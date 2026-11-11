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Harry Kane yakin Manchester United akan mendapatkan pelatih luar biasa dalam diri Mauricio Pochettino, sementara Michael Carrick diperkirakan akan dipecat selama jeda internasional. Kapten Inggris itu, yang bekerja di bawah arahan pelatih asal Argentina tersebut selama lima tahun di Tottenham, mengatakan Pochettino memberi pengaruh besar pada kariernya dan menegaskan bahwa pujian untuk mantan pelatihnya itu tak akan pernah cukup.

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Man Utd diperkirakan akan menggantikan Carrick dengan Pochettino

United diperkirakan akan memecat Carrick selama jeda internasional setelah mencatatkan awal musim terburuk mereka sepanjang sejarah Premier League. Hasil imbang 4-4 di kandang melawan Aston Villa pada Minggu membuat mereka berada di peringkat ke-18 klasemen dengan hanya satu kemenangan dari 10 pertandingan. Mereka juga telah tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 di kandang dari Brighton pada September.

United telah mencapai kesepakatan awal dengan Pochettino, yang merupakan pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat, tetapi memiliki klausul tebus kontrak senilai $10 juta (£7,4 juta) dalam kontraknya.

Kane puji pengaruh Pochettino terhadap kariernya

Standard Sport mendapat informasi bahwa United telah menanyakan ketersediaan Pochettino, yang sudah lama mereka minati. Kane bekerja bersama pelatih berusia 54 tahun itu selama lima tahun di Tottenham Hotspur. Mereka mencapai final Piala Liga dan final Liga Champions bersama-sama.

Ketika ditanya pada Rabu tentang kemungkinan Pochettino pindah ke Old Trafford, Kane berkata: "Ya, saya dan Mauricio jelas memiliki hubungan yang luar biasa. Saya rasa, sekali lagi, saya telah menyebutnya sebagai salah satu pelatih yang memberikan pengaruh besar terhadap karier dan, tentu saja, perkembangan saya. Pada tahap karier saya saat itu, saya membutuhkan bimbingannya. Cara dia mendorong saya, bukan hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan, benar-benar sangat membantu."

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Dari 'pemain yang hanya bersinar semusim' menjadi pemecah rekor

Kane mencetak 21 gol di Premier League pada musim 2014-15, ketika ia mulai menunjukkan kemampuannya di bawah Pochettino. Namun, ia sempat dijuluki pemain yang hanya bersinar semusim setelah gagal mencetak gol dalam enam pertandingan pada awal musim berikutnya. Ia memuji peran pelatih asal Argentina itu dalam membantunya membuktikan para pengkritiknya salah dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Tottenham Hotspur serta Inggris.

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"Jelas dia pelatih yang luar biasa, dia pernah menangani klub-klub terbesar di dunia," lanjut Kane. "Jadi, dari sudut pandang saya, saya hanya bisa memberikan pujian setinggi-tingginya kepadanya. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun, saya tahu dia orang yang hebat, sekaligus manajer yang luar biasa."

Apa selanjutnya bagi Pochettino dan Kane?

Pochettino diperkirakan sudah akan menangani United saat pertandingan Premier League mereka berikutnya, melawan Liverpool pada 22 November.

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Sementara itu, Kane akan melampaui Peter Shilton sebagai pemain timnas putra Inggris dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang masa ketika mencatatkan penampilan ke-126 melawan Kroasia di Nations League di Wembley pada Kamis.