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Seorang legenda Bundesliga pernah begitu ingin mendatangkan Veljko Paunovic hingga rela mengambil risiko berselisih dengan atasannya. Namun, langkah itu sama sekali tidak membuahkan hasil.

Jika pelatih tim nasional Serbia Veljko Paunovic ditanya tentang Januari 2005 hari ini, ia mungkin akan segera menghindar. Penyebutan Hannover 96 pun hampir pasti membangkitkan perasaan negatif dalam dirinya.

Menjelang akhir bursa transfer musim dingin 2004/05, persoalan Paunovic di klub asal Niedersachsen yang saat itu berlaga di Bundesliga tersebut kian memanas. Hannover, yang tengah menjalani tahun ketiganya kembali di kasta tertinggi setelah cukup lama absen, tampil bagus di bawah pelatih Ewald Lienen. Pada akhir Januari 2005, mereka menempati peringkat keenam setelah 19 pertandingan dan berada di jalur menuju kompetisi internasional.

Sebenarnya, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menambah pemain. Ilja Kaenzig, yang kini menjabat direktur pelaksana VfL Bochum dan kala itu menjadi manajer Hannover, memang tidak melihat gunanya transfer musim dingin. Menurutnya, transfer semacam itu hanya dalam kasus yang sangat jarang memberi nilai tambah. Karena itu, prinsipnya jelas: tidak ada pemain baru pada musim dingin di 96. Martin Kind, yang saat itu menjabat ketua dewan pengawas, sependapat dengannya, tetapi pada akhirnya Lienen berhasil meyakinkannya untuk mengubah pandangan.

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Ewald Lienen teringat Veljko Paunovic di Hannover

Sebab, pelatih legendaris yang juga dikenal pernah menangani Hansa Rostock, 1. FC Köln, dan FC St. Pauli itu punya pandangan yang sama sekali berbeda. Ia sangat ingin mendatangkan penyerang baru di tengah musim yang bisa menjamin gol. Lini depan 96 sebenarnya sudah dihuni banyak pemain, yakni Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro, dan Jiri Kaufmann. Namun, tak satu pun dari mereka mencetak gol secara konsisten. Pada akhir musim, Stendel dan pengatur serangan Jiri Stajner menjadi pencetak gol terbanyak Hannover di liga, masing-masing hanya dengan enam gol.

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Lienen pun teringat Paunovic. Ia mengenal penyerang yang saat itu berusia 27 tahun tersebut dari musim 2002/03, ketika melatihnya di klub divisi dua Spanyol CD Tenerife dan melihat langsung ketajamannya. Meski manajer Kaenzig mengingatkan soal "kekompakan tim yang sudah terjaga" dan sama sekali tidak ingin mengusiknya, apalagi saat posisi mereka di klasemen sedang menjanjikan, Lienen akhirnya entah bagaimana berhasil mewujudkan transfer itu. Tak lama sebelum bursa transfer ditutup, 96 mengumumkan: Paunovic datang.

Getty Images

"Saya tahu betapa kontroversialnya keputusan ini. Namun, saya akan melakukan segalanya untuk meyakinkan pihak lain bahwa Ewald Lienen dan saya benar," kata pemain Serbia yang datang dari Atletico Madrid itu. Di Colchoneros, yang kala itu sedang melalui masa sulit dan jauh dari status sebagai tim papan atas LaLiga Spanyol secara konsisten seperti sekarang, Paunovic tidak memiliki tempat di tim inti. Dalam sepuluh penampilan pada paruh pertama musim, ia bahkan tidak mencetak satu gol pun. Jadi, terlepas dari penolakan Kaenzig terhadap perekrutan pemain pada musim dingin secara umum, keraguannya cukup bisa dipahami.

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Paunovic akan menjadi pemain bergaji tertinggi di 96

"Klub tidak menanggung risiko finansial. Saya akan membuktikannya hingga musim panas," kata Paunovic saat tiba. Maksudnya, selama setengah tahun pertamanya di 96, yakni hingga musim panas 2005, ia kabarnya hanya akan menerima gaji yang relatif kecil, 15.000 euro per bulan. Kontraknya di Atletico juga telah diputus akibat masalah ekonomi yang dihadapi Rojiblancos kala itu, sehingga 96 tidak perlu membayar biaya transfer. Namun, Paunovic menandatangani kontrak satu setengah tahun hingga musim panas 2006, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Yang terpenting, mulai musim 2005/06, Paunovic akan menjadi pemain bergaji tertinggi di Hannover dengan bayaran sekitar satu juta euro per tahun.

Ekspektasi terhadapnya tinggi. Rekan senegaranya, Mladen Krstajic, yang saat itu menjadi bek tengah Schalke 04, memujinya: "Dia pemain yang luar biasa. Bagus dalam mengolah bola, sangat kuat dalam duel udara, dan cukup cepat." S04, yang saat itu masih bersaing ketat dengan FC Bayern di puncak Bundesliga sebelum finis sebagai runner-up pada akhir musim, rupanya juga ingin merekrut Paunovic. Setidaknya, itulah yang diklaim Krstajic: "Sayang sekali, dia juga akan menjadi tambahan kekuatan bagi kami."

