarai Liga Champions. Menurutnya, penyerang asal Prancis itu masih punya waktu untuk mewujudkan target tersebut. "Dia masih muda, usianya baru 27 tahun. Dia pencetak gol alami. Dia butuh peluang untuk mencetak gol, dan itu tidak mudah, karena setiap lawan ingin menghentikannya sejak menit pertama agar dia tidak bisa menunjukkan performanya," kata Suker tentang bintang Real Madrid tersebut. Ia menambahkan: "Mungkin dia akan menjuarai Liga Champions tahun ini, mungkin juga tidak, tetapi dia pasti akan menjuarainya dalam tiga tahun ke depan," sembari menyatakan keyakinannya akan kemampuan Mbappe meraih gelar kontinental itu dalam waktu dekat.

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Modric Kembali ke Real Madrid

Adapun soal Modric, yang ia anggap sebagai pemain terhebat yang pernah dilahirkan sepak bola Kroasia, Suker berpendapat bahwa prioritas saat ini adalah membiarkan gelandang veteran itu menuntaskan kariernya di lapangan, sebelum mengambil keputusan apa pun terkait kemungkinan masa depannya bersama Real Madrid.

"Saya yakin dia senang tinggal di Madrid, dan Florentino Perez mengandalkannya. Itulah yang terpenting saat ini. Apa yang akan terjadi setelah itu? Saya tidak tahu, tetapi sebagai orang Kroasia, saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia adalah pemain Kroasia terhebat sepanjang masa, dan salah satu pesepak bola terbaik di dunia," ujarnya.

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Ketika ditanya tentang kemungkinan Modric kembali ke klub sebagai duta atau mengemban tugas yang lebih dekat dengan manajemen olahraga, ia menambahkan: "Mungkin saja itu bisa terjadi, dan saya rasa saya tahu jawabannya, tetapi saya tidak ingin mendahului keadaan. Real Madrid harus menawarkan sesuatu kepadanya. Saya yakin dia akan bekerja dengan luar biasa di manajemen klub, apa pun posisi yang akan dia emban. Sekarang kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Dia mencintai Madrid dan senang tinggal di Spanyol."

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Bagaimana dengan Vinicius? Jawaban Mengejutkan!

Pembahasan tentang Vinicius menjadi bagian paling menarik perhatian dari wawancara tersebut. Saat diminta menilai pemain asal Brasil itu dari sudut pandang seorang mantan penyerang kelas atas, Suker memilih tidak menjelaskan secara rinci keberatannya. Ia hanya menyebut ada hal-hal yang tidak ia sukai dari perilaku atau penampilan pemain Real Madrid tersebut, tanpa merinci apa saja.

"Sebaiknya kita tidak membicarakan hal itu sekarang, supaya tidak merusak wawancara ini. Ada beberapa hal yang tidak saya sukai," katanya sambil tertawa, lalu menambahkan: "Real Madrid lebih penting daripada pemain mana pun. Jadi, mari kita tinggalkan topik ini untuk lain waktu. Saya mendoakan yang terbaik untuk Vini, dan saya berharap dia terus membuat perbedaan bersama Real Madrid."

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