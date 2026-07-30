Dalam kemenangan telak 15-0 yang memang sudah sewajarnya diraih raksasa Jerman itu atas tim divisi kesembilan, Hoeneß mengatakan kepada Sport1 bahwa ia telah meminta maaf kepada direktur olahraga FCB atas pernyataannya sesaat sebelum final DFB-Pokal pada Mei.

Saat itu, patron klub sekaligus presiden kehormatan kubu Munich tersebut dalam sebuah wawancara dengan Spiegel menyebut peluang Eberl untuk bertahan melampaui akhir kontraknya pada musim panas 2027 sebagai "60:40".

"Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa saya sangat kesal pada diri saya sendiri," ujar Hoeneß kini, yang juga mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka pernyataannya akan dipublikasikan bahkan sebelum final piala melawan VfB Stuttgart. Itu adalah hal yang "naif", kata pria 74 tahun tersebut.

"Jelas, pernyataan saya begitu disukai sehingga sudah disebarluaskan ke publik pada Sabtu pagi. Dan karena itu, tentu saja saya tidak memperlakukan Max dengan baik sebelum laga piala, dan saya juga sudah meminta maaf kepadanya," jelas Hoeneß.

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Uli Hoeneß memberi dukungan penuh kepada Max Eberl di Bayern Munich

Kini, situasinya disebut benar-benar berbeda. Peluang Eberl untuk bisa bekerja di raksasa Jerman itu setelah 2027, menurut Hoeneß, "saat ini 100" persen, jawabnya ketika ditanya soal itu.

Eberl sendiri pada Rabu melaporkan bahwa sudah ada pembicaraan untuk meluruskan masalah, dan hubungan dengan patron Hoeneß sangat baik. Direktur olahraga Bayern itu datang ke Säbener Straße pada 1 Maret 2024 sebagai penerus Hasan Salihamidzic.

Dewan pengawas harus memutuskan apakah kontrak yang berlaku hingga 2027 itu benar-benar akan diperpanjang. Rapat penentunya kemungkinan besar adalah yang digelar pada akhir Agustus.