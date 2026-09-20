Deniz Undav menggelengkan kepala ketika penampilannya melawan Borussia Dortmund berakhir setelah 63 menit. Ia berjalan perlahan ke bangku cadangan, menepuk singkat Dzenan Pejcinovic, lalu melangkah di belakang Sebastian Hoeneß menuju bench. Ia sempat menoleh ke pelatihnya, yang saat itu sedang meneriakkan instruksi ke lapangan dan tidak melihatnya. Maka Undav terus berjalan, bahunya kini sedikit terkulai ke depan, masih sempat menyalami secara sekadarnya orang-orang yang berpapasan dengannya, mengambil botol minum, lalu duduk di bangku cadangan.

Beberapa menit kemudian, ia hanya bisa menyaksikan saat Dortmund lewat tembakan kedua mereka ke gawang dan setelah kombinasi pertama mereka yang benar-benar berhasil melalui Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, Bellingham lagi, dan sang penyelesai akhir Maximilian Beier mencetak gol 1-0 dalam laga yang cenderung seret ini.

Sekitar 30 menit kemudian, VfB menelan kekalahan ketiga dalam laga keempat musim Bundesliga, dan Undav, dengan catatan 0 gol musim ini, 0 assist, 0,5 tembakan per laga, dan 24,8 sentuhan bola per pertandingan, menganalisis start buruk timnya secara umum dan dirinya secara khusus kepada Sky, sembari meluapkan frustrasinya.

"Saya merasa saya terlalu jauh di belakang di lapangan. Saya terlalu jauh di belakang, lalu harus berlari 40 meter ke depan dan di sana saya tidak mendapatkan bola. Dalam empat pertandingan saya baru punya dua peluang," katanya. Musim lalu, menurutnya, ia "lebih menjaga garis dan kemudian ada di momen yang tepat."

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Siapa yang bertanggung jawab atas start musim buruk Deniz Undav?

Siapa pun yang ingin mendengar kritik yang bahkan tidak terlalu pelan terhadap pelatihnya, Sebastian Hoeneß, di sana, keliru. Hoeneß tidak mengubah posisi Undav di VfB, ia juga tidak menuntut hal-hal berbeda darinya dibandingkan musim lalu. Sebastian Hoeneß pada akhirnya tahu bahwa hal itu hanya mungkin dilakukan secara sangat terbatas.

Kekuatan terbesar instinktfußballer Deniz Undav, yang tentang karier sepak bolanya yang mustahil itu benar-benar sudah banyak ditulis dalam beberapa tahun terakhir, justru adalah bahwa ia memang bukan salah satu pemain sepak bola modern yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang di pusat pembinaan muda dijejali semua pola lari yang mungkin maupun yang tidak mungkin untuk setiap situasi yang mungkin atau tidak mungkin.

Tentu para pelatihnya bisa mengajarinya berbagai hal dan memberinya konsep taktis, tentu mereka bisa menginginkan ia lebih sering berada di ruang-ruang tertentu dan misalnya ikut membantu ke belakang. Undav tetaplah pesepak bola profesional, meski menempuh jalan yang tidak lazim. Kariernya tidak dibangun di atas kebetulan.

Namun menggambar jalur lari secara rinci? Itu tidak akan berhasil untuk Undav, karena permainannya memang tidak seperti itu. Undav bukanlah "pesepak bola cetakan", melainkan "seorang pesepak bola insting yang brutal. Ia mengasosiasikan permainan dengan sangat luar biasa. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi di lapangan tiga langkah kemudian", jelas dua mantan pelatih mudanya saat Piala Dunia tentang pemain Deniz Undav kepada Spiegel.

Saat itu, ketika Undav mencetak tiga gol dan satu assist setelah dua laga grup pertama melawan Curacao dan terutama melawan Pantai Gading, dan rasanya hampir seluruh Jerman bisa sepakat pada Deniz Undav dan kisah pendakiannya yang mustahil (enam tahun lalu masih striker divisi tiga, sedikit sebelumnya hidup hanya dengan 100 euro per bulan, hari-hari 17 jam antara kerja dan latihan, serta berjalan kaki 40 menit ke tempat kerja).

Deniz Undav, sosok Jerman utara yang simpatik dengan akar Kurdi, yang "harus makan döner atau burger sekali atau dua kali seminggu" demi ketenangan jiwanya, selama beberapa hari tampak seperti sosok yang bisa mengembalikan suasana hati baik untuk Jerman. Untuk sesaat yang benar-benar singkat, semuanya terasa mungkin, bahkan bahwa Undav bisa menembakkan timnas Jerman menuju gelar di Piala Dunia.

