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Harry Kane melihat banyak kesamaan antara permainannya dan legenda Real Madrid Karim Benzema, serta mengagumi kemampuan peraih Ballon d'Or 2022 itu.

"Karim adalah pemain luar biasa. Saya selalu sangat mengaguminya," ungkap Kane dalam wawancara dengan Foot Mercato. Menurut Kane, penyerang tengah yang kini berusia 38 tahun itu memiliki "kemampuan untuk turun ke lini tengah dan bermain hampir seperti pemain nomor 10, mengatur permainan, tetapi pada saat yang sama menemukan momen ideal untuk masuk ke kotak penalti".

Kane melihat banyak kesamaan antara gaya bermain pemain Prancis itu dan dirinya. Kane juga dikenal aktif terlibat dalam permainan kombinasi dan kerap turun jauh ke belakang untuk melakukannya. "Secara fisik, karakteristik kami memang sedikit berbeda. Namun, dalam hal kecerdasan bermain, kemampuan menemukan ruang yang tepat, dan keinginan membantu rekan setim, saya jelas melihat banyak kesamaan dalam permainan kami," jelas pencetak gol andalan Bayern itu.

Getty Images

Kane menambahkan bahwa ia dan Benzema "sama-sama telah menunjukkan bahwa Anda tidak harus terus-menerus berada di kotak penalti untuk mencetak gol". Musim lalu, ketika ia mencetak 61 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi bersama Bayern, merupakan "contoh terbaik" untuk itu.

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Karim Benzema cetak lebih dari 350 gol untuk Real Madrid

Benzema, yang meraih Ballon d'Or pada 2022 , mencetak 354 gol dalam 648 pertandingan resmi untuk Real Madrid antara 2009 dan 2023. Bersama klub Spanyol itu, ia antara lain menjuarai Liga Champions lima kali. Setelah meninggalkan Bernabeu, mantan pemain timnas Prancis tersebut pindah ke Arab Saudi dan mula-mula bermain selama dua setengah tahun untuk Al-Ittihad, sebelum bergabung dengan Al-Hilal pada awal 2026. Ia hanya bertahan setengah tahun di sana dan tidak memiliki klub sejak akhir Agustus . Belum diketahui di mana ia akan melanjutkan kariernya.

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Kane menyusul Benzema dalam urusan Ballon d'Or pada 2026. Pada akhir Oktober, pemain berusia 33 tahun itu menerima penghargaan sebagai pemain terbaik dunia . "Tentu saja saya sangat ingin memenangkan satu lagi Ballon d'Or," kata Kane, tetapi ia juga menegaskan: "Ada banyak pemain hebat lain yang juga punya peluang."

Rekan setimnya di Bayern, Michael Olise, bisa menjadi salah satu favorit dalam beberapa tahun mendatang. Tahun ini, Olise menempati posisi kesembilan dalam pemungutan suara. "Michael adalah pemain fantastis," puji Kane. "Kami melihat setiap hari dalam latihan kualitas yang ia miliki dan apa yang mampu ia lakukan di lapangan." Menurut Kane, Olise "tidak diragukan lagi punya kemampuan untuk membawa satu lagi Ballon d'Or ke Munich. Itu sudah pasti".

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Harry Kane dan Bayern Munich: Liga Champions jadi "target besar"

Pemain Inggris yang musim ini telah mencatatkan sepuluh gol dan sepuluh assist dalam total 15 penampilan itu mengincar satu lagi keberhasilan yang sangat istimewa, selain kembali meraih gelar ganda domestik berupa juara liga dan piala. "Liga Champions adalah target besar bagi saya dan tim," tegas Kane.

Getty Images

Menurut penyerang itu, Bayern memulai musim dengan keyakinan bahwa, di kancah internasional pun, ini "harus menjadi tahun kami". "Kami harus mengeluarkan beberapa persen tambahan yang menentukan itu agar bisa melewati setiap babak dan mengerahkan segalanya untuk memenangkan Liga Champions. Itulah target utama kami."

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Musim lalu, Kane dan rekan-rekannya tersingkir dalam semifinal dramatis melawan Paris Saint-Germain, yang kemudian menjuarai Liga Champions . Musim ini, Bayern berada di posisi ke-13 fase liga dengan delapan poin dari empat pertandingan pertama. Untuk langsung lolos ke babak 16 besar, tim asuhan Vincent Kompany harus finis di delapan besar.

Karena itu, kemenangan di markas OSC Lille pada Rabu mendatang akan sangat penting. Namun, sebelum itu Bayern masih harus menjalani laga Bundesliga. Pada Jumat malam, 1. FC Köln bertandang ke Allianz Arena untuk membuka pekan ke-10 .