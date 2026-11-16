"Saya senang melihatnya!" Ibu Cristiano Ronaldo kritik keras Portugal setelah kekalahan telak dari Denmark

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Kekalahan telak Portugal 4-1 dari Denmark memicu reaksi tak terduga dari ibu Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, yang melontarkan kritik keras terhadap tim nasional. Ia mengaku senang melihat kekalahan itu karena merasa putranya diperlakukan buruk sebelum pensiun dari timnas.

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Kemarahan seorang ibu setelah kekalahan telak di Kopenhagen

Getty Images

Tim nasional Portugal terpukul setelah kalah telak 4-1 dari Denmark, hasil yang menandai awal sulit tanpa mantan kapten yang selama ini menjadi andalan mereka. Kekalahan itu menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan suporter, tetapi Aveiro mengambil sikap jauh lebih keras dengan menyiratkan bahwa tim tersebut mendapatkan hasil yang pantas. Kekecewaannya tampaknya berakar pada cara peraih lima Ballon d'Or itu mengakhiri kariernya yang memecahkan rekor bersama tim nasional di bawah kepemimpinan saat ini.

Berbicara dalam sebuah acara di Sporting CP, Aveiro tidak menyembunyikan rasa puasnya melihat Portugal kesulitan di lapangan. "Kekalahan itu memang pantas mereka terima, dan saya senang melihatnya," katanya kepada The media. Komentar tersebut menggemparkan media olahraga Portugal, terutama mengingat status putranya sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah negara itu. Penyerang berusia 41 tahun tersebut baru-baru ini mengakhiri kiprahnya bersama tim nasional, tetapi kepahitan seputar kepergiannya masih menjadi perbincangan besar bagi keluarganya.

Tuduhan kurangnya rasa hormat di dalam skuad

Selain soal hasil pertandingan, kemarahan Aveiro tertuju pada kurangnya penghargaan yang menurutnya ditunjukkan kepada bintang Al-Nassr itu selama bulan-bulan terakhirnya bersama tim nasional. Ia secara khusus mengkritik acara penghormatan yang baru-baru ini digelar untuk sang penyerang karena merasa federasi tidak menanganinya dengan baik. Menurut ibunya, pemain legendaris bernomor punggung tujuh itu, yang mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol untuk negaranya, layak mendapat perpisahan yang lebih personal. Ia berpendapat bahwa "penghormatan itu seharusnya diberikan di hadapannya," bukan dengan cara yang akhirnya dilakukan.

Kritik itu tidak berhenti pada pihak federasi. Aveiro juga menyerang langsung para pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengan putranya. Ia menuduh mantan rekan-rekan setim Ronaldo gagal mendukung pemain yang memimpin mereka meraih gelar Piala Eropa 2016 dan Nations League. Ia dikutip mengatakan: "Di tim nasional, ia tidak dihormati, bahkan oleh rekan-rekan setimnya." Klaim mengejutkan ini mengisyaratkan adanya keretakan besar di balik layar pada babak akhir perjalanan 23 tahun Ronaldo bersama tim nasional, yang dimulai pada Agustus 2003.

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Jorge Jesus menanggapi klaim keras tersebut

Getty Images

Di tengah suasana seputar tim nasional yang kian memanas, Aveiro menyiratkan bahwa hanya satu klub yang benar-benar memahami warisan putranya. Ia menunjuk Sporting CP, klub tempat perjalanan profesional Ronaldo bermula, sebagai satu-satunya institusi yang mampu memberinya penghormatan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan: "Di sinilah, di Sporting, kami akan memberikan penghormatan kepadanya. Di sini, mereka mengakui nilainya." Pandangan ini semakin memperlebar jarak dengan jajaran pengelola tim nasional saat ini, termasuk pelatih kepala Jorge Jesus, yang perselisihannya dengan sang pemain sebelum pensiun telah menjadi sorotan publik.

Meski mendapat komentar yang memancing reaksi, Jorge Jesus berusaha menanggapinya dengan tenang ketika ditanya dalam konferensi pers . Pelatih berusia 72 tahun itu, yang baru-baru ini melihat timnya kesulitan bertahan tanpa kehadiran pemimpin veteran mereka, menolak terlibat dalam perselisihan terbuka. Jesus mengatakan: "Sekarang apakah saya harus menanggapi ibu Cristiano Ronaldo? Ibu saya juga. Ibu Cristiano Ronaldo adalah seorang perempuan yang sangat saya hormati. Seorang ibu tetaplah seorang ibu, tidak ada yang bisa Anda lakukan soal itu. Saya memahami pernyataannya." Keengganannya untuk membalas mungkin dapat meredakan situasi untuk sementara, tetapi kepergian Ronaldo masih membayangi masa depan Portugal.