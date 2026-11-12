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Kiper legendaris Peter Shilton memuji kapten Inggris Harry Kane, yang bersiap memecahkan rekor penampilannya di timnas putra yang telah bertahan selama 36 tahun saat menghadapi Kroasia. Penyerang Bayern Munich itu akan mencatatkan penampilan ke-126 bersama Inggris dalam laga Liga Negara melawan Kroasia di Wembley pada Kamis, setelah menyamai rekor Shilton saat menghadapi Ceko bulan lalu.

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Kiper legendaris menyerahkan tongkat estafet bersejarah

Shilton pertama kali mencatatkan rekor itu saat meraih penampilan ke-109 bersama tim nasional melawan Denmark pada Juni 1989, melampaui Bobby Moore, sebelum mencapai 125 penampilan di Piala Dunia 1990 saat berusia 40 tahun. Setelah menjalani debut pada November 1970 saat berusia 21 tahun, peraih dua gelar Piala Champions Eropa itu absen dari putaran final edisi 1974 dan 1978 sebelum tampil 17 kali di turnamen tersebut sepanjang edisi 1982, 1986, dan 1990. Kane kini akan melampaui rekor tersebut ketika tampil sebagai starter pada Kamis malam.

Seremoni di Wembley menanti sang penerus yang bangga

Berbicara kepada FIFA menjelang laga bersejarah itu, pria berusia 77 tahun tersebut memuji penyerang yang akan mengambil alih rekornya: "Saya sudah memegang rekor ini sejak lama, jadi itu terasa biasa, tetapi rekor memang ada untuk dipecahkan. Sungguh, saya tidak bisa memikirkan orang yang lebih tepat daripada Harry [untuk memecahkannya], bukan hanya karena catatannya di sepakbola, tetapi juga karena kepribadiannya. Dia seorang profesional yang hebat dan punya rekam jejak yang sempurna."

Mengonfirmasi bahwa ia akan menghadiri pertandingan di London, mantan penjaga gawang itu menambahkan: "Saya akan datang. Sepertinya saya akan masuk ke lapangan untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, tetapi saya belum yakin 100 persen soal itu."

Ketika ditanya berapa banyak penampilan bersama tim nasional yang bisa diraih sang penyerang dan bagaimana rasanya melihat kariernya sendiri mendapat sorotan pekan ini, Shilton mengatakan: "Dia baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun dengan Bayern Munich dan sekarang para pemain tampaknya bisa bermain jauh lebih lama. Saya tidak tahu apakah itu karena kondisi lapangan yang begitu sempurna dan tingkat kebugaran yang dijaga sangat tinggi. Dia jelas telah mendedikasikan dirinya.

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"Saya mengucapkan selamat kepada Harry, tetapi saya juga senang orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak tahu kini menyadari bahwa saya pernah memegang rekor itu."

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Kapten bicara soal tonggak penting dalam kariernya

Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, menjelang memimpin Inggris ke lapangan, Kane mengakui pencapaian itu termasuk momen yang paling membanggakan baginya: "Ini jelas termasuk salah satu [pencapaian] terbesar.

"Menurut saya, ini menunjukkan konsistensi di level tertinggi. Ini bukti dari seluruh dedikasi dan waktu yang tidak dilihat orang-orang, yang membuat saya tetap bugar dan sehat. Ini salah satu tonggak terbesar dalam karier saya."

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Kelolosan ke perempat-final bergantung pada laga ini

Berada di posisi kedua Grup C dengan sembilan poin dari empat pertandingan, tim asuhan Thomas Tuchel hanya membutuhkan hasil imbang pada Kamis untuk mencapai perempat-final. Kemenangan juga akan menjaga peluang Inggris untuk menyalip pemuncak klasemen Spanyol di Madrid pada Minggu. Sementara itu, Kroasia asuhan Slaven Bilic berada di posisi ketiga dengan tiga poin setelah menelan tiga kekalahan, termasuk kekalahan kandang 7-0 dari Inggris pada Oktober, dan tengah bersaing dengan Ceko untuk menghindari degradasi.