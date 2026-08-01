"Saya sungguh tidak mengenal pemain homoseksual di dunia sepak bola"

Jan van Halst berpendapat bahwa masih banyak langkah yang harus diambil dalam konteks penerimaan homoseksualitas di dunia sepak bola Belanda. Hal ini dikatakan sang analis kepada De Telegraaf pada Sabtu saat Canal Parade di Amsterdam.

"Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, menurut saya. Dalam pandangan saya, ini masih merupakan budaya macho yang konservatif. Namun, situasinya terus membaik. Orang-orang bekerja keras untuk itu," kata mantan pesepakbola itu, yang meski begitu tetap optimistis menatap masa depan. "Ada berbagai lembaga yang sedang bekerja. Jadi itu memberi harapan."

"Namun setiap kali Anda berpikir bahwa semuanya sudah sampai ke titik tujuan, semuanya dimulai lagi dari awal. Kita harus terus mengupayakannya," ujar Van Halst, yang langsung diberi tahu bahwa di Belanda tidak pernah ada pemain yang coming out.

"Di Belanda saya tidak tahu. Secara global, ya," tegas Van Halst kemudian. "Tetapi sangat sering baru setelah karier mereka selesai. Rupanya tetap ada sesuatu yang berkaitan dengan tekanan, dan rasa aman itu tidak ada. Itu salah satu hal yang benar-benar harus dikerjakan. Karena sebenarnya itu tidak bisa diterima."

Van Halst cukup memahami mengapa pesepakbola tidak berani coming out. "Jangan meremehkan apa yang menyertai hal itu. Dari perspektif saya sendiri, saya bisa mengatakan: Anda harus mengambil langkah pertama. Tetapi cobalah berada di posisi mereka."

"Dan saya bahkan tidak terlalu membicarakan ruang ganti. Karena dari pengalaman saya, itu tidak terlalu buruk. Di sana orang hanya bercanda. Tentang kepala botak, dan dari mana asal Anda. Namun lebih pada lingkungan di sekitarnya. Penonton, pers. Di sana benar-benar masih ada pekerjaan yang harus dilakukan."

Pada akhirnya, Van Halst menanggapi pertanyaan apakah dia mengenal pemain homoseksual. "Tidak. Sungguh tidak. Jika yang dimaksud adalah pesepakbola profesional. Mungkin mereka sudah tersaring lebih dulu. Bahwa mereka tidak merasa nyaman. Dan keluar lebih awal, sebelum masuk ke sepak bola profesional. Itu bisa saja terjadi."

"Dan tentu saja itu serius. Ini menyangkut keamanan. Rupanya itu masih belum cukup bagi semua orang, untuk memberi akses ke sepak bola profesional," ujar sang analis, yang tetap berharap akan masa yang lebih baik bagi pemain homoseksual. "Harapan itu jangan pernah dilepaskan. Dan untuk itu, hari-hari seperti ini bagus. Untuk terus membangun kesadaran. Semoga itu suatu hari nanti juga diterjemahkan ke dalam sepak bola."