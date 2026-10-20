Erik ten Hag mengungkapkan kepada The Athletic bahwa ia berkali-kali berusaha mendatangkan Frenkie de Jong ke Old Trafford saat menjadi manajer Manchester United.

Manchester United menunjuk Ten Hag setelah periode suksesnya di Ajax. Ia memimpin klub di Old Trafford dari Juni 2022 hingga Oktober 2024.

Manajer kelahiran Haaksbergen itu menjalani periode yang naik turun di Inggris. Ia meraih dua trofi bersama klub, yakni Piala FA dan Piala Liga Inggris, tetapi Manchester United tak banyak berprestasi di Liga Primer Inggris.

Keadaannya mungkin berbeda jika Ten Hag mendapat dukungan dari para petinggi Manchester United. Kepada The Athletic, Ten Hag mengungkapkan siapa saja pemain yang ingin ia datangkan ke klub.

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Yang pertama adalah Harry Kane. "Saya bilang, 'Kamu tahu siapa yang saya inginkan. Saya hanya menginginkan satu pemain.' Saya paham dia juga cukup terbuka terhadap kemungkinan itu. Saya tidak tahu mengapa transfernya tidak terwujud," kata Ten Hag tentang Kane, yang akhirnya pindah ke Bayern Munich.

Declan Rice juga berada di urutan atas daftar incaran Ten Hag. "West Ham United tidak mau melepasnya dengan harga yang sesuai, tetapi saya merasa kami tidak melakukan segala upaya untuk mendapatkannya."

Frenkie de Jong pun tidak datang ke Old Trafford. "Saya mengatur banyak pertemuan dengannya dan berusaha membujuknya, tetapi tidak berhasil," kata Ten Hag.