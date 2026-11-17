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Penyerang Freiburg Derry Scherhant menyebut gol pertamanya di level internasional sebagai pengalaman yang luar biasa. Scherhant membuka keunggulan dalam kemenangan telak Jerman 5-0 atas Belanda di UEFA Nations League.

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Scherhant pecah kebuntuan di Berlin

Penyerang Freiburg Derry Scherhant menorehkan namanya dalam sejarah saat Jerman meraih kemenangan sensasional 5-0 atas Belanda di Olympiastadion. Scherhant memecah kebuntuan sesaat sebelum turun minum lewat tembakan melengkung brilian ke pojok atas gawang, membuka jalan bagi tim asuhan Jurgen Klopp menuju kemenangan bersejarah.

Kemenangan itu memastikan Jerman finis di posisi pertama Grup A2, sekaligus menutup malam luar biasa di UEFA Nations League yang berlangsung di Berlin.

Mimpi yang menjadi kenyataan

Berbicara kepada ARD seusai pertandingan, Scherhant yang berseri-seri mengakui bahwa sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan pengalaman luar biasa mencetak gol pertamanya bagi tim senior Jerman dalam laga sebesar ini.



"Apa yang bisa saya katakan? Rasanya tak mungkin bisa lebih baik lagi. Saya tak bisa memimpikan yang lebih baik, sungguh luar biasa. Bermain tadi sangat menyenangkan dan saya benar-benar gembira," kata Scherhant kepada ARD.

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Keberanian taktik berbuah hasil

Gol pembuka Scherhant tercipta setelah Joshua Kimmich dan para gelandang Jerman berhasil menjalankan instruksi untuk menekan lawan di area pertahanan mereka, lalu merebut kembali bola di area berbahaya. Pemain muda Freiburg itu menunjukkan ketenangan luar biasa untuk menuntaskan peluang dan memberi Jerman keunggulan psikologis penting menjelang turun minum.

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"Saya sangat bangga dan senang bisa mencetak gol pembuka," tambah Scherhant.

Menatap masa depan cerah

Setelah mencetak gol pertamanya di level internasional dan mengamankan kemenangan telak 5-0, Scherhant tampaknya akan menjadi bagian penting dari skuad Jurgen Klopp yang terus berkembang.

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Ketika Jerman memasuki era baru dan bersiap menghadapi perempat-final UEFA Nations League pada Maret, penampilan seperti ini menegaskan kedalaman skuad yang menjanjikan di tim nasional. Scherhant juga mengungkap rencana untuk ulang tahunnya yang akan datang: "Tentu saja, ada. Sebelumnya kami sudah membayangkan semuanya akan berjalan baik. Kami sudah menyiapkan sesuatu, makan malam yang menyenangkan bersama semua teman dan keluarga saya. Saya sangat menantikannya. Rasanya tak mungkin ada yang lebih baik daripada mencetak gol yang membuat kedudukan menjadi 1-0 di sini, di kota saya. Saya sangat senang dan bangga. Bermain sepakbola bersama teman-teman benar-benar sangat menyenangkan."