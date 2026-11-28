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Wesley Fofana mengecam pesan kebencian, hinaan, dan pesan rasialis yang diterimanya dari sebagian suporter Chelsea. Akun X-nya menghilang setelah kekalahan 3-2 di markas Nottingham Forest pada Jumat. Pemain berusia 25 tahun itu dicemooh setiap kali menyentuh bola akibat wawancara kontroversialnya di YouTube dan menyebabkan penalti, tetapi ia menegaskan bertanggung jawab penuh atas penampilannya.

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Fofana menghilang dari X setelah mimpi buruk melawan Forest

Fofana tampaknya telah menghapus akun X-nya setelah dihujani hinaan oleh suporter Chelsea saat timnya kalah 3-2 di markas Nottingham Forest pada Jumat. Seperti dilaporkan football.london, siapa pun yang membuka profilnya kini melihat pesan: “Akun ini tidak ada. Coba cari akun lain.”

The Sun mencatat bahwa belum jelas apakah pemain berusia 25 tahun itu menghapus akunnya secara permanen atau sekadar menonaktifkannya, sementara profil Instagram-nya masih aktif. Fofana dicemooh setiap kali menyentuh bola di City Ground. Sebagian suporter di tribun tim tamu meneriakkan: “Persetan denganmu, Fofana, kamu tidak diterima di sini.”

Fofana angkat bicara soal pelecehan

Dalam pernyataan panjang di Instagram seusai pertandingan, seperti dilaporkan Football365, Fofana menulis: “Saya tahu sebagian suporter Chelsea akan terus mengirimkan pesan kebencian, hinaan, bahkan pesan rasialis, tetapi sejujurnya, saya sudah terbiasa. Pada titik ini, hal itu tidak lagi mengejutkan saya.”

“Saya bertanggung jawab atas penampilan saya, tetapi orang-orang perlu memahami bahwa pesepakbola juga manusia,” lanjutnya, sebelum menambahkan: “Kritik adalah bagian dari sepakbola, dan saya memahami itu. Namun, rasisme dan serangan pribadi adalah hal yang sama sekali berbeda. Kalian bisa mengkritik permainan saya tanpa menyerang saya sebagai manusia.”

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Kontroversi wawancara dan penalti yang merugikan

Reaksi keras itu bermula dari wawancara tanpa izin dengan YouTuber asal Prancis Zach Nani, ketika Fofana tertawa saat membahas tendangan penaltinya yang melambung dalam kekalahan dari Liverpool di Piala Liga Inggris. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan: “Terkadang Anda harus menertawakan momen yang mengecewakan agar bisa melupakannya dan melangkah maju. Itu bukan berarti saya tidak peduli kepada Chelsea atau tidak frustrasi ketika keadaan memburuk.”

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 14.30 CRY

Keadaan memburuk ketika ia menjatuhkan Liam Delap, sehingga Morgan Gibbs-White bisa menggandakan keunggulan Forest lewat titik penalti. Tak lama kemudian, ia digantikan oleh Levi Colwill, sementara Forest menang 3-2.

Tekanan meningkat jelang laga melawan Crystal Palace

Kekalahan itu merupakan yang ketiga secara beruntun bagi Chelsea di Liga Primer, membuat mereka berada di posisi kedelapan klasemen dan menambah tekanan terhadap pelatih Xabi Alonso. Chelsea selanjutnya menghadapi Crystal Palace, dengan perhatian tertuju pada apakah Fofana akan tetap mempertahankan tempatnya, sementara legenda klub Joe Cole telah menyerukan agar ia dicadangkan .