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Mungkinkah Paunovic tampil gemilang di Schalke? Di Hannover, di tengah berbagai ketegangan tadi, ia justru sama sekali tidak berhasil menunjukkan kemampuannya. "Kami baru bersama selama empat hari, jadi belum semuanya bisa berjalan baik," kata Paunovic seusai debut Bundesliga yang kurang meyakinkan, dalam kekalahan kandang 1-3 dari Borussia Dortmund pada awal Februari 2005. Lienen langsung menurunkan pemain incarannya itu sebagai satu-satunya penyerang dalam susunan pemain utama, tetapi sang pendatang baru gagal tampil meyakinkan.

"Saya butuh lebih banyak waktu agar pemain lain memahami apa yang saya lakukan, dan saya memahami apa yang mereka lakukan," kata Paunovic meminta kesabaran. Setelah itu, ia kembali menjadi pemain utama dalam dua penampilan mengecewakan: hasil 0-0 di Freiburg dan kekalahan kandang 1-4 dari Werder Bremen. Bahkan ketika musim semi 2005 mulai tiba, Paunovic tetap belum memberikan dampak pada permainan 96.

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Ketidakpuasan terhadap Paunovic perlahan tumbuh di Hannover

"Sejak awal sudah jelas bahwa dia bukan Andriy Shevchenko kedua," kata Lienen membela pemainnya dengan membandingkannya dengan salah satu penyerang terbaik dunia saat itu, yang memenangi Ballon d'Or 2004. "Kami harus memberinya waktu, lalu dia akan sangat membantu kami."

Pada pertengahan Maret 2005, Paunovic akhirnya benar-benar membantu Hannover untuk pertama kalinya ketika menyiapkan gol kemenangan 2-1 dalam laga kandang melawan Borussia Mönchengladbach. Namun, ironisnya, pertandingan itu juga menjadi penampilan terakhirnya dari total hanya tujuh laga bersama 96. Sebuah wawancara dengan kicker tak lama kemudian, saat Paunovic melontarkan kritik terhadap pimpinan klub, mengakhiri kiprah singkatnya di Jerman.

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"Saya tahu mereka tidak mengenal saya. Saya tidak tahu bahwa mereka menentang saya. Dan bahwa mereka akan menggunakan saya dalam konflik dengan pelatih," kata Paunovic, yang mengkritik Kaenzig dan Kind dengan tajam. "Agar sebuah klub bisa berjalan, orang-orang di dalamnya tidak boleh saling bertentangan. Siapa pun yang tidak memahami itu merugikan klub."

Ia secara tegas mengecualikan Lienen dari kritiknya dan menekankan: "Konflik tentang saya merugikan semua pihak. Termasuk tim. Kalau tidak, kami mungkin bisa bermain lebih baik, mungkin saya juga. Namun, bukan saya yang menyebabkan konflik ini." Di kalangan tim, ia kabarnya sudah lebih dulu mempertimbangkan untuk segera pergi. Selain itu, sudah jelas bahwa rekan senegaranya yang menjadi pengatur permainan di lini tengah, Nebojsa Krupnikovic, akan hengkang pada musim panas 2005. Itu menjadi alasan lain baginya untuk tidak berlama-lama di Hannover.

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Veljko Paunovic di Hannover 96: Hanya tujuh penampilan, tetapi meninggalkan banyak masalah

Maka, kiprah Paunovic di 96 berakhir hanya sekitar dua bulan setelah Lienen mendatangkannya meski ditentang para petinggi klub. Satu-satunya hal positif bagi Hannover: Saat kontrak ditandatangani, kesepakatan pemutusan kontrak untuk musim panas 2005 juga telah dibuat. Dengan begitu, setidaknya klub tidak harus menanggung biaya lebih lanjut akibat transfer yang gagal tersebut. Sebagai pengingat, jika tetap bertahan di 96, pelatih Serbia saat ini itu akan menjadi pemain bergaji tertinggi di klub.

Paunovic pun kembali ke ibu kota Spanyol pada musim panas 2005 dan menandatangani kontrak dengan FC Getafe, klub dari wilayah pinggiran Madrid. Setelah sempat kembali ke klub kampung halamannya, Partizan Belgrade, ia awalnya berhenti bermain pada akhir 2008 saat baru berusia 31 tahun. Namun, pada 2011 ia sempat bermain lagi selama setengah tahun bersama Philadelphia Union di MLS, sebelum akhirnya benar-benar mengakhiri karier pada awal 2012.

