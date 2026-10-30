Perempuan berusia 32 tahun itu berhasil mengalahkan superstar darts Luke Littler pada Jumat malam di Manchester dan membawa pulang hadiah uang sebesar 501.000 pound, setara dengan hampir 600.000 euro.

"Ini gila," kata Sherrock kepada Netflix setelah kemenangan sensasionalnya. "Saya kehabisan kata-kata. Ini pertama kalinya putra saya datang ke turnamen darts dan dia melihat saya menang. Ini momen luar biasa yang akan saya kenang selamanya."

Pemain darts amatir asal Jerman, Jarod Becker, juga mengikuti ajang Netflix tersebut, yang diikuti total 24 peserta. Becker, 23 tahun, berasal dari Hildesheim dan menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir berkat penampilan impresif di Development Tour serta kompetisi pemain muda PDC. Ia satu-satunya wakil Jerman yang diundang untuk beradu kemampuan dengan Littler. Ajang itu memang terutama diikuti para pemain amatir.

Fallon Sherrock Menangi Satu Leg Melawan Luke Littler dan Bawa Pulang Hadiah Besar

Sherrock menjadi salah satu pengecualian. Pemain berjuluk "Queen of Ally Pally" itu merupakan perempuan pertama dalam sejarah darts yang memenangi pertandingan di Kejuaraan Dunia. Sejak awal, ia dinilai memiliki peluang terbesar untuk mengalahkan Littler.

Untuk membawa pulang hadiah uang tersebut, Sherrock hanya perlu memenangi satu leg melawan Littler. Pemain berusia 19 tahun itu sudah mencapai puncak dunia darts. Sejak kalah dari Luke Humphries di final pada debutnya di Kejuaraan Dunia, "The Nuke" belum pernah lagi kalah dalam pertandingan di Ally Pally dan berhasil meraih gelar dua kali berturut-turut. Ia juga menjadi favorit kuat untuk Kejuaraan Dunia 2027, yang dimulai pada pertengahan Desember. Di peringkat dunia berdasarkan hadiah uang (Order of Merit), keunggulannya mencapai lebih dari dua juta pound.

Karena begitu mendominasi dunia darts dan tidak selalu bersikap sportif terhadap lawan-lawannya di panggung, ia kini memiliki citra sebagai sosok nakal. Sang superstar bahkan kini memboikot turnamen di Belanda dan Jerman karena tidak mau lagi dicemooh dan dihina oleh penonton setempat.