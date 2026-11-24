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Legenda Liverpool Steven Gerrard memuji penampilan Florian Wirtz belakangan ini bersama The Reds.

"Sebagai pemain nomor 10 yang gemar bergerak di ruang antarlini, Anda membutuhkan pemain yang berlari ke belakang garis pertahanan. Saya rasa sekarang dia memiliki pemain-pemain seperti itu di tim ini," kata Gerrard dalam siniar Overlap. Ia merujuk pada para pemain lini depan Liverpool seperti Bradley Barcola, Alexander Isak, dan Victor Munoz, yang bersama Wirtz berperan dalam keberhasilan The Reds belakangan ini.

Wirtz mencetak satu gol dan menyumbang satu assist saat Liverpool menang 3-1 atas Crystal Palace. Ia juga melakukan hal yang sama ketika Liverpool menang 4-0 atas Manchester United akhir pekan lalu. "Saya memang pernah mengatakan bahwa Wirtz harus memberikan lebih banyak kontribusi," kenang Gerrard. "Namun, saya bukan termasuk orang-orang yang siap mencoretnya dan menyerah begitu saja. Saya sudah cukup banyak melihatnya, bahkan sebelum dia menandatangani kontrak dengan Liverpool," katanya, merujuk pada penampilan gemilang Wirtz, antara lain saat menjuarai Bundesliga bersama Bayer Leverkusen.

Pemain berusia 23 tahun itu pindah ke Liverpool pada 2025 dengan biaya transfer yang memecahkan rekor, yakni 125 juta euro. Ia sempat kesulitan pada awal musim debutnya yang naik turun bersama The Reds. Namun, dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, penampilannya terus membaik . Belakangan, ia juga tampil meyakinkan bersama Jerman dalam pertandingan-pertandingan Nations League.

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Secara keseluruhan, Wirtz mencatatkan tiga gol dan enam assist dalam 16 pertandingan kompetitif untuk tim asal Anfield itu pada musim ini. Bersama Jerman, ia telah mencatatkan 50 penampilan dan mencetak 15 gol.

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Liverpool akan bertandang ke Club Brugge di Liga Champions pada Rabu, sebelum menjalani derbi tandang melawan Everton pada Minggu.