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Setelah itu, Paunovic meniti karier kepelatihan. Ia mula-mula menjadi pelatih tim nasional U-18 Serbia, lalu mengambil alih tim U-20 pada 2014. Pada musim panas 2015, ia secara mengejutkan membawa timnya, yang diperkuat para calon bintang seperti Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic, dan Milos Veljkovic, meraih gelar Piala Dunia U-20. Di final, Serbia mengalahkan Brasil 2-1 setelah perpanjangan waktu.

Schweinsteiger membandingkan Paunovic dengan Guardiola

Beberapa bulan kemudian, ia mengambil alih klub MLS Chicago Fire, tempat ia sempat melatih Bastian Schweinsteiger. Paunovic berupaya keras mendatangkan juara dunia 2014 itu dan mengunjunginya di Manchester pada 2016, ketika Schweinsteiger masih bersama United. "Saya benar-benar terkesan," kata legenda Bayern itu kepada New York Times tentang Paunovic. Ia pun membandingkannya dengan salah satu pelatih terhebat sepanjang masa yang pernah melatihnya di FCB: "Kami melakukan pembicaraan yang sangat baik. Dalam banyak hal, dia mengingatkan saya pada Pep Guardiola. Dalam cara dia ingin timnya bermain dan gagasan permainannya," ujar Schweinsteiger tentang Paunovic.

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Paunovic bertahan di Chicago hingga akhir 2019. Setelah itu, ia melatih di Inggris (Reading FC), Meksiko (Deportivo Guadalajara dan Tigres UANL), serta Spanyol (Real Oviedo). Pada akhir Oktober 2025, Paunovic mengambil alih tim nasional Serbia dari mantan ikon pengatur serangan Dragan Stojkovic, ketika kegagalan lolos melalui kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah hampir tidak bisa dihindari.

Getty Images

Kekalahan 0-2 yang sudah bisa diduga di Inggris pada laga debut Paunovic akhirnya mengakhiri impian tampil di Piala Dunia. Albania, yang berada di posisi kedua untuk lolos ke play-off, pun sudah tak mungkin lagi dikejar. Tugas pelatih baru itu sejak saat tersebut adalah membentuk tim muda yang tangguh dan mampu kembali lolos ke turnamen besar.

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Sejauh ini, hasil pertandingan sama sekali belum berpihak kepada Paunovic. Dalam sepuluh laga, hanya ada dua kemenangan tipis 2-1 atas Latvia dan Arab Saudi. Delapan pertandingan lainnya semuanya berakhir dengan kekalahan, termasuk keempat penampilan mereka sejauh ini di Nations League.

Paunovic menegaskan setelah kekalahan 0-2 dari tim DFB di München pada awal Oktober bahwa hasil seperti itu memang sudah bisa diduga, terutama saat menghadapi lawan seperti Jerman dan Belanda. "Kami adalah Serbia, negara kecil, dan kami membutuhkan waktu untuk membangun sebuah sistem," katanya dengan kesal menanggapi pertanyaan seorang reporter yang kritis terhadap hasil mengecewakan itu. "Setiap orang yang dekat dengan kami tahu bahwa kami sedang berupaya mengubah suasana buruk ini," tegasnya, seraya menekankan bahwa ia mengambil alih tim dalam situasi sulit. "Kami telah membawa kembali para pemain pemimpin kami, menambahkan pemain-pemain berbakat, dan membangun sistem baru. Namun, itu membutuhkan waktu."

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Bisakah Paunovic mengembalikan sepakbola Serbia ke jalurnya?

Meski Serbia nyaris tak berkutik di Jerman, mereka sebenarnya menunjukkan tanda-tanda positif dalam kekalahan tipis 1-2 pada laga kandang dan tandang melawan Belanda, serta melawan Yunani yang kuat. Untuk proyeknya, Paunovic antara lain membawa kembali mantan bintang Ajax Dusan Tadic, yang kini berusia 37 tahun dan bermain untuk NEC Nijmegen, setelah absen lebih dari dua tahun. Milinkovic-Savic, salah satu pahlawan tim U-20 asuhannya dulu, juga kembali bermain untuk Serbia di bawah Paunovic. Sang pelatih turut mengandalkan pemain berpengalaman lain seperti Zivkovic, Maksimovic, dan Aleksandar Mitrovic.

Nama-nama besar yang berusia pertengahan 20-an seperti bek tengah Strahinja Pavlovic (AC Milan) dan penyerang tajam Dusan Vlahovic (Besiktas) diharapkan memegang peran penting bagi masa depan sepakbola Serbia. Di samping itu, Paunovic ingin mengembangkan talenta-talenta papan atas seperti Aleksander Stankovic (21, Inter Milan), Vasilije Kostov (18, Red Star Belgrade), dan Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht) secara bertahap.

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Hasil yang memberi kejutan melawan tim DFB pada Jumat tentu akan berdampak baik bagi posisi Paunovic di Serbia. Jika berhasil, kelak ia juga akan punya sesuatu yang positif untuk dikenang dari Jerman. Setidaknya, selama Hannover tidak disebut-sebut.