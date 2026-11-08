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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Saya selalu khawatir”: Enzo Maresca menuntut “keseimbangan” saat Manchester City menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Primer Inggris

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Manajer Manchester City Enzo Maresca meminta skuadnya merespons dengan tenang dan terukur setelah momentum mereka pada awal musim sirna dalam lawatan yang mengecewakan ke Midlands Timur. Klub raksasa yang bermarkas di Etihad itu menelan kekalahan ketiga secara beruntun di kasta tertinggi setelah takluk 3-1 dari Nottingham Forest pada Sabtu sore.

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Terpuruk sejak awal di City Ground

Tim tamu terkejut setelah kebobolan dua gol dalam waktu singkat. Jair Cunha dan mantan penyerang City, Liam Delap, membawa Forest memegang kendali sebelum laga berjalan 18 menit, sekaligus langsung mengacaukan rencana permainan City. Rayan Cherki memperkecil ketertinggalan lewat sepakan apik setelah jeda, memberi tim asuhan Maresca secercah harapan.

Namun, Delap kembali mencetak gol melalui serangan balik cepat untuk memastikan kemenangan tim asuhan Oliver Glasner. Hasil ini membuat City tertinggal enam poin dari juara bertahan Arsenal. Situasi itu sangat kontras dengan awal musim mereka yang sempurna, ketika mereka memenangi tujuh pertandingan pembuka sebelum tersandung saat menghadapi Aston Villa, Brighton, dan kini Forest.

Maresca minta timnya tetap tenang

Maresca meminta para pemainnya tidak panik meski performa mereka mendadak menurun. "Saya selalu khawatir, bahkan ketika kami menang," kata Maresca. "Kami harus menjaga keseimbangan. Kami menang tujuh kali beruntun. Sekarang kami kalah tiga kali beruntun, jadi kami harus menyikapinya dengan seimbang."

Menatap jeda kompetisi domestik, pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya evaluasi. "Selama jeda internasional, kami akan mencoba memahami apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik dan berusaha memulai lagi setelah jeda internasional," tambahnya. "Seperti yang kami lakukan pada jeda pertama, kami akan menggunakan jeda internasional ini untuk mencoba memperjelas apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami tahu ada beberapa hal yang kami lakukan dengan lebih baik, dan kami juga tahu ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Jadi, kami akan memanfaatkan waktu itu untuk mencoba memahami bagaimana kami bisa menghindari pertandingan seperti ini."

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Pelatih City itu juga menjelaskan alasan Marc Guehi dan Josko Gvardiol ditarik keluar saat turun minum. "Keduanya cedera, keduanya meminta diganti," ungkapnya. "Marc Guehi mengalami cedera. Josko Gvardiol sudah mengalami masalah sejak pertengahan pekan, jadi pergantian itu semata-mata karena mereka mengalami masalah."

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Delap tampil menentukan bagi Glasner

Bagi Forest, kemenangan ini meredakan tekanan yang terus meningkat. Di bawah Glasner, mereka baru meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan, sementara Delap, rekrutan termahal sepanjang sejarah klub, baru mencetak satu gol sejak datang dari Chelsea.

Pelatih asal Austria itu memuji dua gol penentuan kemenangan yang dicetak penyerangnya, tetapi menegaskan bahwa Delap masih bisa berkembang. "Sekarang Liam harus terus bekerja dan mencapai kondisi terbaiknya," kata Glasner. "Katakanlah kembali menjadi Liam Delap seperti saat di Ipswich, lalu tentu saja meningkatkan permainannya lebih jauh. Masih banyak yang harus dia tingkatkan.

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"Yang jelas bukan penyelesaiannya dengan kaki kiri maupun kanan, tetapi dia harus meningkatkan kemampuan menyundul, dia harus meningkatkan pergerakannya di kotak penalti. Dia harus meningkatkan pemahamannya tentang apa yang kami lakukan saat tidak menguasai bola. Namun, sejujurnya, dia tampil sangat baik."

Glasner juga bercanda soal aksinya berlari di tepi lapangan untuk merayakan gol kedua Delap. "Tentu saja, saya tidak bisa menuntut para pemain berlari lebih jauh daripada lawan jika saya berlari lebih sedikit daripada pelatih lawan. Jadi, saya pikir saya harus mengikuti mereka," ujarnya. "Saya baru saja diberi tahu bahwa mereka berlari enam atau tujuh kilometer lebih jauh daripada City hari ini, dan itu berarti saya juga harus berlari lebih jauh daripada Enzo Maresca. Saya sudah melakukan tugas saya. Bagi saya, itu lucu."

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Jeda internasional untuk menata ulang tim

Jeda internasional yang segera tiba datang pada saat krusial bagi skuad Maresca yang tengah tersendat. City harus memanfaatkan dua pekan itu untuk membenahi diri, menilai kondisi kebugaran Guehi dan Gvardiol, serta mencari solusi atas kerapuhan pertahanan yang mendadak muncul.

Ketika kompetisi klub kembali bergulir, mereka akan menghadapi tekanan besar untuk memangkas selisih enam poin dari Arsenal dan menghentikan rentetan kekalahan sebelum peluang mereka bersaing memperebutkan gelar mengalami kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Sementara itu, Forest berharap kemenangan penting ini menjadi pemicu untuk naik di klasemen.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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