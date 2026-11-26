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Luis Enrique mengakui AS Roma memberi Paris Saint-Germain ujian terberat musim ini setelah hasil imbang 2-2 di Liga Champions, Rabu, mengakhiri rentetan 12 kemenangan PSG. Seusai penalti Donyell Malen pada pengujung laga, pelatih asal Spanyol itu memuji Gian Piero Gasperini dan bahkan menjagokan tim Italia tersebut meraih Scudetto.

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Roma akhiri rentetan 12 kemenangan PSG

Enrique memuji Roma karena memberi timnya ujian terberat musim ini setelah hasil imbang 2-2 di Liga Champions pada Rabu. Hasil itu mengakhiri rentetan 12 kemenangan PSG di semua kompetisi.

Penyerang Roma, Malen, memastikan kedua tim berbagi poin lewat eksekusi penalti pada menit ke-78. Itu menjadi kali pertama PSG kehilangan poin sejak kalah di kandang dari Monaco pada 4 September.

Enrique puji mentalitas dan sikap Roma

Alih-alih meratapi berakhirnya rentetan kemenangan timnya, Enrique langsung memberikan pujian kepada tim tamu yang memaksa para pemainnya tampil hingga batas kemampuan mereka.

"Tanpa ragu, ini pertandingan terberat kami musim ini, baik di Liga Champions maupun liga Prancis," kata Enrique, seperti dikutip ESPN. "Saya senang dengan hasil ini, dan Roma patut mendapat pujian. Sangat sulit bermain melawan tim dengan sikap dan mentalitas seperti ini. Ini sangat berbeda dari jenis pertandingan yang biasa kami hadapi."

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Enrique hormati taktik Gasperini

Laga pada Rabu itu juga menjadi kali pertama Enrique berhadapan dengan pelatih Roma, Gasperini, sebagai sesama pelatih. Enrique sempat berhenti sejenak dan mengangguk sebagai tanda hormat saat membahas taktik rekannya itu.

"Ini pertama kalinya saya berhadapan dengannya sebagai pelatih," kata Luis Enrique. "Lebih baik berbicara tentang masa depan Roma, bukan PSG. Masa depan Roma sangat cerah, mereka bisa meraih Scudetto. Saya tidak ragu mereka bisa finis di 24 besar, saya harap begitu, dan saya tak ingin menghadapi mereka lagi. Mungkin di final."

Klasemen dan prospek fase liga Liga Champions

Hasil imbang itu tidak mengubah posisi PSG di fase liga Liga Champions. Mereka tetap berada di urutan kedua klasemen dengan 13 poin dari lima pertandingan, terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Real Madrid. Sementara itu, Roma berada di posisi ke-25 dengan lima poin dan masih harus berjuang untuk naik ke zona kualifikasi.