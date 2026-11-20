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Eder Militao sudah menempuh perjalanan panjang dalam proses pemulihan dari cedera, tetapi ia tak mau lagi menunggu lebih lama. Setelah kembali siap bermain bersama Real Madrid, targetnya kini adalah merebut kembali tempat utama dan kembali ke level permainan yang ia tunjukkan sebelum cedera.

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Menurut harian Spanyol AS, bek asal Brasil itu menjalani hari-hari panjang penuh kerja keras, mulai dari latihan pagi dan sore, sesi intensif untuk memulihkan lututnya, hingga fisioterapi, tanpa pernah menyerah di tahap mana pun dalam proses pemulihannya.

Militao mengalami cedera saat tampil melawan Alaves, dalam laga ketika ia sedang melakukan hal yang paling ia cintai. Awalnya semua orang mengira ia hanya mengalami masalah otot ringan, tetapi pemeriksaan lanjutan mengungkap adanya robekan pada tendon di dekat otot di kaki kirinya.

Cedera itu menjadi kemunduran baru bagi bek asal Brasil tersebut, setelah ia mengalami cedera serupa pada Desember lalu, empat bulan sebelumnya, saat menghadapi Celta Vigo.

Bagi pemain sekelas Militao, cedera itu berarti harus kembali ke titik awal dan menjalani program rehabilitasi baru. Beberapa hari kemudian, ia menjalani operasi di kota Turku, Finlandia, yang ditangani dokter Lasse Lempainen di Rumah Sakit Olahraga Mehilainen.

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Lempainen dikenal sebagai salah satu spesialis terkemuka di bidang ini saat ini, dan perkiraannya soal lama absen sang bek Brasil tidak meleset. Ia memprediksi Militao akan menepi dari lapangan selama sekitar lima bulan agar bisa kembali dalam kondisi terbaik.

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Melalui kunjungan rutin ke Turku serta sesi rehabilitasi intensif di kompleks latihan Real Madrid di Valdebebas, Militao menjalani program khusus untuk mempersiapkan kembalinya ke lapangan, tanpa terburu-buru, tetapi juga tanpa berhenti bekerja.

Kembali bermain menjadi satu-satunya target yang memenuhi pikirannya, dan tanda-tanda terwujudnya target itu mulai terlihat pada akhir September lalu, setelah sejak Agustus ia berlatih bersama Endrick di lapangan yang bersebelahan dengan tempat para pemain lain berlatih.

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Setiap hari, bek asal Brasil itu menjalani beragam latihan yang mencakup kelenturan, kelincahan, kekuatan, dan kecepatan, untuk mengukur perkembangan kondisi fisiknya serta memastikan kemampuannya pulih secara bertahap.

Getty Images

Pada September, Lempainen terbang ke Madrid untuk memeriksa kondisi hasil operasi, dan hasilnya sesuai harapan setelah Militao dipastikan siap kembali mengikuti latihan bersama tim.

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Beberapa hari kemudian, ia bergabung dalam latihan tim dan mendapatkan menit bermain pertamanya saat melawan Sevilla, ketika masuk menggantikan Fede Valverde pada menit ke-85. Ia pun kembali tampil setelah enam bulan berkutat dengan cedera serius.

Comeback itu memang tidak seperti yang ia impikan, tetapi sangat dinantikan oleh sang pemain, yang juga mendapat pujian dari pelatihnya, Jose Mourinho. "Dia pemain hebat, tetapi dia baru berlatih tiga pekan saja. Dia pemain yang sangat penting bagi tim," kata Mourinho.

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Mourinho kemudian memberi kesempatan kepada bek asal Brasil itu untuk tampil sebagai starter dalam salah satu laga Liga Champions melawan AEK, sehingga ia bermain sejak awal setelah absen selama 180 hari.

Militao nyaris mencetak gol dalam laga tersebut, tetapi tembakannya berhasil diamankan kiper tim asal Yunani itu. Seusai pertandingan, ia berbicara terus terang tentang kondisi fisiknya dan perasaannya setelah kembali bermain.

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"Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik, tetapi saya merasakan banyak rasa sakit. Saya senang bisa kembali dan melakukan hal yang sangat saya cintai setelah enam bulan absen, serta mampu bermain 90 menit. Kami semua harus siap, karena masih banyak pertandingan di depan kami," ujar bek asal Brasil tersebut.

Namun, setelah kembali merebut tempat di susunan pemain inti, Militao tak mau lagi menunggu lebih lama. Ia berusaha mengembalikan performanya seperti sebelum cedera, saat ia dikenal dengan kecepatan, kekuatan dalam duel, dan efektivitas dalam merebut bola, selain menjadi sosok yang bisa diandalkan di lini belakang.

Getty Images

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Karena itu, sang pemain terus bekerja meningkatkan kebugaran fisiknya di Valdebebas. Meski begitu, tugasnya tidak akan mudah karena saat ini ia menjadi pilihan keempat di posisi bek tengah.

Di depan Militao dalam urutan bek terdapat duet Dean Huijsen dan Ibrahima Konate, yang berhasil menjalin chemistry dengan sempurna dan kini membentuk duet solid di jantung pertahanan. Sementara itu, Antonio Rudiger berada di antara keduanya dan sang bek Brasil dalam hitungan pemain yang akan dimainkan.

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Militao tidak lagi berharap tugasnya akan mudah, tetapi ia tak ingin menunggu lebih lama. Karena itu, ia memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk terus berlatih, dengan harapan mendapatkan menit bermain saat menghadapi Celta Vigo, PSV Eindhoven, atau Alaves, laga-laga yang tidak menyimpan kenangan positif baginya.

Meski demikian, bek asal Brasil itu tak ingin menghabiskan waktu lebih lama di bangku cadangan dan bertekad memanfaatkan peluang untuk segera kembali ke susunan pemain inti.