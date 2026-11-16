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Cristiano Ronaldo Signs New Contract at Real MadridGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

"Saya senang melihatnya!" Ibu Cristiano Ronaldo kritik keras Portugal setelah kekalahan telak dari Denmark

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Kekalahan telak Portugal 4-1 dari Denmark memicu reaksi tak terduga dari ibu Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, yang melontarkan kritik keras terhadap tim nasional. Ia mengaku senang melihat kekalahan itu karena merasa putranya diperlakukan buruk sebelum pensiun dari timnas.

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Kemarahan seorang ibu setelah kekalahan telak di Kopenhagen

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Tim nasional Portugal terpukul setelah kalah telak 4-1 dari Denmark, hasil yang menandai awal sulit tanpa mantan kapten yang selama ini menjadi andalan mereka. Kekalahan itu menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan suporter, tetapi Aveiro mengambil sikap jauh lebih keras dengan menyiratkan bahwa tim tersebut mendapatkan hasil yang pantas. Kekecewaannya tampaknya berakar pada cara peraih lima Ballon d'Or itu mengakhiri kariernya yang memecahkan rekor bersama tim nasional di bawah kepemimpinan saat ini.

Berbicara dalam sebuah acara di Sporting CP, Aveiro tidak menyembunyikan rasa puasnya melihat Portugal kesulitan di lapangan. "Kekalahan itu memang pantas mereka terima, dan saya senang melihatnya," katanya kepada The media. Komentar tersebut menggemparkan media olahraga Portugal, terutama mengingat status putranya sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah negara itu. Penyerang berusia 41 tahun tersebut baru-baru ini mengakhiri kiprahnya bersama tim nasional, tetapi kepahitan seputar kepergiannya masih menjadi perbincangan besar bagi keluarganya.

Tuduhan kurangnya rasa hormat di dalam skuad

Selain soal hasil pertandingan, kemarahan Aveiro tertuju pada kurangnya penghargaan yang menurutnya ditunjukkan kepada bintang Al-Nassr itu selama bulan-bulan terakhirnya bersama tim nasional. Ia secara khusus mengkritik acara penghormatan yang baru-baru ini digelar untuk sang penyerang karena merasa federasi tidak menanganinya dengan baik. Menurut ibunya, pemain legendaris bernomor punggung tujuh itu, yang mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol untuk negaranya, layak mendapat perpisahan yang lebih personal. Ia berpendapat bahwa "penghormatan itu seharusnya diberikan di hadapannya," bukan dengan cara yang akhirnya dilakukan.

Kritik itu tidak berhenti pada pihak federasi. Aveiro juga menyerang langsung para pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengan putranya. Ia menuduh mantan rekan-rekan setim Ronaldo gagal mendukung pemain yang memimpin mereka meraih gelar Piala Eropa 2016 dan Nations League. Ia dikutip mengatakan: "Di tim nasional, ia tidak dihormati, bahkan oleh rekan-rekan setimnya." Klaim mengejutkan ini mengisyaratkan adanya keretakan besar di balik layar pada babak akhir perjalanan 23 tahun Ronaldo bersama tim nasional, yang dimulai pada Agustus 2003.

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Jorge Jesus menanggapi klaim keras tersebut

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Di tengah suasana seputar tim nasional yang kian memanas, Aveiro menyiratkan bahwa hanya satu klub yang benar-benar memahami warisan putranya. Ia menunjuk Sporting CP, klub tempat perjalanan profesional Ronaldo bermula, sebagai satu-satunya institusi yang mampu memberinya penghormatan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan: "Di sinilah, di Sporting, kami akan memberikan penghormatan kepadanya. Di sini, mereka mengakui nilainya." Pandangan ini semakin memperlebar jarak dengan jajaran pengelola tim nasional saat ini, termasuk pelatih kepala Jorge Jesus, yang perselisihannya dengan sang pemain sebelum pensiun telah menjadi sorotan publik.

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WAL

WAL

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17 Nov 2026

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DEN

DEN

UEFA Nations League A

17 Nov 2026

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Meski mendapat komentar yang memancing reaksi, Jorge Jesus berusaha menanggapinya dengan tenang ketika ditanya dalam konferensi pers. Pelatih berusia 72 tahun itu, yang baru-baru ini melihat timnya kesulitan bertahan tanpa kehadiran pemimpin veteran mereka, menolak terlibat dalam perselisihan terbuka. Jesus mengatakan: "Sekarang apakah saya harus menanggapi ibu Cristiano Ronaldo? Ibu saya juga. Ibu Cristiano Ronaldo adalah seorang perempuan yang sangat saya hormati. Seorang ibu tetaplah seorang ibu, tidak ada yang bisa Anda lakukan soal itu. Saya memahami pernyataannya." Keengganannya untuk membalas mungkin dapat meredakan situasi untuk sementara, tetapi kepergian Ronaldo masih membayangi masa depan Portugal.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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