Dalam podcast "Charla", Fred ditanya soal rekan setim "paling gila" sepanjang kariernya dan tidak butuh waktu lama untuk menjawab. Pilihannya jatuh kepada Jhon Duran. Penyerang yang pernah bermain bersama pemain Brasil itu di Fenerbahce Istanbul tersebut disebut sebagai sosok yang "tidak peduli apa pun".

Fred menguatkan penilaiannya dengan berbagai anekdot tentang pemain Kolombia itu. Suatu kali, ia mengaku pernah mengusulkan kepada Duran untuk menjalani sesi tambahan di lapangan latihan klub raksasa Turki tersebut. "Ayo kita latihan, ayo kita lari sedikit di sana," ucapnya kepada Duran. Namun, jawaban sang penyerang justru mengecewakan. "Dia menjawab: 'Bro, saya sudah kaya - saya tidak perlu lari.' Lalu dia pergi ke bagian medis dan bermalas-malasan di sana."

Sebuah sikap yang lebih dari sekadar patut dipertanyakan untuk seorang profesional yang sejatinya masih memiliki tahun-tahun terbaik dalam karier sepak bolanya di depan mata. Namun, perjalanan karier Duran memang memunculkan banyak tanda tanya. Padahal, kiprahnya di Eropa sempat dimulai dengan cukup menjanjikan. Setelah pindah dari Chicago Fire ke Aston Villa di Premier League pada awal 2023 dengan nilai sekitar 30 juta euro, ia cepat mencuri perhatian berkat ketajamannya di depan gawang. FC Bayern München juga merasakannya, ketika The Villans memberikan kekalahan pertama Vincent Kompany sebagai pelatih Bayern dalam laga kompetitif pada Oktober 2024.

Ke mana Jhon Duran pindah dari Aston Villa?

Gol penentu dicetak Duran pada fase akhir pertandingan, saat ia memperdaya Manuel Neuer dengan sebuah chip cerdik. Setelah itu, ia bahkan disebut ingin berpindah kubu. "FC Bayern adalah klub impian saya" dan "salah satu klub tempat saya ingin bermain," ujar Duran saat itu. Mantan kapten Emiliano Martinez pun memuji: "Dia bisa menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia." Namun, sampai hari ini ia jelas belum berlabuh di München. Sebaliknya, yang terjadi justru sebuah odise yang sesungguhnya. Namun, bukan dengan tujuan mencari paket terbaik dari segi lingkungan dan kesuksesan. Melainkan - begitulah tampaknya - untuk membuat sebanyak mungkin uang masuk ke rekening pribadinya.

Setelah dua tahun dan 20 gol di Inggris, Duran, meski Real Madrid dan PSG disebut-sebut juga menunjukkan minat, pada musim panas 2025 memilih bergabung dengan Al-Nassr seharga 77 juta euro dan saat itu menjadi transfer termahal kedua dalam sejarah Arab Saudi. Klub milik Cristiano Ronaldo itu menawarinya kontrak menggiurkan hingga 2030 serta gaji tahunan yang diperkirakan mencapai 20 juta euro. Hanya setengah tahun kemudian, ia dipinjamkan ke Fenerbahce Istanbul.

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Alasan Jhon Duran mengakhiri masa peminjamannya di Fenerbahce Istanbul

Baru saja tiba, ia sudah memicu ketidaksenangan Jose Mourinho karena melewatkan awal latihan. "Itu tidak menghormati. Ada aturan yang jelas dan siapa pun yang tidak mematuhinya harus siap menerima konsekuensi," demikian kutipan dari pelatih asal Portugal itu. Karena ia juga cepat membuat pengganti Mourinho, Domenico Tedesco, kesal, Duran mengakhiri masa peminjamannya pada awal Februari. Namun, gajinya yang tinggi membuatnya tidak bisa tetap berada dalam jangkauan sepak bola elite Eropa, sehingga ia dipinjamkan ke Zenit St. Petersburg hingga musim panas.

Duran tidak diizinkan tampil di kompetisi internasional karena perang agresi Rusia terhadap Ukraina. Anggapan bahwa uang adalah motivasi terbesarnya pun semakin menguat. Fred juga mengarah ke sana. "Saat dia pindah ke Zenit, saya bilang: 'Oh, sekarang kamu akan mendapat lebih banyak uang lagi.' Dia menjawab: 'Bro, makin banyak makin bagus, makin banyak makin bagus.'" Dalam percakapannya dengan mantan gelandang Manchester United itu, Duran selalu menekankan: "Saya sudah menyelamatkan hidup saya, hidup keluarga saya, dan hidup tiga generasi."

Setelah sembilan pertandingan serta masing-masing satu gol dan satu assist untuk Zenit, ia kembali tidak pulang ke gurun setelah musim berakhir. Kini, Duran bermain sebagai pemain pinjaman untuk Benfica Lisbon. Kembali ke level tertinggi sepak bola, tetapi terutama sebagai pemain cadangan, Duran sejauh ini mencatatkan 12 penampilan dan dua gol.