Bahkan Julian Nagelsmann memainkannya sejak awal pada babak 32 besar melawan Paraguay.

IMAGO

Apa yang dikatakan Julian Nagelsmann tentang Undav setelah tersingkir dari Piala Dunia?

Setelah tersingkir lewat adu penalti, Undav menjadi satu-satunya pemain yang dikritik Nagelsmann secara terbuka. Atau lebih tepatnya: satu peluang Undav yang terbuang pada fase awal pertandingan. "Saat itu kami berempat berdiri sendirian di depan gawang, kami hanya perlu mengoper menyilang, lalu kami tinggal mendorong bola ke gawang kosong. Tapi Deniz malah mencungkil bola itu entah bagaimana ke tiang jauh. Itu aksi yang sangat sederhana, tidak banyak yang tersembunyi di sana," kata Nagelsmann.

Kalimat itu terus membekas pada Undav sepanjang musim panas, sosok yang sebenarnya dikenal punya mentalitas masa bodoh. "Saya terus memikirkan apakah tersingkirnya kami juga salah saya," kata Undav sebelum awal musim di Bundesliga-Magazin.

Menurutnya, dalam situasi itu ia memang tidak melihat rekan setim yang posisinya lebih baik, dan setelah peluang yang terbuang itu juga masih ada 115 menit waktu untuk mencegah adu penalti, tetapi tetap saja ia bertanya pada dirinya sendiri: "Apa itu benar-benar salah saya?"

Tentu saja bukan. Tentu tak seorang pun bisa tahu, kecuali mungkin Undav sendiri, apakah peluang terbuang itu termasuk sindiran terakhir Nagelsmann masih berdampak hingga hari ini pada pemain 30 tahun tersebut.

Mengapa Jürgen Klopp tidak menominasikan Deniz Undav untuk timnas Jerman?

Namun faktanya: saat ini Undav harus menghadapi beberapa kemunduran profesional yang sebelum Piala Dunia terasa tak terpikirkan. Saat segalanya seolah berjalan mudah baginya, ia mencatatkan 19 gol dan enam assist di Bundesliga serta sembilan gol dan dua assist dalam 13 penampilan internasional. Kini ada krisis bersama VfB Stuttgart, paceklik gol pribadinya, dan lalu Jürgen Klopp juga belum memasukkannya untuk proyek pembangunan kembali tim DFB setelah bencana Piala Dunia.

"Sekarang saya harus membuktikan lagi kepada seorang pelatih bahwa saya memang pantas ada di sana," kata Undav kepada Sky. Itu "melelahkan", katanya, lalu ia merinci: "Dia bilang ekspektasinya sekarang berbeda. Dalam dua pertandingan yang dia lihat, melawan Bayern dan Köln, saya tidak bermain baik. Itu harus diterima. Saya sempat kecewa sebentar karena saya berpikir lewat Piala Dunia dan pertandingan-pertandingan dengan seragam timnas mungkin saya sudah membangun sedikit buffer. Rupanya tidak demikian. Saya harus membuktikan diri lagi dan menunjukkan lagi kepada pelatih bahwa saya layak ada di sana. Memang melelahkan harus membuktikan itu kepada setiap pelatih, tetapi saya sudah cukup sering melakukannya. Saya bukan orang yang cengeng, saya tidak akan merengek sekarang. Saya kecewa lima menit, setelah itu pandangan saya kembali ke depan. Saya akan memberikan segalanya agar saya bisa direkomendasikan pada November."

Deniz Undav dikenal dengan mentalitas "masa bodoh, saya bisa melakukannya"

Saat ditanya lebih lanjut bagaimana pernyataannya bahwa ia bukan orang yang cengeng itu harus dipahami, muncul lagi sisi lain dirinya yang cukup unik. "Saya bicara terbuka, tidak menahan diri, dan mengatakan pendapat saya, baik negatif maupun positif. Saya sering punya masalah dan sering harus membuktikan diri. Seumur hidup saya memang begitu. Di mana pun saya berada, pada awalnya tidak berhasil karena orang-orang bilang bahasa tubuh saya tidak benar atau saya bukan pelari cepat. Tapi memang seumur hidup saya seperti itu. Tahun lalu saya mencatatkan 39 kontribusi gol dan bahasa tubuh saya tetap sama. Kalau orang mengenal saya sebagai manusia, mereka tahu bagaimana menyikapinya."

Di situlah kembali terlihat sikap "masa bodoh, saya bisa melakukannya" yang membentuk sebagian besar auranya. Jika ia bisa menemukan kembali itu di lapangan, maka rasanya tak perlu terlalu khawatir soal kelanjutan perjalanan karier Deniz Undav.