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Fabian Hurzeler menegaskan kembali komitmennya kepada Brighton & Hove Albion setelah santer dikaitkan dengan posisi pelatih Manchester United yang kosong. Pelatih Brighton, yang membawa timnya ke posisi kedua klasemen Liga Primer, angkat bicara setelah pemilik klub Tony Bloom menyatakan dukungannya secara terbuka.

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Pelatih Brighton jelaskan masa depannya setelah spekulasi Manchester United

Pelatih kepala Brighton Hurzeler menanggapi rumor mengenai masa depannya dan menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya fokus pada proyeknya di Stadion Amex. Pelatih asal Jerman itu menarik perhatian besar setelah awal musim yang gemilang. Sejumlah laporan menyebut ia masuk daftar kandidat Manchester United setelah pemecatan Michael Carrick. Meski petinggi klub Old Trafford itu akhirnya memilih Mauricio Pochettino, reputasi Hurzeler terus meningkat di seluruh Eropa .

Komentar pelatih berusia 33 tahun itu muncul setelah pernyataan tegas ketua Brighton, Bloom, yang baru-baru ini menyatakan bahwa klub akan berjuang "mati-matian" untuk mempertahankan sang pelatih. Hurzeler pun segera membalas dukungan yang ditunjukkan pimpinan klub dalam kesempatan terbarunya berbicara kepada media. "Saya sudah banyak berbicara tentang dukungan, kepercayaan, dan keyakinan yang diberikan [Bloom]. Merupakan kehormatan bisa bekerja di sini. Sejak saya berada di sini, ada banyak rumor yang mengaitkan saya dengan klub lain, tetapi itu hanya rumor dan saya sepenuhnya berkomitmen pada klub ini."

Kabar kondisi pemain Brighton beragam

Menjelang pertandingan berikutnya, Brighton menerima kabar yang beragam mengenai kondisi kebugaran sejumlah pemain penting di tim utama. Kembalinya Chema Andres menambah pilihan dalam skuad , sementara Yankuba Minteh juga siap dimainkan.

Kabar positif juga datang dari lini serang. Stefanos Tzimas dan Kaoru Mitoma semakin dekat untuk kembali bugar sepenuhnya saat jadwal pertandingan kian padat. Namun, tidak semua kabar baik bagi klub dari pesisir selatan itu karena Zadok Yohanna dipastikan absen.

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Fokus beralih ke tantangan Hull City

Tugas Brighton berikutnya adalah bertandang ke utara untuk menghadapi Hull City, tim yang mendapat respek Hurzeler setelah berhasil kembali beradaptasi dengan Liga Primer.

Pertandingan berikutnya HUL Premier League 09.00 BHA Tonton

Pelatih Brighton itu menyoroti kedisiplinan taktik tim promosi tersebut serta kemampuan mereka menyulitkan lawan yang memiliki pemain-pemain berbakat. Brighton saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga Primer dengan 22 poin dari 10 pertandingan, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal, sementara Hull City berada di posisi ke-13 dengan 11 poin.

Respek terhadap taktik Hull City

Ketika membahas ancaman Hull, Hurzeler menunjuk sejumlah aspek yang bisa menyulitkan timnya. "Mereka melakukan pekerjaan yang mengesankan. Permainan mereka sangat terstruktur. Arsenal pun kesulitan, jadi kami harus sabar. Kami tahu mereka bagus dalam transisi, memiliki kualitas individu, dan berbahaya dari bola mati. Saya rasa bertandang ke sana tidak akan mudah," jelas pelatih Brighton itu dalam konferensi pers sebelum pertandingan.