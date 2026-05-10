"Saya tahu kemampuan saya. Saya tidak menyangka Feyenoord akan meminjamkan saya."

Dalam wawancara terbuka dengan FC Dordrecht Magazine, Stéphano Carrillo menceritakan pengalamannya selama tahun pertamanya di Belanda. Pemain asal Meksiko itu juga mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka akan dipinjamkan oleh Feyenoord.

Carrillo didatangkan ke Feyenoord oleh Dennis te Kloese pada Februari 2025 dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro. Klub tersebut membelinya dari klub Meksiko, Santos.

Musim panas lalu, ia dipinjamkan oleh klub asal Rotterdam tersebut ke FC Dordrecht, tempat beberapa pemain pinjaman Feyenoord lainnya bermain. Keputusan untuk meminjamkannya menjadi kejutan bagi Carrillo.

“Saya tidak menyangka akan dipinjamkan,” kata sang penyerang memulai ceritanya. “Anda harus terbiasa lagi dengan gaya bermain baru dan lingkungan baru.”

“Saya tahu apa yang bisa saya lakukan, tapi kadang-kadang itu tidak langsung terlihat. Sekarang saya merasa semakin nyaman dan kepercayaan diri pun kembali,” tutupnya.

Carrillo telah bermain sebanyak 34 kali untuk tim asuhan pelatih Dirk Kuijt musim ini. Ia mencetak empat gol dalam pertandingan tersebut. Ia tidak memberikan assist sama sekali.