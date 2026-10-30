Younes Belhanda, mantan bintang timnas Maroko, kembali membuka perdebatan seputar tendangan penalti yang digagalkan oleh Brahim Diaz dengan gaya "panenka" di final Piala Afrika 2025 melawan Senegal, setelah ia melontarkan hipotesis mengejutkan tentang apa yang terjadi, meski ia mengakui tidak memiliki bukti apa pun yang mendukung keyakinannya.

Dalam penampilannya di salah satu episode program "Rio Club" di jaringan RMC Prancis, Belhanda berbicara tentang tendangan yang datang di menit-menit akhir masa tambahan pada laga final tersebut, ketika Maroko mendapatkan peluang emas untuk memastikan gelar juara di hadapan para pendukungnya, tetapi akhirnya kalah dengan skor 0-1 setelah laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang menyaksikan Pape Gueye mencetak gol kemenangan bagi Senegal pada menit ke-94.

Brahim Diaz, pemain Real Madrid, sebelumnya mengambil eksekusi tendangan penalti pada menit ke-90+8, tetapi ia memilih menembaknya dengan gaya "panenka", sehingga bola berakhir di tangan kiper Senegal Edouard Mendy, di tengah keterkejutan para pendukung Maroko.

Belhanda berkata tentang tendangan penalti itu: "Pada awalnya, saya merasa marah kepadanya, tetapi pada akhirnya kamu berkata pada diri sendiri: bisa saja saya berada di posisinya dan melakukan hal yang sama."

Belhanda melontarkan hipotesis mengejutkan tentang tendangan itu

Meski mengakui kesalahan Diaz, Belhanda menolak menyebut upayanya sebagai tindakan bodoh, dengan menganggap bahwa penilaiannya akan sangat berbeda seandainya pemain itu berhasil mencetak gol.

Ia menjelaskan: "Karena jika ia mencetaknya, lihatlah Zinedine Zidane di final. Ketika ia mencetak golnya ke gawang Italia di final Piala Dunia 2006, kamu bilang ia pemain luar biasa, dan bahwa apa yang ia lakukan sangat menakjubkan."

Namun mantan pemain Nice dan Montpellier, yang saat ini bermain di barisan Al-Sailiya Qatar, melangkah lebih jauh dari itu, dengan mengungkapkan keyakinan pribadinya tentang latar belakang tendangan tersebut.

Belhanda berkata: "Saya pikir mereka telah bersepakat soal tendangan penalti itu. Saya pikir Brahim Diaz berkata kepada kiper bahwa ia akan melakukannya."

Ia menambahkan sambil menjelaskan dasar keraguannya: "Saya berpikir demikian karena reaksi para pemain Senegal terhadap tendangan penalti itu tidak menunjukkan bahwa mereka terkejut. Kamu tahu seperti apa suasana emosi dalam final seperti ini. Inilah yang saya pikirkan, ini pendapat pribadi saya. Tidak ada bukti, ini hanya sekadar firasat."

Pernyataan Belhanda tetap sekadar hipotesis pribadi, karena ia tidak menyajikan bukti apa pun yang membuktikan adanya kesepakatan antara Diaz dan kiper Senegal mengenai pelaksanaan tendangan itu atau hasilnya.

Seperempat jam kekacauan sebelum tendangan penalti

Pernyataan Belhanda datang dalam konteks perdebatan yang terus berlanjut seputar menit-menit akhir final, yang menyaksikan ketegangan besar setelah tendangan penalti diberikan kepada Maroko usai peninjauan teknologi video, pada saat timnas Senegal juga telah memprotes pembatalan gol yang mereka cetak sebelumnya, akibat pelanggaran terhadap Achraf Hakimi.

Peristiwa memuncak setelah keputusan wasit, di tengah protes para pemain Senegal dan keluarnya tim dari lapangan, di samping masuknya sebagian penonton ke dalam lapangan, sebelum pertandingan dilanjutkan dan Diaz mengeksekusi tendangan setelah jeda yang panjang.

Kekecewaan tampak jelas pada Diaz setelah menggagalkan tendangan penalti, karena air mata terlihat di matanya, sebelum ia ditarik keluar beberapa menit kemudian.

Meski Maroko kalah di dalam lapangan, kasus ini mengalami perkembangan baru sekitar dua bulan kemudian, ketika komite banding Konfederasi Sepak Bola Afrika memutuskan, pada 17 Maret, untuk menganggap Senegal kalah karena mengundurkan diri dengan skor 0-3, berdasarkan Pasal 82 dan 84 dari regulasi turnamen, yang berkaitan dengan meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit.

Namun Federasi Sepak Bola Senegal mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang diperkirakan akan mengeluarkan putusannya pada akhir November, sehingga kasus ini tetap terbuka bagi perkembangan baru.