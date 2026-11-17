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Penyerang Freiburg Derry Scherhant menyebut gol pertamanya di level internasional sebagai pengalaman yang sulit dipercaya. Scherhant membuka skor saat Jerman menghancurkan Belanda 5-0 di UEFA Nations League.

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Scherhant memecah kebuntuan di Berlin

Penyerang Freiburg Derry Scherhant mengukir namanya dalam sejarah saat Jerman meraih kemenangan sensasional 5-0 atas Belanda di Olympiastadion. Ia memecah kebuntuan sesaat sebelum turun minum lewat tembakan melengkung brilian ke pojok atas gawang, membawa tim asuhan Jurgen Klopp menuju kemenangan bersejarah.

Kemenangan itu memastikan Jerman finis di posisi pertama Grup A2 dan menjadi penutup malam yang luar biasa dalam rangkaian pertandingan UEFA Nations League di Berlin.

Mewujudkan impian terbesar

Berbicara kepada ARD seusai pertandingan, Scherhant yang tampak berseri-seri mengakui bahwa kata-kata nyaris tak mampu menggambarkan betapa sulit dipercayanya momen mencetak gol pertamanya bagi tim nasional senior dalam laga sepenting itu.

"Semuanya tak mungkin berjalan lebih baik lagi. Saya tak bisa memimpikan yang lebih baik. Ini semua agak sulit dipercaya," kata Scherhant kepada ARD.

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"Saya sangat menikmati pertandingan ini dan sungguh gembira."



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Mengenang kembali momen yang sulit dipercaya itu, Scherhant menambahkan: "Apa yang bisa saya katakan? Saya rasa semuanya tak mungkin berjalan lebih baik lagi. Anda tak bisa memimpikan yang lebih baik, sungguh sulit dipercaya. Saya sangat menikmatinya dan sungguh gembira."

Keberanian taktis berbuah hasil

Gol pembuka Scherhant tercipta setelah Joshua Kimmich dan para gelandang Jerman berhasil menjalankan instruksi untuk menekan tinggi, lalu merebut kembali bola di area berbahaya. Pemain muda Freiburg itu menunjukkan ketenangan luar biasa untuk memanfaatkan peluang tersebut dan memberi Jerman keunggulan psikologis yang penting menjelang turun minum.

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"Saya sangat bangga dan senang bisa mencetak gol pembuka," tambah Scherhant.

Menuju masa depan cerah

Setelah mencetak gol pertamanya di level internasional dan mengamankan kemenangan telak 5-0, Scherhant tampaknya akan menjadi bagian penting dari skuad Jurgen Klopp yang terus berkembang.

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Saat Jerman memasuki era baru dan bersiap menghadapi perempat-final UEFA Nations League pada Maret, penampilan seperti ini menegaskan kedalaman skuad tim nasional yang kian menjanjikan. Scherhant juga mengungkapkan rencana untuk ulang tahunnya yang akan datang: "Tentu saja, ada. Sebelumnya kami sudah membayangkan semuanya akan berjalan baik. Kami sudah merencanakan sesuatu, makan malam yang menyenangkan bersama semua teman dan keluarga saya. Saya sangat menantikannya. Saya rasa tak ada yang lebih baik daripada mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-0 di sini, di kota saya. Saya sangat senang dan bangga. Bermain sepakbola bersama rekan-rekan sungguh menyenangkan."